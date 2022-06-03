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Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине: Правительство будет максимально вам помогать

Новости Цензор.НЕТ Экономика

денис,шмигаль

Прекращение работы международных компаний в Украине – это санкции против нашей экономики.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем международным компаниям, которые работали в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально вам помогать. Прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", - отметил премьер.

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Топ комментарии
+21
Как алкаш Гетманцев "помогает" малому бизнесу в Украине?
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03.06.2022 17:36
+17
Шмигаль трохи чи просто, але відверту ху*ню говорить. До війни іноземні компанії звертали роботу через зелених "інвест-нянь", а тепер тим більше. Зелені покидьки розграбовують закордонну гуманітарку, продають задешево пальне Бені, ганяють опозицію , приймають тупі рішення, вже братаються з ОПЗЖ (чи як вони тепер називаються), яка нахер може бути довіра до влади зрадників і мародерів.
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03.06.2022 17:45
+14
общипати гуся - мене вже общипали по всякому, 0 обороту, кричу кричу - не допомагає
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03.06.2022 17:39
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Я- няня! Чур, я буду нянею...
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03.06.2022 17:34 Ответить
борода вже є?...
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03.06.2022 17:40 Ответить
Біженка з Попасної взнала свою сукню на алкоголічці Захєровой.
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03.06.2022 17:35 Ответить
какая отвратитєльная рожа(с) ))
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03.06.2022 17:40 Ответить
Що там по затвердженню антикорупційного прокурора?
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03.06.2022 17:36 Ответить
Зеля такі дулі послам країн ЄС крутив, що зараз неодмінно приймуть нас у ЄС.
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03.06.2022 22:55 Ответить
Как алкаш Гетманцев "помогает" малому бизнесу в Украине?
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03.06.2022 17:36 Ответить
общипати гуся - мене вже общипали по всякому, 0 обороту, кричу кричу - не допомагає
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03.06.2022 17:39 Ответить
Як хоче ...так і допомагає : ніяк.....
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03.06.2022 18:21 Ответить
та він не тільки малий, він весь бізнес розвалює, всю економіку. та там вся зекоманда така - або тупні, або відверті вороги і зрадники.
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03.06.2022 19:07 Ответить
гуси-гуси... га-га-га...
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03.06.2022 17:39 Ответить
Де там наша інвестиційна няня і бородата бабулька
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03.06.2022 17:39 Ответить
Гуся почали общіпувати, а потім кісточки обсмокчуть
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03.06.2022 17:42 Ответить
Що? Хабарів від бізнесу нема, але розкішно жити хочеться?
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03.06.2022 17:43 Ответить
Як допомагати? Дешевих кредитів немає, пільгових умов для якихось галузей не пропонується, валюту за ринковими цінами продавати не можна, то такі звернення орієнтовані не на бізнес а на дебілів
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03.06.2022 17:44 Ответить
Шмигаль трохи чи просто, але відверту ху*ню говорить. До війни іноземні компанії звертали роботу через зелених "інвест-нянь", а тепер тим більше. Зелені покидьки розграбовують закордонну гуманітарку, продають задешево пальне Бені, ганяють опозицію , приймають тупі рішення, вже братаються з ОПЗЖ (чи як вони тепер називаються), яка нахер може бути довіра до влади зрадників і мародерів.
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03.06.2022 17:45 Ответить
Який бізнес в ерзацдемократичній,тотально корумпованій країні???)))
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03.06.2022 17:48 Ответить
злегка не так. який бізнес в країни яка не може збити всі російські ракети, от коли почне могти, тоді так, бізнес - велком
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03.06.2022 17:52 Ответить
Тому і не спроможні оборонятися,що таку країну маємо,де дороги важливіші за обороноздатність !!!))
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03.06.2022 18:07 Ответить
кицю, ти вже вкотре дужечки не в той бік малюєш, зверни увагу.
))) нам весело
((( нам не весело
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03.06.2022 19:09 Ответить
Навіщо нацбанк зараз підняв облікову ставку до 30%?Що б кредитування бізнесу стало неможливим?
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03.06.2022 17:54 Ответить
от вас и до войны все инвесторы разбегались -коррупция ,за 2,5года ,в 8 раз выросла...
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03.06.2022 18:11 Ответить
aha....estoncu i kanadcu uzhe "napamagali" kolomoiskije shluhi iz sudov....
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03.06.2022 18:13 Ответить
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03.06.2022 18:20 Ответить
Допоможіть бєніренигату - йому все мало!
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03.06.2022 18:23 Ответить
- Слышь Шмыгаль, а чем ты занимаешься с утра до вечера?
- Так я это, Владимир Александрович, я вот ...
- Понятно. Короче, как и все - никуя не делаешь. Ты хоть сделай вид, что что-то делаешь.
- Я готов. Что надо делать?
- Ну там ... Это ... Экономика ... Война ... *****, ну не знаешь что делать, делай как все: Проси что-нибудь у Запада.
- Деньги?
- Та какие, нах, "деньги"!. Деньги мы и без тебя просим с утра до вечера. Тебя еще там не хватало. Ты ещё оружие попроси. (за спиной президента раздается подобострастный смех Ермака, Подоляка и Резникова). Придумай что-нибудь пооригинальнее.
- Придумал! Попрошу западный бизнес вернуться в Украину.
Ермак, Резников и Подляк ржут уже в полный голос. Зеленский поворачивается в их сторону:
- А чё ржём? Есть лучше предложение? Может кто-то знает что с экономикой делать?
Смех резко обрывается. Ермак поворачивается в сторону Шмыгаля, собираясь рассказать премьер-министру что надо делать в экономике, но его жестом останавливает Зеленский:
- С возвратом западного бизнеса бред конечно, но мы будем действовать как в том анекдоте: "Пусть теперь у НИХ голова болит..."
Все ржут.
Занавес.
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03.06.2022 18:35 Ответить
Супер. Треба тільки бородату бабушку дописати, вона рже голосніше за всіх, із дурних українців, які проголосували за сцикуна із сєріала. хуженєбудєт і хотьпоржом.
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03.06.2022 19:12 Ответить
Ещё-бы Гетманцев попросил - благодетель бизнесменов!!!
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03.06.2022 18:43 Ответить
Беня и Зе не смогут не грабить западный бизнес. По всякому. Единоличная власть в стране, где ручной суд, прокуратура , законодательная власть , все в руках одного человека- обречена породить Гитлера. Не важно хорошим или плохим он будет , но он будет Гитлером.
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03.06.2022 18:56 Ответить
В їхніх черепушках війна з москалями навіть і не починалася. У боневтіка трошки ширше на темат- він її закінчив ще 2019року.
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03.06.2022 18:59 Ответить
Гетьманьцев з бородатою бабусею оберуть міжнародні компанії до нитки. Дурних немає
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03.06.2022 19:04 Ответить
Є такий показник економічного розвитку країни і привабливості для інвесторів - Doing Business. Так от він при Порошенку виріс, а при зелених упав нижче плінтуса. ніхто не понесе свої гроші в таку країну, де прокурори і суди кишенькові, де при владі невігласи, де процвітає корупція.
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03.06.2022 19:16 Ответить
У Вас вся повнота влади, національний банк, мільйон спеціалістів(чиновників), хто не дає робити бізнес для країни. Але ж це не цікаво. Ще буде одна проблема, це імпорт з Китаю та інших континентів, він фактично закритий для України, бо зновуж обходити порти нема чим, логістика. Треба срочно розвивати логістику без портів, нехай це буде називатися зерновий шлях, не важно, але це конче необхідно... бо теж африканське вугілля не буде як завезти в Україну.
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03.06.2022 19:30 Ответить
закликакти багато ума не треба....
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03.06.2022 20:02 Ответить
Цікаво мені, хто наважиться вкладувати гроші в бізнес в воюючій країні? Спочатку треба перемогти.
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03.06.2022 20:07 Ответить
Хлопці, ховається, допомога уряду це капець вам.
Аби просто не заважали б , та на бабло не "щимили" і вже можна булоб працювати...
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03.06.2022 20:41 Ответить
Приставлять до кожної компанії інвестиційну няню із найлютіших злодіїв єврейського походження.
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03.06.2022 22:52 Ответить
 
 