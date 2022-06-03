Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине: Правительство будет максимально вам помогать
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Прекращение работы международных компаний в Украине – это санкции против нашей экономики.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь ко всем международным компаниям, которые работали в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально вам помогать. Прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", - отметил премьер.
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))) нам весело
((( нам не весело
- Так я это, Владимир Александрович, я вот ...
- Понятно. Короче, как и все - никуя не делаешь. Ты хоть сделай вид, что что-то делаешь.
- Я готов. Что надо делать?
- Ну там ... Это ... Экономика ... Война ... *****, ну не знаешь что делать, делай как все: Проси что-нибудь у Запада.
- Деньги?
- Та какие, нах, "деньги"!. Деньги мы и без тебя просим с утра до вечера. Тебя еще там не хватало. Ты ещё оружие попроси. (за спиной президента раздается подобострастный смех Ермака, Подоляка и Резникова). Придумай что-нибудь пооригинальнее.
- Придумал! Попрошу западный бизнес вернуться в Украину.
Ермак, Резников и Подляк ржут уже в полный голос. Зеленский поворачивается в их сторону:
- А чё ржём? Есть лучше предложение? Может кто-то знает что с экономикой делать?
Смех резко обрывается. Ермак поворачивается в сторону Шмыгаля, собираясь рассказать премьер-министру что надо делать в экономике, но его жестом останавливает Зеленский:
- С возвратом западного бизнеса бред конечно, но мы будем действовать как в том анекдоте: "Пусть теперь у НИХ голова болит..."
Все ржут.
Занавес.
Аби просто не заважали б , та на бабло не "щимили" і вже можна булоб працювати...