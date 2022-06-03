Путин предлагает Украине вывозить зерно, среди прочего, через оккупированные Мариуполь и Бердянск, а самым простым путем считает Беларусь

Россия якобы не препятствует вывозу украинского зерна за границу, и существует несколько способов такого экспорта.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва.Кремль.Путин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды.

Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря.

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Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику", – заявил Путин.

Также он отметил, что Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.

"Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело нескольких часов", - уверяет он.

Путин также назвал самым простым и дешевым вариантом вывоза украинского зерна через Беларусь.

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"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", – заявил президент РФ.