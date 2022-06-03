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РФ в ответ на санкции запретила въезд 41 канадцу, среди которых – члены Конгресса украинцев Канады

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

канада

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о запрете въезда на территорию страны 41 гражданину Канады "в ответ на очередные антироссийские персональные санкции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД России.

"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая против руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых руководители организаций, поддерживающих ультранационалистические силы в Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в заявлении.

22 гражданина Канады, содержащиеся в списке, являются руководителями и членами Конгресса украинцев Канады, еще четверо – Всемирного конгресса украинцев, двое – Украинского кредитного союза, по одному – Карпатского кредитного союза и Совета украинских кредитных союзов.

Также Россия запретила въезд восьми заместителям министра обороны Канады и первому заместителю начальника Штаба национальной обороны Канады.

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Топ комментарии
+8
Тепер з кацапії знімуть всі санкції. Інакше як канадцям на конкурс "пітухов з гавна" попасти?😁😁😁
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03.06.2022 18:36
+7
настільки убого, що не варто навіть коментаря.
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03.06.2022 18:37
+6
Ці канадійці нікада нє увідят Задріщінська Зажопінська Мухасранська...
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03.06.2022 18:35
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Ці канадійці нікада нє увідят Задріщінська Зажопінська Мухасранська...
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03.06.2022 18:35 Ответить
Йой, а так хотілося
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03.06.2022 19:21 Ответить
Тепер з кацапії знімуть всі санкції. Інакше як канадцям на конкурс "пітухов з гавна" попасти?😁😁😁
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03.06.2022 18:36 Ответить
настільки убого, що не варто навіть коментаря.
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03.06.2022 18:37 Ответить
А туди хтось із порядних людей поїде чи полетить ? росія то вже країна ізгой навіки.
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03.06.2022 18:39 Ответить
Бідні канадці, не переживуть цього...
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03.06.2022 18:39 Ответить
Канадці ніколи вже на сходять в дерев"яну будку з діркою.
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03.06.2022 18:41 Ответить
як вермедик і обіцяв зрання - могутніший удар непохмелених імперіалістів!
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03.06.2022 18:41 Ответить
"зачасто часті коменрарі, не поспішайте"
та боже збав, тільки хотів сповістити форрумчан за свою помилку - не "вермедик", а "ведмедик".
a все ж таки приємно почувати себе бистрішім за программу і процессор "Intel"....
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03.06.2022 18:49 Ответить
В мацкве горит огромный офисный центр !!!

гори гори ясно, чтобы не погасло
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03.06.2022 18:41 Ответить
нікому в світі не цікаво побачити ваш мухосранськ і мочегорськ дебіли, можете втопитися в своїх рвотних масах
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03.06.2022 18:45 Ответить
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03.06.2022 18:45 Ответить
Да достойный ответ . Круче только зампрет на въезд канадским хоккеистам. Хотя, какой хоккей на Параше. Орков изгнали из ЧМ 2022
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03.06.2022 18:46 Ответить
Ето фіаско
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03.06.2022 18:48 Ответить
Ні ху сє!
Хах, куплю квиток і піду пішки назло кондуктору!
Кому він треба ваш сраний в'їзд в паРашу!
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03.06.2022 18:52 Ответить
Это сильный ответ Западу
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03.06.2022 18:52 Ответить
Як тепер жити бідним канадійцям...
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03.06.2022 18:54 Ответить
вже жаліють i волають - "ну хоч в старозадрищенск дозвольте!"...
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03.06.2022 19:12 Ответить
А я колись вимагав, щоб вищим законодавчим органом в Україні був Всесвітній Конгрес Українців...
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03.06.2022 18:58 Ответить
СКУ - світовий.
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04.06.2022 10:02 Ответить
канадіянці запросятся взад до параші і першим кроком підлабузнизництва буде мішок найгарнішого вівса з Канади в кацапський мзс спецрейсом
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03.06.2022 19:08 Ответить
Всьо пропало. Жизнь у канадцев теперь никогда не будет прежней))
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03.06.2022 19:10 Ответить
Ну всьо! Щас массовые самоубийства пойдут, бо такого горя люди просто не перенесут!
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03.06.2022 19:15 Ответить
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03.06.2022 19:23 Ответить
Усе Макс, не побачите більше 9Х18. Ой лишенько...
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03.06.2022 19:37 Ответить
Приличные люди интересуются хотя бы 9х19! А лучше .40.
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03.06.2022 19:53 Ответить
Принц Саудітов решиль помощь Байдену...Судити нараховують добичу нафти в нужно обьеме:типа компенсація вместо путлерской нефти-:особливо агенство Рейтер...
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03.06.2022 19:18 Ответить
Ни разу не ездили и даже не задумывались над возможностью,а им запретили🤣🤣
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03.06.2022 19:19 Ответить
кацапські санкції, це все одно, що собі під хвіст солі підсипали... канадці, їхати в кацапію, даже в страшному сні себе там не бачили.
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03.06.2022 19:26 Ответить
Кацапские дебилы
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03.06.2022 19:28 Ответить
так, особливо українському конгресу Канади дуже хотілось попасти на росію, де закатували їх дідів в Гулагах.
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03.06.2022 19:33 Ответить
К ним никто и собирается ехать
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03.06.2022 20:25 Ответить
Поржать? Дебилы мля
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03.06.2022 20:30 Ответить
 
 