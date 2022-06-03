ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, - Боррель

Евросоюз осуждает раздачу российских паспортов на оккупированных Россией украинских территориях и не будет признавать их.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Европейский Союз решительно осуждает указы президента России от 25 и 30 мая, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, временно находящихся под военным контролем российских оккупационных военных, а также украинским детям, не находящимся на попечении у родителей, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что ЕС "не будет признавать эти паспорта, выданные как составляющая захватнической войны России против Украины".

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В ЕС также осуждают попытки России заменить законно избранную власть на оккупированных территориях, ввести рубль, а также изменить язык обучения и школьные программы в Херсонской и Запорожской областях, "находящихся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил".