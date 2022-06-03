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На Восточном направлении 3 июня наши воины уничтожили склад с боеприпасами, 2 единицы бронетехники, 36 оккупантов, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "3 июня наши воины уничтожили: личного состава – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад с боеприпасами – 1".

Читайте также: На Восточном направлении 31 мая уничтожены 22 оккупанта, 1 БМП и склад боеприпасов, - ОТГ "Схід"
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виродилися ординці: Бату Київ захопив за 10 тижнів та 4 дня, а Шайгу за сто днів Піски не зміг.
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03.06.2022 21:37 Ответить
Дякуємо нашим мужнім хлопцям за те , що успішно зачищають нашу
Землю від рашистського сміття 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.06.2022 21:38 Ответить
Так.. чув чув як бахкало у місті.. гарненько. Героям слава Слава України
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03.06.2022 22:00 Ответить
 
 