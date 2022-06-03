На Восточном направлении 3 июня наши воины уничтожили склад с боеприпасами, 2 единицы бронетехники, 36 оккупантов, - ОТГ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "3 июня наши воины уничтожили: личного состава – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад с боеприпасами – 1".
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