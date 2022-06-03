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Мы возобновим переговоры с россиянами, когда наша переговорная позиция усилится, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арахамія

Глава украинской переговорной группы с россиянами, нардеп Давид Арахамия заявляет, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с РФ, когда будет иметь усиленную переговорную позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал в эфире телемарафона.

Он отметил: "Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов поступит в достаточном объеме. Наши Вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров".

Арахамия выразил мнение, что сейчас пауза в переговорах "достаточно обоснована", поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины.

Он отметил, что сейчас Украина деоккупирует многие села, но россияне тоже оккупируют новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед и два назад,  я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал он.

Читайте также: Никто из ключевых партнеров не давит на Украину с целью проведения переговоров с РФ, - Кулеба
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Топ комментарии
+76
Сиділо, мовчало, не бісило. Хто його кликав знову????
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03.06.2022 21:11
+68
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03.06.2022 21:13
+66
ніхєра собі пика в жертви мавп"ячої віспи! роздуло пацана!
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03.06.2022 21:09
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Ахламідія, іди *****!!!
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03.06.2022 23:25 Ответить
Іди на *** недорозвинене абхазське створіння!!!
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03.06.2022 23:27 Ответить
З якого бункера воно вилізло?
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03.06.2022 23:27 Ответить
Арахамия Молодец
.Давит рашистов аж Гай Шумыть
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03.06.2022 23:29 Ответить
І ти, гнидо, виповзло? Штанці, обісрані, відіправ і до праці?
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04.06.2022 09:02 Ответить
"...Моя позиція була і залишається незмінною - ніяких переговорів з Путіним до повного розгрому рашистських загарбників, звільнення всіх окупованих українських земель і відновлення державного кордону в межах на момент проголошення незалежності України. Ми змусимо фашистську московську імперію підписати акт про її повну і беззастережну капітуляцію як гітлерівську нацистську Німеччину у травні 1945 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3344611..."
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03.06.2022 23:34 Ответить
"Маркуса" треба відправляти на переговори. А не ОП-у президента.
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03.06.2022 23:35 Ответить
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04.06.2022 00:29 Ответить
эта обезяна всегда к недобру вылазит...
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04.06.2022 00:31 Ответить
Похоже #Маймун получил новые инструкции от #кремлевских #кураторов пока отсутсвовал неделю!
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04.06.2022 00:51 Ответить
Я не понимаю, как это чучело выбрали в ВР? С ним и разговаривать не надо, стоит только посмотреть на его морду лица, типичный вид идиота из учебника по психиатрии.

Хотя, о чем это я, стоит посмотреть на всю фрИкцию Zебанутых слуг, там все такие.
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04.06.2022 10:44 Ответить
у них у всех со психикой проблемы
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07.06.2022 14:51 Ответить
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04.06.2022 00:50 Ответить
2 дебила - это сила.
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04.06.2022 10:39 Ответить
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04.06.2022 01:26 Ответить
Тільки за одне це всю цю зелену шоблу треба було за законами військового часу до стіночки.
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04.06.2022 06:44 Ответить
Де арешти за зусилля ?
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04.06.2022 07:12 Ответить
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04.06.2022 07:56 Ответить
Приберіть цю істоту з інформаційного простору!
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04.06.2022 01:27 Ответить
Вилезло...
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04.06.2022 02:00 Ответить
Нех би його крива качка копнула!
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04.06.2022 03:35 Ответить
руководящие чмошники, почитайте Вашингтон пост... вы абсолютно бездарные люди и несмотря на поговорку, что коней на переправе не меняют - уйдите, отдайте правление тому, кто реально может управлять... шапито с членограем, дерьмаком, шмугалем, пепелацем, дьячком и аналогичной мерзотой надоело народу Украины...
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04.06.2022 05:10 Ответить
це так !!!
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04.06.2022 07:14 Ответить
Паскуда заткни їбало
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04.06.2022 06:08 Ответить
У нас за 32 роки нашої держави не було ні президента ні уряду ні депутатів,які би вболівали за УКРАЇНУ,і тепер маємо результат.І війна тому доказ,і якби не наша армія і люди,які борються за нашу свободу,УКРАЇНИ вже би не було.Ми завжди вибирали депутатів і думали,що вибираємо достойних,а виходило,що вибрали злодіїв.І такі самі були президенти.І,одна з найбагатших держав світу стала найбіднішою.А тепер з простягнутою жебрацькою рукою просимо допомоги
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04.06.2022 06:17 Ответить
Придурь, а де ж взялася армія, яка тебе зараз захищає?
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04.06.2022 09:05 Ответить
Он детектор прошёл? Стрёмный чувак, морозил военный бюджет. Типа смотрящий от бени вернулся
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04.06.2022 06:44 Ответить
Ця жертва мавп'ячої віспи знову вилізла і людей пугає.
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04.06.2022 06:46 Ответить
Что, зебобики, скажете в ответ?
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04.06.2022 07:33 Ответить
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ????бєню,ермака а арахамло на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %%% підтримки ?????
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04.06.2022 07:47 Ответить

Жив курилка?
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04.06.2022 08:16 Ответить
Учебник серъезный, а что там делает эта обезьяна? Он хоть читать умеет?
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04.06.2022 10:30 Ответить
Господи, ну хоч розірвіть мене на шматки не розумію - ЯК ОЦЕ ОПУДАЛО МОЖЕ ВИРІШУВАТИ ДОЛЮ УКРАЇНИ і на якій помийці слуги неясного народу знайшли ОЦЕ?!!!
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04.06.2022 08:22 Ответить
Там-же, где тупое быдло нашло шута и сделало его президентом. А приписдент набрал в свою коМанду таких-же идиотов, как он сам.
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04.06.2022 10:32 Ответить
наволоч не заткнеться
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04.06.2022 08:49 Ответить
Стефанчук вже з переляку в уряді Німеччини ПІДВОДНІ ЧОВНИ випрошує!!!
Підводні човни, Карл!!!
Коли в країні НЕ СТВОРЕНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ конструкторського бюро "Луч" та Коростельову не надано УМОВ для відновлення виробництва продукції, яка вкрай необхідна ЗСУ.
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04.06.2022 08:58 Ответить
Стефанчук - не хухры-мухры а целый доктор каких-то наук. Не помню точно каких, он вместе с хозяином жомовой ямы Кивой защищались. Так что не будь к нему строг, ЗЕбанутые все такие.
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04.06.2022 10:37 Ответить
агрохламідія, іді *****.
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04.06.2022 10:59 Ответить
Абхазская обезьянка снова спустилась с дерева и что то угукает...
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04.06.2022 11:08 Ответить
Готовь жопу,чурка ******...
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04.06.2022 11:23 Ответить
"Арахамія головного мозку" так і хоче щось здати,віддати і капітулювати. Дожилися українці що нами як баранами і вівцями тогують іноземці і іновірці,в тому числі і 73 % ідіотами
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04.06.2022 11:34 Ответить
---Вона. ота ПОЗИЦіЯ лише тоді зміцниться. коли тебе і всих ваших ЗЕ- дундуків--- корова язиком злиже...
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04.06.2022 12:34 Ответить
Капітулянт і дебіл в яскравих кросовках
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04.06.2022 12:54 Ответить
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04.06.2022 14:48 Ответить
на переговоры просится обычно слабая сторона
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04.06.2022 15:08 Ответить
Думав ну десь пропав,тішина,на тобі вилізло небрите опудало і ще щось там тявкае.
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04.06.2022 15:09 Ответить
Ніхто ніяких переговорів з гітлером і бен-ладеном не проводив. Військові злочинці і кровожадні вбивці не мають право на існування. Я не розумію про що з ними можна домовлятися. Тільки тотальне знищення ворога.
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04.06.2022 15:11 Ответить
які переговори ? що вони там курять? начебто ж гогілашвілі прибрали , хто поставляє ? а здається його напарник буданов він тепер на трафіку ...
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04.06.2022 16:06 Ответить
Ця арагнідія знову вилізла ,що так вже погано х..йлу що знову витяг тебе ?
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04.06.2022 18:58 Ответить
я не пойму вы до%боебы полные? Нужно садиться и решать проблему способом языка если ты дипломат!!

судя по действиям дипломат с вас ноль!тогда бери зброю и покажи как?

я вас ненавижу
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07.06.2022 14:50 Ответить
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