Россия набирает наемников для формирования ДРГ, предпочтение отдают украиноязычным выходцам с Донбасса, - Минобороны
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Командование Вооруженных сил России набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением в Украине, предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сообщил Мотузяник.
Спикер отметил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр", а награбленное имущество сразу вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.
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Але ми знову вернулись до мови та її значення.
1. я тут вже 10 років живу - Тебе закинули заздалегідь
2. я тут прописан - паспорт підроблений
3. я знаю мову і могу вимовити "паляниця" - та ти тренувася,сЄпарок
до стовпа і fire!
Как же так? Ведь Украина "искусственное образование", а української мови взагалі не існує, это же просто диалект "вяликороцкого изыка", придуманный австрийцами.
У них там сейчас разрыв шаблона, и в черепушку без мозгов это просто не укладывается.
2. Відправляєш їх на війну
3. ЗСУ ********* вихадців
4. Нема вихадця - не має кому платить
5. PROFIT