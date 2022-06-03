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Россия набирает наемников для формирования ДРГ, предпочтение отдают украиноязычным выходцам с Донбасса, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Командование Вооруженных сил России набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением в Украине, предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сообщил Мотузяник.

Спикер отметил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр", а награбленное имущество сразу вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

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Топ комментарии
+26
Дамбаский акцент їх видасть.
Але ми знову вернулись до мови та її значення.
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03.06.2022 17:03
+17
Українці,переходьте на українську мову. Це наш ідентифікатор! Ніхто в світі не розуміє,що то є за чудо -"російськомовний українець".Де небудь зустрічали "російськомовного" француза,німця,італійця поляка,чеха,іспанця,португальця,англійця...? На українця,розмовляючого українською мовою,ніхто не подумає,що він кацап. Давайте будемо гідними своєї нації і не ганьбити себе в цивілізованому світі!!! Бути українцем-це ж так приємно і круто!👍
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03.06.2022 17:12
+14
Після війни прийде такий час, коли за слова "какаяразніца" будуть лупити по мордяці на звук. Не аналізуючи.
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03.06.2022 17:21
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И они смогут сказать паляниця без трёх ошибок? 😲😲😲
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03.06.2022 17:01 Ответить
ні, рузьскоязьічная челюсть же
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03.06.2022 17:03 Ответить
Дамбаский акцент їх видасть.
Але ми знову вернулись до мови та її значення.
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03.06.2022 17:03 Ответить
Когда слышу про домбаский акцент сразу федрыча вспоминаю с его "дароге". Блин он что-то тогда подозревал про дороги 😁😁😁
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03.06.2022 17:12 Ответить
Ну, дык, набирают украиноязычных. Налицо пробой в логике.
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03.06.2022 17:21 Ответить
переходи на английский.
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03.06.2022 17:29 Ответить
Підтверджую, я добре знав мову в Донецьку, але вільно спілкуватися на ній без "русизмів" у Львові зміг тільки через місяць практики. Тих диверсантів можна буде розпізнати за півхвилини )
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03.06.2022 18:00 Ответить
Щось я не уявляю собі, що хтось україномовний піде воювати проти України... Маячня якась...
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03.06.2022 17:04 Ответить
Рассказы что кто-то за 30 лет не смог выучить украинский попахивает ********. Все они выучили. Просто не говорят на нем. Суки домбастские... База точно есть.
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03.06.2022 17:08 Ответить
Даже елдак с щелей смогли базу английского бытового выучить. 😁😁😁
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03.06.2022 17:10 Ответить
Вот вони,воші
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03.06.2022 17:11 Ответить
Оту простий Донецьку ліпше залишити,ну як це так вбивати собі вподобаних,хай живуть і вчаться,до сяйво тризуба, вчаться.
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03.06.2022 17:19 Ответить
Українці,переходьте на українську мову. Це наш ідентифікатор! Ніхто в світі не розуміє,що то є за чудо -"російськомовний українець".Де небудь зустрічали "російськомовного" француза,німця,італійця поляка,чеха,іспанця,португальця,англійця...? На українця,розмовляючого українською мовою,ніхто не подумає,що він кацап. Давайте будемо гідними своєї нації і не ганьбити себе в цивілізованому світі!!! Бути українцем-це ж так приємно і круто!👍
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03.06.2022 17:12 Ответить
Какая разница на каком языке говорит человек, если он думает по руске? Тут не говорить нужно, а думать на украинском. Все остальное трёп и лукавство. Нужно с мозга начинать, а не с органа во рту под название язык.
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03.06.2022 17:16 Ответить
Після війни прийде такий час, коли за слова "какаяразніца" будуть лупити по мордяці на звук. Не аналізуючи.
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03.06.2022 17:21 Ответить
Людина каже шо думає. А не навпаки. Мізки треба міняти а не шматок м'язу у роті.
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03.06.2022 17:27 Ответить
Рука взагалі не може розмовляти, але ставить галочку за довбойобів.
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03.06.2022 17:29 Ответить
Тільки не "розмовляючого", а "який говорить". Говорімо й пишімо правильно!
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03.06.2022 17:22 Ответить
Якщо чесно,думав написати правильно,а зробив помилку.Хто з нас,українців,їх не робить? Сам пів життя розмовляв "свинячим язиком"
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03.06.2022 18:08 Ответить
ульвові ловят наводчиків то шо вже про донбас говорити
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03.06.2022 17:12 Ответить
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03.06.2022 17:17 Ответить
Ми можемо допомогти їм дгр сформувати?
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03.06.2022 17:19 Ответить
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03.06.2022 17:19 Ответить
це після того, як в нього забрали айфон. А до того він розповідав, що только путін сможєт спасті російскую імпєрію
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03.06.2022 17:28 Ответить
И о чем 'тот комментарий? Про обнмашки Буша с ****** помнишь,? Про то как Обама "слили" рашистам Грузию и украинский Крым не забыл? Или позорное поведение Трампа на переговорах с путлером? Да и сам Байден тоже не очень спешит Украину вооружать. Так что замени Арнольда на ***** и поймешь истину сказанного
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03.06.2022 18:09 Ответить
Дійсно заміна працює, і вже не смішно.
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03.06.2022 20:43 Ответить
тепер можно пакувати любого:
1. я тут вже 10 років живу - Тебе закинули заздалегідь
2. я тут прописан - паспорт підроблений
3. я знаю мову і могу вимовити "паляниця" - та ти тренувася,сЄпарок
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03.06.2022 17:33 Ответить
бачив документальні кадри як союзникі знищували спійманих англомовних німецьких діверсантів, переодягнених в союзну форму в Арденах - навідь бесід с ними не вели.
до стовпа і fire!
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03.06.2022 17:41 Ответить
а де ж вона їх набере ))) там жеж руцькогавкающие одні ...яких і прийшов захистити (від благ людства, майна, мови, віри і ...життя такий довго очікуваний та голосно прикликаний руцькиймір)
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03.06.2022 17:56 Ответить
Рашисты теперь "выходцев из Донбасса" теперь будут по всей территории необъятной Рашки отлавливать? Потому что мужское население Донбасса уже в дефиците
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03.06.2022 18:22 Ответить
"Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском".

Как же так? Ведь Украина "искусственное образование", а української мови взагалі не існує, это же просто диалект "вяликороцкого изыка", придуманный австрийцами.
У них там сейчас разрыв шаблона, и в черепушку без мозгов это просто не укладывается.
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03.06.2022 18:31 Ответить
1. Наймаєш вихадців з бамбасу
2. Відправляєш їх на війну
3. ЗСУ ********* вихадців
4. Нема вихадця - не має кому платить
5. PROFIT
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03.06.2022 18:43 Ответить
от нерозумні люди , жили собі в вільній , демократичній Україні , а тоді, возомнили себе ображеними і расія памагі....і себе і нас під війну підвели , зрадники не шкода їх зовсім , хоча спочатку співчувала . думала , що їх просто піддурили...
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03.06.2022 18:43 Ответить
Найнебезпечніша україномовна ДРГ сидить в Києві і завдає країні значно більше втрат. Своя наволоч набагато небезпечніша, ніж відкритий ворог.
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03.06.2022 19:08 Ответить
Капець. Я народився в Луганську, зараз в ВСУ. Так мене на кожному блокпосту і так по 20 хвилин обшукують, після цієї статті взагалі застрелять?
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03.06.2022 19:47 Ответить
Як союзники в Арденах... (див. допис вгорі) Співчуваю...
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04.06.2022 02:19 Ответить
перевагу не віддають, а НАДАЮТЬ
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03.06.2022 20:14 Ответить
цензорят, в дрг не візьмуть
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03.06.2022 20:15 Ответить
 
 