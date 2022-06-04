РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15563 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
17 315 99
война (46795) Зеленский (16549)

От "наші герої" до "Вова, #баш там всіх", - Зеленский озвучил лексикон 100 дней полномасштабной войны. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 100 слов, которые приобрели особое или новое значение для украинцев в течение последних ста дней сопротивления полномасштабному военному нападению РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Ровно сто дней назад все мы проснулись в другой реальности. Ровно сто дней назад проснулись другие мы. Когда украинцев пробуждает не луч солнца, а взрывы ракет, которые попадают в наши дома, тогда просыпаются совсем другие украинцы".

В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, с новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война".

Смотрите также: Боец терробороны запрыгнул на российский танк и взорвал его гранатой. ВИДЕО

И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили", – убеждает глава государства.

Он подчеркивает важность упомянуть ряд слов именно сегодня.

"Прежде всего, это два слова: "наші герої". То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и по сегодняшний день защищают наше государство.

А дальше - украинские слова: "паляниця", "Збройні сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" и... Конечно, "Чорнобаївка" – это одно слово, звучавшее уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах.

И слово, отражающее нечто важное в нашем характере. Именно в украинском характере. "Джавелины", которые вызвали страх у врагов, потому что они не ожидали, что их не спасет броня. А потом и улыбку, нашу улыбку, когда украинцы нарисовали еще и "святую Джавелину".

Читайте также: Мы возобновим переговоры с россиянами, когда наша переговорная позиция усилится, - Арахамия

Были и слова, которые наш враг хотел стереть. "Волноваха" и "Салтовка", "Попасная" и "Северодонецк". Это слова, которые мы обязательно напишем снова. Но по-нашему. Так же, как "Буча". И как "Мариуполь". И мы напишем их обязательно рядом со словом "трибунал", – указал Зеленский.

Президент вспомнил слова, которые приобрели совершенно новое значение, как "Патрон", поскольку вызывает в сознании украинцев образ самого известного сапера Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что в украинском языке положительный оттенок приобрели новые слова, как "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлинк" и "лендлиз".

Кроме этого, президент обратил внимание, что в языке появились ряд слов с отрицательным смыслом, которые после Победы следует стереть, такие как "орки", "Солнцепеки", "Искандеры" и "Калибры".

Наприкінці щоденного звернення Зеленський озвучив відомі меми, що підтримували дух українців, зокрема напрям руху для російського військового корабля, перший рядок з пісні "Ой, у лузі червона калина…" і звернення до президента "Вова, **аш там всіх".

Також дивіться: Іноземний легіон ЗСУ увійшов до Сєверодонецька. Бої за місто тривають. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+73
Порошенко, Залужний , Азов знаємо. а ти в бункері сцікун ховався та чонгар розмінував. вова після війни тобі тризда.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:32
+60
показать весь комментарий
03.06.2022 22:39
+58
Краще б головні три слова вивчив: армія, мова, віра.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко, Залужний , Азов знаємо. а ти в бункері сцікун ховався та чонгар розмінував. вова після війни тобі тризда.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:32 Ответить
а ще "Подоляк на місці"
показать весь комментарий
04.06.2022 00:02 Ответить
Подивися уважно і зтули пельку , мінуватєль !
https://www.youtube.com/watch?v=pnOCBMGRdmc&t=158s&ab_channel=SergiiVinychenko
показать весь комментарий
04.06.2022 00:29 Ответить
***** то туда ****** тупориле,до недавна там було 5м ліній укріплень і навіть при розмінуванні мостів.були плани про знищення їх далекобійною артою,як ствольною так і реактивною.тому стули ****** разом з тим ****** "адвокатом"
показать весь комментарий
04.06.2022 01:20 Ответить
Людина нормальна але розповідає херню, довго писати в кого є знайомі мінери , можуть розповісти, особливо смішно про машини РЕБ.
показать весь комментарий
04.06.2022 17:19 Ответить
о пердло песик знов скавчиш,а хто там таран з хомчаком призначив які просрали все що можна
показать весь комментарий
04.06.2022 01:21 Ответить
Ти за себе відповідай,де був ти і що буде тобі свинорил.а вова буде наступнім президентом.
показать весь комментарий
04.06.2022 06:22 Ответить
Гнида фсбешна, ти ще живий, наволоч?
показать весь комментарий
04.06.2022 07:58 Ответить
а ти будеш поруч з ним сосати на трасі,"кооператив сосущих дирак,вава і вітя")))
показать весь комментарий
04.06.2022 22:19 Ответить
Краще б головні три слова вивчив: армія, мова, віра.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:32 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 22:39 Ответить


показать весь комментарий
04.06.2022 00:43 Ответить
Хай Зеленський цьому Вові дасть вже героя України!!
показать весь комментарий
03.06.2022 22:36 Ответить
блаженний
показать весь комментарий
03.06.2022 22:50 Ответить
Лол ваш асфальтний нарцис вже задовбаб піаритись

А зі справ тільки "евакуація у полон" та саботаж самміту НАТО
показать весь комментарий
03.06.2022 22:53 Ответить
Вова і Нарцис... То Петя нарцис. А Вова галюцогенний Нарцис, з Подоляком... Арахамія треки вже не вгадує
показать весь комментарий
03.06.2022 23:15 Ответить
нєт-нєт, нє нарцис... мікрофюрер

показать весь комментарий
03.06.2022 23:42 Ответить
блет,шо це...
показать весь комментарий
04.06.2022 01:26 Ответить
долбо*би!
показать весь комментарий
04.06.2022 03:38 Ответить
***** тоже так начинало
показать весь комментарий
04.06.2022 11:10 Ответить
Бєніна макака все ще марить продати Україну і зупинитись на лінї 24-го лютого, а може, якщо вдасться, Херсон залишити ворогу, дати відновитись пуйловій армії і зруйнувати українську. Щоби з наступної спроби путєн таки захопив і Київ, і Одесу…
показать весь комментарий
03.06.2022 23:39 Ответить
максимум що прийме, це ордер на свій арешт по статті 111
показать весь комментарий
04.06.2022 01:25 Ответить
Ну може й хотілось би, але щось слабо віриться...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:37 Ответить
Що тобі смішно дегенерат,це не 95анал,тут все без жартів,сидіти буде твій зепоц разом з каломийським,у сусідній камері.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:44 Ответить
чуєш сцикло криворіжське , єдине куди ти їбачеш то це собі в труси. хєрой *** сратий... і побрийся козлодоєв.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:36 Ответить
"Вова, #блан ты ***"
показать весь комментарий
03.06.2022 22:36 Ответить
А "Боневтік" було таке слово?
Слова - це ЗЄліне фсьо.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:36 Ответить
Як він вже настогид. Коли вже цю пику не бачити не чути не буду.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:37 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 22:37 Ответить
От і мені це гребане "Да" ріже вуха... Окупантомовність, курва...
показать весь комментарий
03.06.2022 23:23 Ответить
Вова, тобі казали *баш там всіх в ОПе.
І шоооо ти, такі да, чи такі нєт ?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:38 Ответить
"Вова, **аш там всіх"

шо, опять "За Родину, за Сталина !" ?

приїхали, плять !!!
показать весь комментарий
03.06.2022 22:39 Ответить
"Вова, #баш" - слова, які відносяться до політичних опонентів. Які вже ті опоненти, то інша справа. Але їх автор набув популярності приблизно тим же шляхом, як і його кумир Вова. І цей бикуватий чувак закликав розправитися з тим, хто йому не сподобався на догоду правлячій партії.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:39 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 22:44 Ответить
Російські окупанти застрелили подружжя з Високопілля Херсонської області. 50-річна Світлана і 52-річний Сергій Ланевичі були на власному подвір'ї. Повз йшли п'яні «днрівці»...
показать весь комментарий
03.06.2022 23:37 Ответить
А зєля, я дивлюся, розкабанів за ці 100 днів
показать весь комментарий
03.06.2022 22:42 Ответить
А де вислів "Проїбали"???
показать весь комментарий
03.06.2022 22:44 Ответить
Вова, іді на #уй!
показать весь комментарий
03.06.2022 22:45 Ответить
закінчуйте з вечерями до пацана...
вже жопа ширше за плечі так пережіває за 2й срок....
показать весь комментарий
03.06.2022 22:47 Ответить
Хто розмінував Чонгар???
Чому два з половиною роки не закуповувались снаряди, шоломи, броніки, не підіймалась зарплатня військовим?
Чому зруйнована ракетна програма?
Чому в нас лише одна гаубиця «Богдана»?
Чому «Мрія» не полетіла до Німеччини?
І де захисники Мариуполя, яких ти «врятував»???
100 днів він рахує… юбіляр…
показать весь комментарий
03.06.2022 22:47 Ответить
чому затопили наш флагман "Сагайдачний"? Де наші кораблі і катера, які стояли в порту Маріуполя? Чому в ОП одні регіонали?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:57 Ответить
В мене список трохи довший :

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
03.06.2022 23:13 Ответить
Головне, що він мав нагоду списати всі ці питання, якщо повівся як доросла людина - визнав помилки, нагнав би подляка з хламідією, заарештував бєню та дєрьмака і почав справді вболювати за країну, а не за свій рейтинх та бабло…
Але він так і залишився сорока чотирьох річним пубєртатним підлітком…
показать весь комментарий
04.06.2022 00:18 Ответить
Всі досягнення часів президентства гідранта в одні фразі: "що не вкрали, то про*бали".
показать весь комментарий
03.06.2022 23:16 Ответить
Вова, а хіба це ти їбашиш???

Зо всіх президентів України тільки Порошенко схуднув та погіршав під час каденції...Не те, що я його фанат, але твоєю мордою, Вова, скоро свиней можна буде бити...навіть під час війни...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:49 Ответить
Блін, пацюки ж образяться... Майте совість, шановний.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:17 Ответить
Ну, справедливості раді, треба сказати, що Кравчук взагалі помер
показать весь комментарий
04.06.2022 06:31 Ответить
Під час каденціїї?!!! Чи для тебе це не зрозуміле слово?
показать весь комментарий
04.06.2022 08:03 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 22:46 Ответить
А я чув від Вови "та сторона", "не стрелять", "какая разница на каком язіке", "ополченци", "войну можна зікінчити одним бажанням, то Порошенко не бажає її закінчувати, бо наживається", "зробимо всіх разом", "У війні винен Порошенко бо бажає в НАТО і ЄС"....а куди Вова ти бажаєш?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:51 Ответить
буба крокує від хорька до хряка швидко якось.
може вже зараз коляску якусь закупити і возити і возити,
шо б слово таємне нам сірим нашептував?
а взагалі ще трохі і оце опудало від стефана перестанемо відрізняти...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:53 Ответить
ой много б ты наї***шив бы... ї**шитель нашелся...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:56 Ответить

4-жди на#баш їх Вова

показать весь комментарий
03.06.2022 23:25 Ответить
не прибував, бо тоді в нього не було бугкера, а зараз у нього окремий бінкер в Києві, а дяді Ігоря Валерійовича у Дніпрі.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:43 Ответить
ВОВОЧКА! Не хади в ваенкамат! Если тебя убьют на Данбассе, тогда некаму будет стать президентам страны, котороая должна быть просрана при твоём президенстве!
показать весь комментарий
04.06.2022 10:02 Ответить
Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"

Минуло три роки!Маємо результат!!!
показать весь комментарий
04.06.2022 07:18 Ответить
Ну а как же себя, любимого, не упомянуть?! Не хайпануть на чужих заслугах?!... В этом весь зеленский. Зависливый нарцисс...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:56 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 22:58 Ответить
Тоді б всі шлюби на світі розпалися разом...
показать весь комментарий
03.06.2022 23:08 Ответить
Супер... Як тільки Українці скажуть...
показать весь комментарий
03.06.2022 23:19 Ответить
ну не всі
показать весь комментарий
04.06.2022 16:36 Ответить
Та так вже, Ваша правда: декому таки пощастило, дай їм Бог здоров'я...
показать весь комментарий
04.06.2022 19:22 Ответить
не восьмою, а першою,бо "ізбєратєлі" рідко далі першої читають,"устають" швидко)))
показать весь комментарий
04.06.2022 01:32 Ответить
Поворознюк це типовий дегенерат малорос,місцевий феодальчик,який крав дизпаливо у 90х,на цьому заробило й почало займатись рейдерством,таких підарасів не повинно залишитись після війни...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:59 Ответить
Зе-коМанда. Подобное стремится к подобному.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:05 Ответить
Рівень поворознюків - рівень зебілів . Як вони насолоджуються , коли той боров матюкається по тб на всю країну ! Ну а такі відосіки зе ще дурніші , ніж перли поворознюка . Майже як серіали "слуга" і "свати" .
показать весь комментарий
04.06.2022 00:41 Ответить
Вован а розкажи якого *** невзорову військовому злочинцю громадянство дають? Хоч з Литвою посратись за руснявого підлога?
показать весь комментарий
03.06.2022 22:59 Ответить
ну гарнюня ж відгодована заматерівша.
ну ка ну ка поверніть цю куклу задом - впевнений там крила - він янгол!
показать весь комментарий
03.06.2022 23:02 Ответить
Пацык. Нет слов.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:03 Ответить
може поцик?
показать весь комментарий
03.06.2022 23:14 Ответить
пафосная гундосина!!!
показать весь комментарий
03.06.2022 23:04 Ответить
Що із захисниками Маріуполя,підарас гнусавий???
показать весь комментарий
03.06.2022 23:09 Ответить
Є і такі :
показать весь комментарий
03.06.2022 23:11 Ответить
так про якого Вову йшла мова ?
чи про обох ?
показать весь комментарий
03.06.2022 23:15 Ответить
********™ © 2022 арєстовічЪ™
показать весь комментарий
03.06.2022 23:11 Ответить
Пика в президента добре вгодована, видно какається добре, але на зарядку вже забив, бо зранку час на стиліста іде для щоденних відосиків.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:12 Ответить
Виліз Вечірній балабол, а йому тут насували під завязку.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:16 Ответить
Поки найвеличніший пиляє відоси, а Верещук хропе на подушці.

Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування».

https://lb.ua/news/2022/06/03/518875_lyudmila_denisova_azovtsi_z.html
показать весь комментарий
03.06.2022 23:21 Ответить
Найвеличніший позбувся свідків свого гівнокомандування і забув про них.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:30 Ответить
Клован, він і є клован.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:31 Ответить
Вова Боневтік👺
показать весь комментарий
04.06.2022 00:17 Ответить
Верная заява.
показать весь комментарий
04.06.2022 03:55 Ответить
А там іди нах... не має?
показать весь комментарий
04.06.2022 07:45 Ответить
Украине и Украинцам нужен мир !!!!!!
нет войне!!

хватит гибнуть не винным жертвам ваших личных амбиций с путлером !
Если зеля ты дипломат?то реши дипломатией а не кровью ,будь умней
показать весь комментарий
04.06.2022 10:25 Ответить
 
 