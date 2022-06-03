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Киев подготовил санкционный список, в который вошли 12 тысяч российских олигархов, должностных лиц, пропагандистов, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская сторона подготовила санкционный список, в который вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.
Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, нанесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность", - подчеркнул спикер.
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+9 время
показать весь комментарий03.06.2022 23:22
+7 Ярослав Рябченко
показать весь комментарий03.06.2022 23:15
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Пожалуйста, подождите...
Але краще пізно чим ніколи. Тай що там готувати коли є Миротворець.
но..."акул" там точно не будет))) ссыкотно...
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