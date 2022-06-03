РФ в ответ на санкции запретила въезд 41 канадцу, среди которых – члены Конгресса украинцев Канады

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о запрете въезда на территорию страны 41 гражданину Канады "в ответ на очередные антироссийские персональные санкции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД России.

"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая против руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых руководители организаций, поддерживающих ультранационалистические силы в Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в заявлении.

22 гражданина Канады, содержащиеся в списке, являются руководителями и членами Конгресса украинцев Канады, еще четверо – Всемирного конгресса украинцев, двое – Украинского кредитного союза, по одному – Карпатского кредитного союза и Совета украинских кредитных союзов.

Также Россия запретила въезд восьми заместителям министра обороны Канады и первому заместителю начальника Штаба национальной обороны Канады.

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