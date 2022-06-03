На Донбассе 3 июня отбиты 9 атак, уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 8 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - пресс-центр штаба УОС

Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонной операции в обозначенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских лица (среди них один ребенок), еще 3 получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе за 2 июня отбито 5 атак, уничтожено 5 танков, 3 артсистемы, 2 бронемашины и 3 беспилотника, - группировка Объединенных сил

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 атак врага. На одной локации еще идет бой.

Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 1 артиллерийскую систему; 6 боевых бронированных машин; 2 специальных бронированных автомобиля; 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе отбито 8 атак врага. Уничтожены 12 единиц техники и крылатая ракета рашистов, - пресс-центр ОС