ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз осуждает раздачу российских паспортов на оккупированных Россией украинских территориях и не будет признавать их.
Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.
"Европейский Союз решительно осуждает указы президента России от 25 и 30 мая, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, временно находящихся под военным контролем российских оккупационных военных, а также украинским детям, не находящимся на попечении у родителей, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в заявлении.
Там также отмечается, что ЕС "не будет признавать эти паспорта, выданные как составляющая захватнической войны России против Украины".
В ЕС также осуждают попытки России заменить законно избранную власть на оккупированных территориях, ввести рубль, а также изменить язык обучения и школьные программы в Херсонской и Запорожской областях, "находящихся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил".
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но я сегодня его персматриваю и пересматриваю)))
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Ай да молодцы !
Восхищаюсь такими "партнёрами"