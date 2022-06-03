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Оккупанты в Мариуполе усилят "режим фильтрации" и фактически остановят выезд из города, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Рашисты в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режима фильтрации" и процессе поиска проукраинского актива.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на большом совещании российских военных, донецких оккупационных властей и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации. Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него.

Причины две: рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украину. Поэтому будут усилены карательные отряды и процесс поиска проукраинского актива. Из интересного, назначение самомера Иващенко главой штаба теробороны "ДНР" - фактически дорога на кладбище. Это следствие недовольства и персональной ответственности за антироссийские настроения города.

В кулуарах обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова. Решили пока де-факто закрыть город на карантин, приостановив выезд. Ожидаемая очередная глупость.

Мариупольцы, не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе, бегите даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+3
Чому замовк найвеличніший про обмін азовців?
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03.06.2022 18:37
+3
На останніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистських колаборантів: ze-*******, петушарік, жопоблок. Так що хай насолоджуються рашистським міром
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03.06.2022 18:44
+3
В столицу Бурятии Баран-Уде доставили очередную партию дохляков из Украины...смерть малых народов рабZei и прочих дагестано-калміков с якутеми єто куртаг вишка...👍
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03.06.2022 19:12
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Курортний сезон почався, потрібно всих охочих запрошувати в Маріуполь, баз відпочинку, кафе, ресторани, дискотеки вже готові.
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03.06.2022 18:33 Ответить
Чому замовк найвеличніший про обмін азовців?
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03.06.2022 18:37 Ответить
Йому потрібно було позбутися зі всіх телеефірів Прокопенко, бо той знищував рейтинг найвеличнішого. Позбувся - наказавши здатися у полон
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03.06.2022 18:42 Ответить
Кацап справа аж прихуїв

представитель «завоевателей», т.е. петербургский губернатор и вождь «дырявых», то есть Пушилин обменялись памятными подарками: Пушили подарил картины, очевидно всемирно известного мариниста мариупольца Архипа Куинджи, а конкистадоры - зеркальца и колокольчики, то есть, обещания.
https://t.me/gistapapapa/38941
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03.06.2022 18:40 Ответить
На останніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистських колаборантів: ze-*******, петушарік, жопоблок. Так що хай насолоджуються рашистським міром
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03.06.2022 18:44 Ответить
Каких колаборантов, голосовали за фракцию мера, не какое то там опзж. Ну, зараза, я с вам фигню: в Мариуполе не были, информация из десятых рук, мнение составляется по двум строчкам, заявления сразу ретранслируются обратно. Какой то гнилой испорченный телефон. В одной новости про наш разрушенный город проклятие на головы оккупантов и сочувствие, в другой, как здесь голословная ненависть и раздувание вражды к своим же согражданам. Алло, мы из одной и той же страны граждане. Вы понимаете что ваше неподтвержденное провоцирует ненависть к людям, которые ничем это не заслужили.
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03.06.2022 18:58 Ответить
Полностью поддерживаю. Ещё добавлю, что люди, которые с такой ненавистью плюются ядом, называя людей, находящихся в оккупации "ватниками" и всякими другими словами, это боты, тролли или вобще стукнутые на всю голову. Не дай вам бог попасть под кацапов
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03.06.2022 19:36 Ответить
Тільки що послухав на радіо свобода,маму закатованого херсонця з тероборони,важко таке чути цілий місяць його катували у Херсоні,а потім лежачого перевезли до Севастополю де продовжували катувати, він там і помер.Його тіло поміняли на російського військовополоненого.
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03.06.2022 18:46 Ответить
В столицу Бурятии Баран-Уде доставили очередную партию дохляков из Украины...смерть малых народов рабZei и прочих дагестано-калміков с якутеми єто куртаг вишка...👍
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03.06.2022 19:12 Ответить
який який баран? - i уде?
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03.06.2022 19:14 Ответить
Ватников в Сибирь города строить, а идейных хохлов, если такие в Мариуполе были, растреляют. На дворе 21 век.
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03.06.2022 19:16 Ответить
 
 