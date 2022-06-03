Россия набирает наемников для формирования ДРГ, предпочтение отдают украиноязычным выходцам с Донбасса, - Минобороны

Командование Вооруженных сил России набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением в Украине, предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сообщил Мотузяник.

Спикер отметил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр", а награбленное имущество сразу вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

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