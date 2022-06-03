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Под Северодонецком ранили двух международных журналистов Reuters, а их водитель с оккупированных территорий погиб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

преса

Двое репортеров международного агентства Reuters получили ранения в результате обстрелов под Северодонецком, а их водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом сообщает CNN.

"Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".

Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.

Они не предоставили дополнительные детали инцидента.

В заявлении Reuters российские боевики из непризнанных образований на Донбассе очерчены выражением "сепаратисты, поддерживаемые Россией".

Украинское правительство призвало международных журналистов не получать аккредитацию у российских оккупантов на территории Украины и не освещать ход событий, потому что захватчики могут скрывать от журналистов правду, показывая заготовленные места и людей.
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Топ комментарии
+15
"Згідно з повідомленням російської пропагандистської агенції ТАСС, журналістів звали Олександр та Павло. У одного осколкове поранення ноги, у другого - зламана рука."

Це той ще "Ройтерс"
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03.06.2022 20:36
+11
Рейтерс - лівацька агенція. ***** шастать.
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03.06.2022 20:31
+11
не треба писати "міжнародні журналісти". на крайняк "російські пропагандисти" філії ройтерс
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03.06.2022 20:58
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Мабуть лапатнікі самі й обстріляли щоб звинуватити ЗСУ...
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03.06.2022 20:27 Ответить
Рейтерс - лівацька агенція. ***** шастать.
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03.06.2022 20:31 Ответить
Ройтерс, але таки так - лівацька.
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03.06.2022 20:38 Ответить
Хай йому грець. Я вже застарий, для цих глаголів
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03.06.2022 20:40 Ответить
на місці наших військових, я б цих закончених лядей з "ройтерс" й близько на фронт не допускав би
бо окрім того, що вони спотворюють реальність на користь росії, я б за їх безпеку не поручився б в принципі - бо невідомо, що там з ними може стати і яка шальна ворожа міна поцілить в їх автомобіль
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03.06.2022 23:05 Ответить
https://twitter.com/NikaMelkozerova/status/1531295069751365633


- "ройтерс" залюбки цитує "ТАСС", котрий називає окупований Український та проукраїнський Херсон "промосковським регіоном", що, начебто, почав "експорт" зерна у росію.

Тобто, це не росія краде й відбирає зерно в Українців з Херсонщини, то "промосковський" Херсон чекав на касапів, щоб почати "експорт" у рашу. - Нормально? І "ройтерс" не цурається це повторювати так, типу, він подає "об'єктивну" інформацію "з двох сторін". Бо ж він потім зазначає, що, начебто, Україна вважає це зерно "вкраденим". Завважте на те, як розставлені акценти - реальність спотворюється з точністю до навпаки. брудні лицемірні вонючі продажні пі6араси.
Їм взагалі має бути заборонено в'їзд до України, за відверту проросійську пропаганду.
І ще цікаво, як прокоментує це питання пан Кулеба, як голова зовнішньополітичного відомства? Бо щодо можливості розмінування українських портів для вивозу українського зерна, чого робити категорично не можна, то виглядає так, що він заперечень з цього приводу особливо не має, підіграючи тут рашці та ООН (навіщо? Щоб їй, росії, легше було на нас на Одесу напасти та знищити Україну загалом?)
А от щодо відвертого інформаційного демаршу з приводу того ж таки українського зерна від впливової іноземної інформ-агенції, то я не пригадую, щоби я чув його коментар.
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03.06.2022 23:26 Ответить
шкода, що їх легко зачепило.
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03.06.2022 20:33 Ответить
Журнашлюги решили бабла срубить. Их рашисты не убили только потому, что они написать должны после этого как бессердечные укропы расстреливают журналистов. А нашему МИД надо заявить что эти граждане являются подозреваемыми в уголовном деле о незаконном пересечении украинской границы.
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03.06.2022 20:47 Ответить
якби в українському законодавстві існувала стаття про кримінальну відповідальність за порушення кордону... а так, по факту - тільки адмінвідповідальність. Кримінальна - лише за перетин з недозволеними речами (контрабас, зі зброєю, тощо)
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03.06.2022 21:41 Ответить
"Згідно з повідомленням російської пропагандистської агенції ТАСС, журналістів звали Олександр та Павло. У одного осколкове поранення ноги, у другого - зламана рука."

Це той ще "Ройтерс"
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03.06.2022 20:36 Ответить
Ну що, покатались на орковозі бляха.
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03.06.2022 20:39 Ответить
Слава ЗСУ і не@уй шастать
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03.06.2022 20:47 Ответить
я плакалЪ
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03.06.2022 20:47 Ответить
Орки їм так і сказали: "Ти сюда нє ході, ти сюда ході... А то там "Азов" башка попадьот - совсєм мьортвий будєш." А коли посанчікі від'їхали, ******* по них з гранатомета.
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03.06.2022 20:51 Ответить
CNN со ссылкой на комментарий от Reuters

Дословно: "Во время поездки репортеров, двое журналистов Reuters получили несерьезные ранения, попав под обстрелы на пути в Северодонецк. Они ехали в авто, которое предоставили российские боевики из так называемых "республик" и машиной управлял человек, отправленный боевиками. Водитель погиб от полученных травм".

Детали: Агентство выразило свое сожаление и семье погибшего водителя.

Они не предоставили дополнительные детали инцидента.

В заявлении Reuters российские боевики из непризнанных образований на Донбассе очерчены выражением "сепаратисты, поддерживаемые Россией".

Напомним: Украинское правительство призвало международных журналистов не получать аккредитацию у российских оккупантов на территории Украины и не освещать ход событий, потому что захватчики могут скрывать от журналистов правду, показывая заготовленные места и людей.
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03.06.2022 20:52 Ответить
купленное на бабло за газ путлером издание👎👎👎они ещё и противники санкций ,если шо...
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03.06.2022 20:53 Ответить
пілюралізем мненій.. а какая разніца!
***** шастать, Ройтерс.
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03.06.2022 20:55 Ответить
Що характерно, цих "журналістів" звали Александр та Павел, мабудь чисті канадійці чи британці...

Цікаво інше, чому "Ройтерс" не працювало в роки ДСВ на теріторії ІІІ Рейха, при цьому не використовуючи нацистських "журналістів", наприклад з "Völkischer Beobachter"?
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03.06.2022 20:56 Ответить
не треба писати "міжнародні журналісти". на крайняк "російські пропагандисти" філії ройтерс
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03.06.2022 20:58 Ответить
Может это Петров и Баширов ,
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03.06.2022 21:00 Ответить
Каци хотіли вбити Американських журналістів. Тіпо ЗСУ! Навряд чи то американські громадяни.
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03.06.2022 21:19 Ответить
Жаль что не убило.
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03.06.2022 21:27 Ответить
нашей аккредитации не имели, а значит пребывали на нашей территории незаконно!
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04.06.2022 00:00 Ответить
 
 