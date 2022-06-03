Оккупанты в Мариуполе усилят "режим фильтрации" и фактически остановят выезд из города, - Андрющенко

Рашисты в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режима фильтрации" и процессе поиска проукраинского актива.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на большом совещании российских военных, донецких оккупационных властей и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации. Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него.

Причины две: рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украину. Поэтому будут усилены карательные отряды и процесс поиска проукраинского актива. Из интересного, назначение самомера Иващенко главой штаба теробороны "ДНР" - фактически дорога на кладбище. Это следствие недовольства и персональной ответственности за антироссийские настроения города.

В кулуарах обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова. Решили пока де-факто закрыть город на карантин, приостановив выезд. Ожидаемая очередная глупость.

Мариупольцы, не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе, бегите даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче", - подчеркнул он.

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