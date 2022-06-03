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В Северодонецке продолжаются бои, на юге и Славянском направлении враг готовится к наступлению, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

На некоторых участках на востоке страны с начала суток армия РФ пытается перейти в наступление.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено, впрочем, продолжаются мероприятия боевой подготовки армии Беларуси в Брестской области. Также сохраняется опасность ракетных ударов.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Однако враг вел разведку с применением БПЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей, нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

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На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении государственной границы. Продолжал огненное влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Продолжается разведка с целью поиска слабых мест наших войск и определение дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мероприятий логистического обеспечения и усиления группировки войск врага.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

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Враг вел наступление в направлении населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Безуспешно, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огневое поражение и активизировал ведение воздушной разведки.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

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Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

В то же время, на временно оккупированной территории Донецкой области продолжается принудительная мобилизация гражданского населения.

"Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.

По имеющейся информации, командование Вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком", - сообщают в Генштабе.
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Топ комментарии
+14
Пропагандисти РФ хотіли похвалитися важкою вогнеметною системою, але отримали відповідь від ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=9XFwV8vHD1I
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03.06.2022 19:30
+7
татаро-бурятское нашествие НА СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ
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03.06.2022 19:41
+6
Є така приказка : не був ,не розказуй. Але диванні експерти дивляться на карту ,включають режим "абдрестовича" та починають розганяти зраду,підспівуючи оркам, які вже 4 місяць заганяють ЗСУ в котел, але ніяк не можуть загнати і котел стає все меньшим і меньшим . ЗСУ тримається оборону в місті , повного оточення не має, позаду оборонний рубіж Лисичанськ.
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03.06.2022 21:04
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Пропагандисти РФ хотіли похвалитися важкою вогнеметною системою, але отримали відповідь від ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=9XFwV8vHD1I
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03.06.2022 19:30 Ответить
Надіюся воно було в прямому ефірі.
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03.06.2022 20:27 Ответить
татаро-бурятское нашествие НА СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ
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03.06.2022 19:41 Ответить
Нельзя это говорить вслух. Не нужно. Все и так знают к чему ведёт зелёная власть - к новому огромному "Мариуполю" и переговорам.
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03.06.2022 19:49 Ответить
ВСУ отбили 20% Северодонецка. Теперь рашисты контролируют меньше половины города

«Русневая армия погибает в областном центре как мухи - у них значительные потери как среди убийц, так и в технике», - заявил глава ОВА Сергей Гайдай.
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03.06.2022 20:44 Ответить
"Гайдай шагает впереди!" (с)
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04.06.2022 00:10 Ответить
Є така приказка : не був ,не розказуй. Але диванні експерти дивляться на карту ,включають режим "абдрестовича" та починають розганяти зраду,підспівуючи оркам, які вже 4 місяць заганяють ЗСУ в котел, але ніяк не можуть загнати і котел стає все меньшим і меньшим . ЗСУ тримається оборону в місті , повного оточення не має, позаду оборонний рубіж Лисичанськ.
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03.06.2022 21:04 Ответить
Можна ще з 1941 почнемо рахувати ? Окрім Маріуполя, який був оточений ще з перших днів війни, скільки котлів створили орки за 4 місяці війни ? А скільки котлів прогнозували мордорські пропагандони та хенерали ? По їх задуму вся лівобережна Україна включно з Києвом мала стати одним великим котлом для українців. Так що кінчай транслювати мордорські наративи та сіяти паніку з під впн.
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03.06.2022 22:35 Ответить
Шановний молдаван, між 2014 та 2022 пройшло 8 років і багато речей змінилося. Насамперед змінилися ЗСУ та командування, замість паркетних, совкових офіцерів прийшли молоді командири з бойовим досвідом, крім мобиків та добробатів з"явилися професійні , навчені контрактники. І ми не обговорюємо те що було в 2014, а говоримо про 2022. Так скільки котлів оркам вдалося влаштувати з лютого по червень 2022 ? Те що диванному експерту здається котлом та зрадою може виявитися тактичним задумом для вимотування ворога, але "експерд" не володіючи всією інфою починає волати "всьо пропало" посилаючись на якісь історичні паралелі. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.
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03.06.2022 23:38 Ответить
Тепер все зрозуміло, фейковий молдаванин просуває наративи кремля "що всьо пропало" і малює чергові перемоги "оркам" та котли ЗСУ.
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03.06.2022 23:54 Ответить
Так щож робить? Відійти на кордони львівськой області?
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03.06.2022 23:51 Ответить
Это всё провокация кремлёвских пропагандистов.
На карту в перспективе смотреть не патриотично.
Им этот город нужен к празднованию 32 августа.
Никакого котла там не намечается.
Тебя вычислят по ip и арестуют за поддержку русских.
Ракеты у них закончились.
Алкоголики и наркоманы тоже заканчиваются.
Азов не сдадим, прописью: не сдадим.

© Арестович
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03.06.2022 21:37 Ответить
Кацапи уже з незахищених транспортників Мі-8 завдають удари. "Стінгери" - на базарі у Львові, чи де, блд?
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03.06.2022 22:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.06.2022 22:18 Ответить
 
 