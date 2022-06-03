РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7607 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 570 16
война (46795) оккупация (9509) паспорт (1134) Евросоюз (15877) Боррель (578)

ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Евросоюз осуждает раздачу российских паспортов на оккупированных Россией украинских территориях и не будет признавать их.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Европейский Союз решительно осуждает указы президента России от 25 и 30 мая, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, временно находящихся под военным контролем российских оккупационных военных, а также украинским детям, не находящимся на попечении у родителей, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что ЕС "не будет признавать эти паспорта, выданные как составляющая захватнической войны России против Украины".

Смотрите также: Оккупированный и разрушенный Мариуполь: город, в который ворвался "русский мир". ВИДЕО

В ЕС также осуждают попытки России заменить законно избранную власть на оккупированных территориях, ввести рубль, а также изменить язык обучения и школьные программы в Херсонской и Запорожской областях, "находящихся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
А повинні взагалі не визнавати паспорти РФ
показать весь комментарий
03.06.2022 20:38
+4
все буде. не так швидко, як нам того б хотілося, але ембарго на нафту з паРаші, навіть в такому вигляді, як воно прийняте, ще пару місяців тому здавалося чимось фантастичним.
показать весь комментарий
03.06.2022 20:51
+4
я знаю что вы наверное видели это видео!
но я сегодня его персматриваю и пересматриваю)))

Пропагандоны рф засняли ювелирную "ответочку"от ВСУ (видео)

https://t.me/kyivoperativ/98406

показать весь комментарий
03.06.2022 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а волею понад законом з окупованої ОП?..
показать весь комментарий
03.06.2022 20:37 Ответить
А повинні взагалі не визнавати паспорти РФ
показать весь комментарий
03.06.2022 20:38 Ответить
все буде. не так швидко, як нам того б хотілося, але ембарго на нафту з паРаші, навіть в такому вигляді, як воно прийняте, ще пару місяців тому здавалося чимось фантастичним.
показать весь комментарий
03.06.2022 20:51 Ответить
А лугандоно кримського визнаватиме чи що?
показать весь комментарий
03.06.2022 20:40 Ответить
Їх не визнають ще з 2014 року.
показать весь комментарий
03.06.2022 21:07 Ответить
Так це окупантам і потрібно, зробити з колаборантів, що поспішають за паспортами з двоголовою куркою - кріпосних, без права виїзду будь-куди...
показать весь комментарий
03.06.2022 20:45 Ответить
А видані ростовською областю расєї визнаватиме? Бо не буде ж в тому аусвайсі написано "херсон, расєя" як орган, що видав
показать весь комментарий
03.06.2022 20:46 Ответить
кацапня напише маґадан - big deal для кацапні збрехати.....
показать весь комментарий
03.06.2022 20:47 Ответить
я знаю что вы наверное видели это видео!
но я сегодня его персматриваю и пересматриваю)))

Пропагандоны рф засняли ювелирную "ответочку"от ВСУ (видео)

https://t.me/kyivoperativ/98406

показать весь комментарий
03.06.2022 21:00 Ответить
!!! Вот это они там обосрались!!
показать весь комментарий
03.06.2022 21:32 Ответить
непонял , а шо в ЕС ездють по внутренним парашкиным аусвайсам ???
показать весь комментарий
03.06.2022 21:04 Ответить
А остальные паспорта будут признавать ?
Ай да молодцы !
Восхищаюсь такими "партнёрами"
показать весь комментарий
03.06.2022 21:06 Ответить
должно быть так: ЕС не признает т.н российские паспорта так как такой страны не существует
показать весь комментарий
03.06.2022 21:08 Ответить
разве шо такой,для свинособак
показать весь комментарий
03.06.2022 21:08 Ответить
а з ордло и криму визнає?
показать весь комментарий
03.06.2022 21:12 Ответить
а там буде написано, що паспорт видано в краснодарі. ЄС такі тупі чи їм так вигідно прикидатися?
показать весь комментарий
03.06.2022 21:49 Ответить
 
 