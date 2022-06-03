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ВСУ вынудили оккупантов отойти от двух населенных пунктов на Северодонецком направлении, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина,білогорівка

Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинские защитники пресекли попытку оккупантов захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив врага назад.

Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.

На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки оккупантов оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+12
Віримо в ЗСУ та незламний дух Українського Народу ! Перемога буде за нами !!!
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03.06.2022 16:49
+12
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03.06.2022 17:21
+9
Это другая Белогоровка. Со стороны Попасной.
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03.06.2022 16:50
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Що знову форсували річку біля Білогорівки (
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03.06.2022 16:48 Ответить
Это другая Белогоровка. Со стороны Попасной.
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03.06.2022 16:50 Ответить
Я теж так думав але почитайте ранковий звіт уважно. Білогорівка біля річки -це Сєвєродонецьке направлення а Біл.що біля Бахмуту -це Бахмутське напр.
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03.06.2022 16:55 Ответить
Они объединены в предложении с Метелкино - а это северо-восточная окраина Северодонецка. За оборону по Донцу отвечают другие бригады, по идее.
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03.06.2022 17:02 Ответить
На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3345628
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03.06.2022 16:57 Ответить
Віримо в ЗСУ та незламний дух Українського Народу ! Перемога буде за нами !!!
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03.06.2022 16:49 Ответить
Говорящая ЖО із ОПе знову людей надурила.
Стосовно ситуації в Сєвєродонецьку
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03.06.2022 16:59 Ответить
Яким чином?
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03.06.2022 17:08 Ответить
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03.06.2022 17:21 Ответить
треба буде Мєтьолкіне якось гарніше назвати... наприклад Вербне або Бузкове або ще як...
ну то таке...
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03.06.2022 17:58 Ответить
 
 