На Восточном направлении 3 июня наши воины уничтожили склад с боеприпасами, 2 единицы бронетехники, 36 оккупантов, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "3 июня наши воины уничтожили: личного состава – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад с боеприпасами – 1".

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