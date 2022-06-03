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война (46795) зерно (996) Путин (29862) экспорт (842) продовольствие (251)

Путин предлагает Украине вывозить зерно, среди прочего, через оккупированные Мариуполь и Бердянск, а самым простым путем считает Беларусь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Россия якобы не препятствует вывозу украинского зерна за границу, и существует несколько способов такого экспорта.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды.

Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря.

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Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику", – заявил Путин.

Также он отметил, что Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.

"Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело нескольких часов", - уверяет он.

Путин также назвал самым простым и дешевым вариантом вывоза украинского зерна через Беларусь.

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"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", – заявил президент РФ.
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Топ комментарии
+47
Пішов *****, **********
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03.06.2022 21:54
+38
Вот приколько, тебя одновременно убивают и грабят и при этом всячески "пытаются помочь"... Пиз...ец, театр абсурда
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03.06.2022 21:56
+31
"Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - перебувають під нашим контролем"

А какого куя вы там делаете,******?
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03.06.2022 21:58
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Пішов *****, **********
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03.06.2022 21:54 Ответить
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04.06.2022 00:14 Ответить
ну так, давайте допоможемо "легітимізувати" захоплення росією Півдня України поставками українського зерна через окуповані порти України
Браво!
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04.06.2022 00:30 Ответить
він же не географ, а завклубом
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03.06.2022 21:54 Ответить
Обов,язки завклуба СА в ГСВГ було- підслуховувати розмови війсково-службовців в кафе при клубі.
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03.06.2022 22:11 Ответить
та давайте вже через мацкву
а шо
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03.06.2022 21:55 Ответить
Вот приколько, тебя одновременно убивают и грабят и при этом всячески "пытаются помочь"... Пиз...ец, театр абсурда
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03.06.2022 21:56 Ответить
йде на куй той туПін.....
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03.06.2022 21:56 Ответить
Хай Кулебі гарантіїї дасть сильно просить
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03.06.2022 21:56 Ответить
Шо каже ***** всім пох
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03.06.2022 21:57 Ответить
Та нескажи, Зелупкі прислухаються.
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03.06.2022 21:59 Ответить
"Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - перебувають під нашим контролем"

А какого куя вы там делаете,******?
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03.06.2022 21:58 Ответить
Путєн, це урод, народжений батьками алкоголіками
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03.06.2022 21:58 Ответить
Болезнь то прогрессирует. Так дед и до суда не доживет.
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03.06.2022 21:58 Ответить
Что такое "СВЕРХНАГЛОСТЬ"?Насрать под дверь, позвонить,и попросить бумагу...
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03.06.2022 21:59 Ответить
За руским кораблем на уй шагом марш окурок
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03.06.2022 21:59 Ответить
Окурок это Зе. путин - ***** а в прошлом моль. Больше не путай.
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03.06.2022 22:47 Ответить
Їм сподобалось.. пів мільйона тон зерна, що вони вже вкрали.. І те саме вони хочуть зробити з іншим зерном.. Це ж очевидно.. як божій день. Гарантії їхні не варті туалетного паперу
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03.06.2022 22:00 Ответить
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03.06.2022 22:00 Ответить
Хто затіяв цю розмову? все це для того, щоб відбілити Путлера, а здати південь України.
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03.06.2022 22:01 Ответить
куйлопітек починає гру в "доброго куйла мацковского"
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03.06.2022 22:01 Ответить
з черепною порожниною у ***** ще гірше ніж я вважав...
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03.06.2022 22:01 Ответить
Одесу розмінувати не так легко, тим паче затоплені кораблі підняти. Сагайдачний там тоже лежить. Якщо світ хоче зерно нехай робить коридор з місії ООН по дорозі до Бердянська і Маріуполя.
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03.06.2022 22:02 Ответить
Сагайдачний.. в Миколаїві..
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03.06.2022 22:09 Ответить
світові таке зерно не потрібно!
світові потрібно все і відразу
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03.06.2022 22:09 Ответить
А ти геть не палишся , кацапчику ! Не знаєш де затолений "Сагайдачний" , та й місію ООН з коридором до окупованих Бердянська та Маріуполя пропонуєш , щоб що ? Так як твій ***** запропонувало тудой вивозити ? Мало вони вже спиз.. дили і через ті порти вивезли ?Тепер самим ім привезти ?
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04.06.2022 00:20 Ответить
Ни в коем случае нельзя отправлять зерно странам поддержавшим мордор. Афрообезьяны уже поливают грязью Украину и восхваляют путлера.
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03.06.2022 22:03 Ответить
Тем более, что это способ давления на импотентную ООН. Ни в коем случае нельзя стабилизировать последствия в мире наступившие в результате действий *****. Все, что он сделал - все на нем, включая голод в Африке.
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03.06.2022 22:51 Ответить
Адольф Шекельгрубер пропонує євреям здавати зубні коронки через швейцарські банки.
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03.06.2022 22:04 Ответить
Хроніки божевільні
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03.06.2022 22:04 Ответить
Та хто ти гнида такий, щоб розповідати нам в нашому домі що робити з нашим майном?! Вбити путіна!!! Вбити вбити вбити!!!!!!!!!
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03.06.2022 22:06 Ответить
х..й вам а не зерна
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03.06.2022 22:10 Ответить
100 дней этот шизофреник берет Киев...
Гитлер взял Минск 27 июня 1941 года.
.причем город был абсолютно цел...ни одна авиабомба не упала на столицу Белорусии...
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03.06.2022 22:11 Ответить
Здох бит ти,курво,зі своїми пропозиціями ще маленьким.
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03.06.2022 22:14 Ответить
Вот тут нам и пригодятся американсие ракеты.
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03.06.2022 22:17 Ответить
ЗУстрічна протозиція прооперуєм путіна в Харкові...ммм найпростіше в Бучі
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03.06.2022 22:19 Ответить
Путину и России нельзя доверять ни в чём и НИКОГДА!!
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03.06.2022 22:19 Ответить
Марк Солонин...к осени 1941 года вся Кадровая армия была разбита

В плен попало 4 млн.300 000 красных армейцев и 70 генералов...
ДедываевалЫ пля...
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03.06.2022 22:19 Ответить
Да но тогда Украина и белка были в составе СССР и принимали непосредственное участие в войне, значит всех касалось в определённой степени ,собственно как и в присутствии союза в афгане, где уже ни что иное как оккупация и навязывание режима
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03.06.2022 23:07 Ответить
всі ********** пропозиції автоматично ідуть на ***.
як і підкацапні бульбошкові.
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03.06.2022 22:20 Ответить
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03.06.2022 22:24 Ответить
Вот президент России. Если б не *****.
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03.06.2022 22:37 Ответить
Найпростіший шлях, скормити його нашим та польським свинчатам і срати на ту африку...
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03.06.2022 22:26 Ответить
може ще і москву підняти ?
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03.06.2022 22:27 Ответить
Все хотят вывезти наше зерно. Путин, ООН, Европа. Просто наши лучшие друзья хором поют. Надо их послать куда подальше.
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03.06.2022 22:27 Ответить
Больше всего хотят наши сельхозпроизводители, потому что если не удастся продать урожай, то на следующий год сеять будет не за что.
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03.06.2022 22:33 Ответить
Це не відповідає дійсності. Не було за що садити цієї весни. Так як прошлорічний урожай мали продавати весною і його не продали. Він ще весь в елеваторах, амбарах і т.п.. Але у нас вони навіть на 50% не заповнені тому нічого нікому зараз продавати не можна. Треба чекати. І коли ціна піде у верх, а у нас будуть кращі позиції аж тоді заробляти гроші. Ну а до того часу чекаємо ATACMS.
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03.06.2022 22:48 Ответить
Вот именно. Есть большие подозрения что ***** договорился с Западом что они нам не дают оружие которое мы хотим, а ***** взамен разрешит вывезти наше зерно. Тоесть зерно это будет кровавое
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03.06.2022 22:43 Ответить
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03.06.2022 22:29 Ответить
після 2014 все кацапське викликає жорстоке неприйняття.
після лютого 2022 до цього неприйняття приєдналася і бульбашня.
кацапячі і бульбашивські тварі зараз разом гвалтують Україну.
тому разом і ідуть на ***.
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03.06.2022 22:35 Ответить
А НАХ тебе не пойти? Так и быть мы подождем с вывозом зерна. А голодающим покажем пальцем кто во всем виноват. Тем более если посмотреть то все эти голодающие мальчики в трусиках являются проросийской швалью. Более того, есть мнение что США не дает нам дальнобойные системы взамен на то что ***** разрешит вывоз нашего зерна. Тоесть за наше зерно нас же и убивать будут.
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03.06.2022 22:40 Ответить
Це ж як зараз усі папи, гутереші, гебрейскуси, драгі та інші аплодуватимуть яке пуйло "харошейє"
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03.06.2022 22:42 Ответить
Ніякого експорту агропродукції!!!
Ще час не прийшов інакше буде як з масками.
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03.06.2022 22:44 Ответить
а цей дрібний злодюжка не хоче повернути вже вкрадене?
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03.06.2022 22:48 Ответить
Метастазы в мозгу путлера - есть метастазы в мозгу...
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03.06.2022 22:49 Ответить
Никакого вывоза зерна с Украины допустить нельзя. И здесь не только гарантия чтобы уже в етом году не случилось голода в Украине. А даже в том что идут подковерные игры ***** и Запада что нам прекратят поставки оружия или даже снятие некоторых болезненных санкций в обмен на то что ***** разрешит нам вывезти зерно. Нам конечно же не скажут все прелести. Мы только увидим по резко сменившийся ситуации на фронте и политической арене не в нашу пользу
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03.06.2022 22:55 Ответить
***** свой ход сделал, ход за Зе. Вариант, сначала капитуляция рф, потом экспорт зерна вряд ли прокатит.
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03.06.2022 22:59 Ответить
От так от, через Маріуполь, Бердянськ, потім через Білорусь ЙДИ,**** *****!
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03.06.2022 23:16 Ответить
Люди поясніть: в країні війна? Топ тема "Вивіз зерна з України"... Людей вбивають... діти гинуть... ЗСУ бьється. І в цей час ведуться перемовини з "злочінцем" як вивозити зерно... нічого не розумію.
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03.06.2022 23:21 Ответить
*****, звичайно, ніхто не сказав, що потрібно забратись геть з України.
Навіть заступник генсека ООН Гріффітс не скаже
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03.06.2022 23:41 Ответить
Пошел нах@й, пдрс
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04.06.2022 02:36 Ответить
Путин, Назарбаев, Токаев -- это в буквальном смысле пассивные, нижние. И свою неполноценность они пытаются компенсировать за счет диктаторского антуража. У них мужская функция практически на нуле. А Горбачев, Ельцин, Брежнев и некоторые другие вожди -- настоящие мужчины. Заметьте, что они за власть фанатично не держались, иногда сами уходили. А эти пассивные видят во власти практически единственную радость жизни. Переходный тип -- Янукович, Лукашенко. Они настоящие мужчины, но ********* в переносном смысле.
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04.06.2022 04:19 Ответить
Ніфіга мы так переймаємося тим зерном! Хай голодні думають. Фермерам нікуди дівать? Да на пай хай роздають
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04.06.2022 04:55 Ответить
Или в техспирт пусть перегоняют,для автотехники ВСУ и многотопливных танковых двигателей, самое то,что надо,..ежели его внутрь не переводить..
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04.06.2022 12:22 Ответить
 
 