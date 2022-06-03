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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Мариуполь (5562) оккупация (9509) металл (76)

Россия ворует украинскую продукцию и заявляет об этом на федеральных телеканалах

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

метал,маріуполь

Россия на Первом канале подтвердила, что крадет украинский металл и зерно

Как передает Цензор.НЕТ, на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл. А потом придет очередь зерна нового урожая, выращенного украинскими фермерами.

"В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовы тонны металла, который предназначен предприятиям Ростова-на-дону. Сухогруз RM-3 заберет из порта 3000 тонн металлопродукции. В планах — восстановление терминала по погрузке зерна, его еще называют "хлебным". Работы должны закончиться в июле, когда на полях созреет урожай пшеницы", - цинично рассказывают журналисты России в эфире новостей.

Смотрите также: Оккупированный и разрушенный Мариуполь: город, в который ворвался "русский мир". ВИДЕО

Как известно, ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича — всего около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн. "По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями", — сообщили в пресс-службе Группы Метинвест.

Читайте: В Мариуполе - 2600 зданий, 50% оккупанты разрушили до основания, - мэр Бойченко
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Топ комментарии
+9
самі вихваляються своїми злочинами...
самі підтверджують свої злочини...
і від кого б і чого б ви там не звільняли - красти те що виробили або виростили чужі руки - злочин
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03.06.2022 16:27
+7
хуже крыс прости Господи! у меня дома 2 крысы дочка завела живут правда мало... но такие чистюли и многого им кушать вообще противопоказано.. когда людей сравнивают с крысами- то думаю тут ошибка есть- не обижайте крыс... даже гиен и шакалов и грифов... то твари все природой задумано или Создателем.. а кацапы продукт Дьявола и Ада...
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03.06.2022 16:43
+5
Злодії. Додати нема чого.
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03.06.2022 16:23
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Злодії. Додати нема чого.
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03.06.2022 16:23 Ответить
каZZпсіни. І цим все сказано.
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03.06.2022 16:28 Ответить
хуже крыс прости Господи! у меня дома 2 крысы дочка завела живут правда мало... но такие чистюли и многого им кушать вообще противопоказано.. когда людей сравнивают с крысами- то думаю тут ошибка есть- не обижайте крыс... даже гиен и шакалов и грифов... то твари все природой задумано или Создателем.. а кацапы продукт Дьявола и Ада...
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03.06.2022 16:43 Ответить
главное отслеживать все это, документировать и передавать материалы в контролирующие международные инстанции, чтобы каждый, кто причастен к этой оборудке, был узнаваем в любой точке мира
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03.06.2022 23:33 Ответить
Не ображай Диявола і пекло
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04.06.2022 08:25 Ответить
***** не помре ніколи - диявол боїться конкурента
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04.06.2022 08:27 Ответить
самі вихваляються своїми злочинами...
самі підтверджують свої злочини...
і від кого б і чого б ви там не звільняли - красти те що виробили або виростили чужі руки - злочин
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03.06.2022 16:27 Ответить
********* не має права на існування
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03.06.2022 16:29 Ответить
хороший кацап- мертвый кацап
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03.06.2022 16:41 Ответить
******** кацапские.
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03.06.2022 16:29 Ответить
Мокшанські пітараси
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03.06.2022 16:34 Ответить
Вор повинен сидіти в тюрмі
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03.06.2022 16:37 Ответить
Зерно купує Туреччина і Грузія
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03.06.2022 16:41 Ответить
І що? Воно вже вкрадене , його не повернути... Як казав Арестович , "про#балі"... А якщо орки його самі прожеруть, від цього щось зміниться...? У нас он "миші " 2700 вагонів зерна з держ.резервів зжерли, разом з олією і масками ..
"Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві з'їли миші. Сума збитків більше 800 млн. грн..."
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03.06.2022 16:57 Ответить
Доказательства в студию, киздабол. Обе страны каждый год у России зерно покупают.
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03.06.2022 19:04 Ответить
Россия переняла опыт террористов и действует как террористы. А как пираты захватывают груз. Людей воруют, детей воруют, женщин насилуют, детей насилуют. Россия обладает всеми свойствами террористического государства. Необходимо признать Россию террористической организацией всеми парламентами!!!
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03.06.2022 16:41 Ответить
А фуле.... НАРОД-БАНДИТ, НАЦИЯ-ВОР...

Советский термин, как "НЕСУН С ЗАВОДА" существует только на русском языке.....и не переводится на другие языки ..

Американцы досих пор не понимают, как это СФИЗДИТЬ ДВЕРНУЮ РУЧКУ С ЗАВОДСКОГО ТУАЛЕТА, ПРОНЕСТИ ЕЕ В ТРУСЕЛЯХ ЧЕРЕЗ ЗАВОДСКУЮ ОХРАНУ, ПРИТАРАБАНИТЬ ДОМОЙ...И ПРИВИНТИТЬ К ДВЕРИ ГОСТИННОЙ КОМНАТЫ😁😁😁
Да ещё потом хвастаться соседям и перед женой... Какой я предприимчивый и хозяйственный....какой молодец😁😁😁
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03.06.2022 16:49 Ответить
Так трапляється на всіх війнах вже 1000 років - вбивства, мародерство, насилля, полон... саме для того і ведуться війни....Це саме велике жахіття, що може статися з країною ...
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03.06.2022 16:50 Ответить
В том-то и дело, что войны, уву твковой, у них нет в помине, а проводится какая-то операция с озвученными целями, в которых о грабеже не упоминалось. В том и хитрость вражья заключается - они не воюют, а "спасают" кого-то. Они даже терроризм на Донбассе не признают.
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03.06.2022 17:58 Ответить
Ще і Ахметов поплатився за "переворот".
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03.06.2022 17:00 Ответить
не удивлюсь, если ахметов втихую получил от кацапов за этот метал какую то денежку, (ведь скрепные медиа в украине под его патронатом до сих пор работают.) а еще он может надеяться на компенсацию и от Украины.
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03.06.2022 17:23 Ответить
тим більше що співласником є новінський!
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03.06.2022 17:49 Ответить
я бы лично не против был, чтобы и Ахметов, и любой другой получил свои компенсации. Вот только не от Украины, а России. Русские должны заплатить за все причинённое зло
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03.06.2022 23:37 Ответить
Сириосли? Там уничтожен огромный завод. Вот прям реально уничтожен. Какая денежка за партию металла вообще может что-то компенсировать? Эти теории заговора...
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04.06.2022 00:11 Ответить
Женевская конвенция о правилах и обычаях войны разрешает использовать любые ресурсы оккупированных территорий при условии соблюдения достойной оплаты за них местному населению.
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03.06.2022 17:40 Ответить
Я даже вижу заголовки в их прессе по поводу отплаты.))) Распишут, как всегда, красиво, а на деле пришлют фуру с газировкой и сухарями изголодавшемуся населению и это в лучшем случае.)))
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03.06.2022 17:56 Ответить
В данном случае сухари и баклашку боярышника получит крановщик и грузчики в порту.
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03.06.2022 18:10 Ответить
Центральный канал только подтвердил настоящую цель так званой "спецоперации". Все красивые наротивы прикрывают обыкновенный грабеж на государственном уровне. А тупым рашеботам методички выдали с призывами к национализации. Призывы к грабежу в пользу оккупантов.
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03.06.2022 17:54 Ответить
Заберіть газом чи нафтою, які йдуть через Україну.
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03.06.2022 18:11 Ответить
Ну мы же цивилизованные ребята, зачем же так? Мы заберём всё, но через суды. И это действительно правильный способ решения проблемы
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04.06.2022 00:09 Ответить
Здається мені, що це не крадіжка, а збройне пограбування із нанесенням тяжких тілесних і багатьма смертями, на рівні керівництва країни агресора. Тож, на світовій арені, треба називати речі своїми іменами... ПОГРАБУВАННЯ, а не крадіжка!
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03.06.2022 19:31 Ответить
Так для них это особый повод для гордости, тю, что вас удивляет? Потому конечно федеральные каналы. Потому и с таким же пафосом рассказывают, что восстанавливать ничего не будут
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04.06.2022 00:05 Ответить
 
 