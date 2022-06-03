Правительство Швейцарии не разрешило Дании и Германии предоставить Украине БТР и боеприпасы к Gepard
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германии и Дании отказано в разрешении на передачу Украине бронетранспортеров и боеприпасов швейцарского производства.
Об этом говорится в заявлении правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Запрос Германии касался 12 400 единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок "Gepard" и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.
Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.
"В соответствии с Законом о военной технике, запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель принимает участие в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", - говорится в заявлении.
О том, что швейцарское правительство отказало Дании, СМИ сообщали ранее на этой неделе, но официального подтверждения не было.
Напомним, Швейцария позволила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными оборонной группе Rheinmetall.
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Нелли Шенкер - одна из детей-рабов, так называемый фердингкинд. "В детстве я играла с мышами и говорила с Иисусом на кресте", рассказывает 67-летняя художница, выросшая в большой бедноте в 1950-е в деревне под Фрайбургом. Она была разлучена с семьей, не училась в школе и была вынуждена работать на чужих людей. В вере она нашла утешение, поэтому многие ее картины связаны с темой религии. Рыба на данной работе - символ Христа, т.н. Ихтус. Символ Рыбы часто был относим к Христу, буквы, составляющие это слово (Ichtus), являются начальными буквами греческой фразы Iesous Christos Theou Uios Soter, "Иисус Христос Спаситель, Сын Бога".
Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
Другими словами, Швейцария может дать оружие только странам у которых гражданская война расстреливать демонстрантов?
заборонила поставки
То що Швейцарія дуже законослухняно сберегала золото III Рейха і військ СС,
особливо переплавлених з золотих коронок євреїв вязнів концтаборів це ми
вже знаємо. Проститутки ? Ні, просто моральні повії.
"божечки,які кончені"
то есть, снаряды эти списаны в утиль, но нельзя поставлять даже такие, потому что нельзя
"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3345842
а если на страну-получателя кто-то нападет уже после покупки и получения, то этим оружием нельзя пользоваться и надо вернуть обратно? а смысл вообще тогда у таких продавцов покупать? После этой войны некоторые очень хитрые страны не смогут продать ни патрона, даже за полцены
Хоча познімали з них все - озброєння, засоби звязку... На тобі Боже що мені не гоже...
А тепер це!... І як це все розуміти?
Я от тільки одного не розумію - і чого ми премося в ту драну гейропу? Чому не хочемо почути пропозицію Великобританії?
следующий этап после " Шилки"- калибр-23мм.