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"Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
"Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем", - заявили в ГМС
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+57 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий03.06.2022 20:02
+43 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий03.06.2022 20:09
+28 Олег Кущ 3c573107
показать весь комментарий03.06.2022 20:07
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Литва выскажется по данному вопросу. Невзоров мог бы безопасно вещать из Израиля. Или из другой страны. Он выбрал Украину, где будет под ударом - об этом никто не подумал ?
С такими оппонентами, как у нас, так лучше доходит.
Переговоры за столом не ведутся - почему они должны возобновиться ?
На самом деле славяне никогда не матерились. В том числе у белорусов и украинцев, как и у поляков, до российской оккупации 1795 года самыми скверными ругательствами были только «курва» (продажная девка) и «холера» (болезнь). Ни Киевская Русь, ни ВКЛ, ни Речь Посполитая не сохранили ни одного документа с матом и ни одного распоряжения властей о борьбе с матерщиной, хотя в Московии подобных документов в огромном избытке.
Если бы не российская оккупация, то белорусы (литвины), украинцы и поляки не матерились бы и сегодня. Сегодня, впрочем, поляки все-таки почти не матерятся, а словаки и чехи ВООБЩЕ не матерятся.
И это вполне нормально, ибо большинство народов мира не знают матов - как не знали их и славяне, балты, романцы, германцы. Сексуальная лексика у них крайне скудная (по сравнению с русской), а многие языки вообще при сквернословии не используют сексуальные темы. Например, французское «con» передает с разными артиклями название и мужского, и женского полового органа, а предел сквернословия французов - просто назвать оппонента этим словом. И лишь только в английском языке и лишь в начале ХХ века, и лишь в США - появилось ругательство «mother fucker», аналога которому нет в Европе, и которое было калькой русских матов - его и внесли в язык США эмигранты из России (см. В.Бутлер «Происхождение жаргона в США», 1981, Нью-Йорк)."
Он утратил своё значение как оружие против неприятеля. При помощи мата и восхищаются, и хвалят, и ругают, и проклинают.
А то, что Невзоров из росфашиста превратился в нормального - это невозможно?