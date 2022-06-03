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Киев подготовил санкционный список, в который вошли 12 тысяч российских олигархов, должностных лиц, пропагандистов, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Украинская сторона подготовила санкционный список, в который вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, нанесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность", - подчеркнул спикер.

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Топ комментарии
+9
З одним коломойським справитися не можуть, а тут 12000.
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03.06.2022 23:22
+7
Само собой, без Абрамовича? Ведь, он, как оказывается, большой друг Украины по версии зеленой команды
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03.06.2022 23:15
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Надо запретить в Украине иметь украинские и кацапское гражданство одновременно. Хочешь иметь украинское гражданство, накуй кацапское.
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03.06.2022 23:26 Ответить
краще підготували би п'ять виключень зі 140 млн
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03.06.2022 23:15 Ответить
Само собой, без Абрамовича? Ведь, он, как оказывается, большой друг Украины по версии зеленой команды
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03.06.2022 23:15 Ответить
Так бизнесмены в санкционных списках это же самая мякотка с вишенкой сверху : можно замечательно торговаться за непопадание в санкционку или же исключать из списка за те или по второму кругу, неслабые деньги миллиардерских масштабов. Кому война с жертвами и разрушениями, а кому и очередная схема по баблу. Поэтому я уверен люди которые принимают санкционные решения учтут эту загадочную закавыку и не будут вестись на поводу наших аферистов от политики, а всё-таки будут делать факт-чекинг этих списков, поимённо. Представьте проверить 12! тысяч человек?...
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03.06.2022 23:36 Ответить
Швидко...

Але краще пізно чим ніколи. Тай що там готувати коли є Миротворець.
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03.06.2022 23:16 Ответить
12 тисяч ))) а моглиб 2-3 десятками "акул" ограничиться чем перечислять весь планктон)))
но..."акул" там точно не будет))) ссыкотно...
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03.06.2022 23:18 Ответить
Вообще то гораздо проще составить список россиян не попавших под санкции. Он будет короче миллионов на 139.
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03.06.2022 23:22 Ответить
З одним коломойським справитися не можуть, а тут 12000.
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03.06.2022 23:22 Ответить
эту не забыли?
Мисс Россия 2000-2022
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03.06.2022 23:29 Ответить
Детки санкционных олигархических свинособак должны быть отчисленны из садов, школ, лицеев, колледжей, университетов и прочих учебновраждебных заведений стран НАТО и отправленны на свою грёбанную родину...
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03.06.2022 23:48 Ответить
Это на девятом году войны.
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03.06.2022 23:48 Ответить
Бєня у тому списку є???
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04.06.2022 00:27 Ответить
Це щоб доїти руських бізнесменів як Абрамовича? Хто в ОП на цьому заробляє?
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04.06.2022 07:56 Ответить
12 тисяч путіних
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04.06.2022 15:48 Ответить
 
 