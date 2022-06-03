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Украина готова возобновить экспорт при наличии гарантий, что РФ не воспользуется торговым путем для нападения на Одессу, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта при наличии гарантий от РФ, что она не воспользуется торговым путем для нападения на Одессу.
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым путем для нападения на Одессу. Гарантий от России пока нет. Мы ищем решения вместе с ООН и партнерами", - написал он.
Топ комментарии
+47 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий03.06.2022 21:31
+24 Ярослав Викторович
показать весь комментарий03.06.2022 21:36
+24 Vika Frei
показать весь комментарий03.06.2022 21:42
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Пожалуйста, подождите...
все це лише афера і застрашування, що хтось там "голодуватиме" з метою того, аби Україна розмінувала порти, це перше, і зробила їх уразливими для росії, бо росія хоче окупувати ще й Одесу. І ООН, по всьому тут грає проти України.
Друге - росія вимагає знаття санкцій в обмін на створення "коридору" для вивезення українського зерна з українських портів. Зняття санкцій з росії допоможе росії запустити на повну свій ВПК й означатиме подальше й ще більше нищення України а ж до повного її руйнування та знищення росією.
А тому, власне, жодної розмови про розмінування українських портів не може навіть бути мови, поки триває війна й поки російські кораблі знаходяться в акваторії Чорного, Азовського та Середземних морів.
Хоче ООН українське зерно? Ок. Давайте військовий контингент на допомогу Україні у війні проти росії. Допоможіть обеззброїти російський флот в Чорному та Середземному морях. Це ж легко насправді зробити, за бажання. Чи кишка тонка? А в Кореї, доречи, в 50-х роках, війська ООН воювали проти агресорів-комуністів з Північної Кореї, Китаю й СРСР. То пригадайте той досвід.
А поки що, вистачить вам з головою й того зерна, котре відправляємо фурами та залізницею через ту ж таки Польщу й інші країни. А ще росія награбоване українське зерно за посередництва Туреччини продає - то питайте в них.
А Україна не може ризикувати своєю безпекою й самим своїм існуванням заради інших країн, кторим на Україну, власне, глибоко наплювати. Бо якби не було наплювати, то давали б нам стільки зброї й допомоги, стільки нам треба, без жодних розмов. Давали б Країні, котра на догоду Світу добровільно роззброїлася та віддала свою ядерну зброю одному з нинішніх гарантів своєї безпеки, котрий виступив проти неї агресором. То про які "гарантії" взагалі може бути мова?
Україна нічого не винна світові, і світ немає жодного морального права звинувачувати Україну бодай хоч в чомусь. Натомість, це Світ винний Україні.
Відповідь: Ніяк. Скористається. ООН висловить стурбованість і закличе "до миру".
Кулєба - ти поц… або падлюка…
блокируют свободное портовое сообщение
а им все равно...
конвой военных судов нато и/или других хорошо вооруженных морских военных судов
обеспечивает вывоз зерна
другая часть охраняет часть моря и часть суден прямо в порту одессы
чтобы рашка даже не пыталась что то там делать
США просит?Британия?Польша?
Что за новый друг РФ?Сколько Джавелинов поставила РФ?Гаубиц?
Шо за доверительные отношения?
Неужели в Украине спецслужб не осталось?
Один договор, после другой, а там и Стамбул-1.
Про злодеяния оккупантов скоро замолчат, мешают договариваться.
Вже не кажучи за те що вони банально зараз розкрадають наше майно на окупованих територіях - а ми замість того щоб воювати у Білгороді та БРАТИ СИЛОЮ РЕПАРАЦІЮ гробимо свій Сєвєродонецьк. І це я не про речі простих людей, а про склади, заводи, метали, зерно...
Тому ні.
Треба чекати. І коли ціна піде у верх, а у нас будуть кращі позиції аж тоді заробляти гроші. Ну а до того часу чекаємо ATACMS.