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Правительство Швейцарии не разрешило Дании и Германии предоставить Украине БТР и боеприпасы к Gepard

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина,гепард

Германии и Дании отказано в разрешении на передачу Украине бронетранспортеров и боеприпасов швейцарского производства.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Запрос Германии касался 12 400 единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок "Gepard" и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

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"В соответствии с Законом о военной технике, запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель принимает участие в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", - говорится в заявлении.

О том, что швейцарское правительство отказало Дании, СМИ сообщали ранее на этой неделе, но официального подтверждения не было.

Напомним, Швейцария позволила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными  оборонной группе Rheinmetall.
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Топ комментарии
+27
Пихаті підараси
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03.06.2022 23:49
+20
В оккупированных Пологах Запорожской области украинские защитники уничтожили боеприпасы, технику и российских интервентов. Как именно, «Телеграм»-канал «Оперативний ЗСУ» не указывает, но пишет, что взрывы слышали весь город и вся округа. Пологи находятся сравнительно недалеко от линии фронта - удар по агрессору могла нанести наша артиллерия или даже авиация

Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
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04.06.2022 00:00
+18
Кантони вони.
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03.06.2022 23:51
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Пихаті підараси
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03.06.2022 23:49 Ответить
Чому пихаті? Просто, підараси...
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04.06.2022 00:24 Ответить
Наговариваете вы на Швейцарию, грех это. Леопарды то разрешили дать. Правда без пушек и всей начинки, но то уже другое.
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04.06.2022 00:52 Ответить
Вплоть до конца 1960-х годов в Швейцарии существовал термин Verdingkinder - «контрактные дети» или «кабальные дети». Так называли маленьких швейцарцев, которых отнимали у родителей и передавали в чужие семьи, где их использовали как бесплатную рабочую силу. Дитя изымали из семьи, если она была слишком бедной, или если мать разводилась с отцом, или из-за того, что один из родителей имел цыганскую кровь. Историк Марко Леуэнбергер доказал, что в 1930-е годы в Швейцарии проживало около 35 000 фердингкиндеров. Марко полагает, что реальная цифра была куда выше - в промежутке с 1920 по 1970 годы фердингкиндерами были не менее 100 000 детей. В Швейцарии даже существовали специализированные аукционы, на которых фермеры за символическую плату приобретали фердингкиндеров, чтобы использовать их в качестве бесплатной рабочей силы. В некоторых кантонах 20% всех работ, связанных с сельским хозяйством, выполняли дети-рабы. В 2013 году правительство Швейцарии принесло официальные извинения за эту позорную страницу в истории страны. Впрочем, ни один из фердингкиндеров, доживших до наших дней, так и не дождался компенсации за свое загубленное детство.

Нелли Шенкер - одна из детей-рабов, так называемый фердингкинд. "В детстве я играла с мышами и говорила с Иисусом на кресте", рассказывает 67-летняя художница, выросшая в большой бедноте в 1950-е в деревне под Фрайбургом. Она была разлучена с семьей, не училась в школе и была вынуждена работать на чужих людей. В вере она нашла утешение, поэтому многие ее картины связаны с темой религии. Рыба на данной работе - символ Христа, т.н. Ихтус. Символ Рыбы часто был относим к Христу, буквы, составляющие это слово (Ichtus), являются начальными буквами греческой фразы Iesous Christos Theou Uios Soter, "Иисус Христос Спаситель, Сын Бога".
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04.06.2022 02:05 Ответить
Жаль, но не критично
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03.06.2022 23:50 Ответить
Швейцария нейтральна уже сотни лет и спокойно жила во время 2 мировой, встречая пастора Шлага и профессора Плейшнера. Но немцы конечно сделают именно её виновной во всех непоставках оружия.
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03.06.2022 23:51 Ответить
Кроме того они благодарны рюсский царь Саша-1, который собственно и настоял на создании данной странной конфедерации.
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03.06.2022 23:53 Ответить
А давайте без запоребриковых баек тут обойдёмся. Где был Саша в решающей схватке с Наполеоном под Ватерлоо? Вот так всегда у них - пишут свою историю и окружают её байками.
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04.06.2022 00:03 Ответить
А где Ватерлоо, а где Швейцария? Вот так у нас и пишут на форуме выскочки абы поорать.
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04.06.2022 00:05 Ответить
А где вы были 8 лет когда Бамбас бамбили? Чего только сегодня идея про регистрацию пришла?
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04.06.2022 00:13 Ответить
А на хрена байки из российских учебников рассказывать? Сеньория Франции над швейцарскими землями закончилась итогами битвы при Ватерлоо. А государство Швейцария было создано через 23 года после смерти твоего Саши-1.
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04.06.2022 02:16 Ответить
Слушайте! Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка: помню, не помню
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03.06.2022 23:51 Ответить
Герр Шольц благодарен Швейцарии за "самостоятельную" позицию)))
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03.06.2022 23:51 Ответить
Кантони вони.
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03.06.2022 23:51 Ответить
Кантоны порванные
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04.06.2022 00:02 Ответить
Общак держат, **** тут базарить
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03.06.2022 23:51 Ответить
Вот и еще купленные ****** швейцарские политики вскрылись.Европейские ценности..Угу...Думаете мадьяров вместе с Орбаном попрут из этой клоаки?Они там друг друга стоят.Англичане это давно поняли.
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03.06.2022 23:56 Ответить
То о чем я и говорил. Гондоны европейские договорились с ****** что не дадут нам оружие а ***** разрешит вывоз нашего зерна. Х*** вам а не зерно. Пускай десять миллионов голодных сирийцев и прочей нищеты идут в Швейцарию и Германию утками стучать
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03.06.2022 23:58 Ответить
вот же #@$%оны
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03.06.2022 23:59 Ответить
Пока этот базар про патроны для гепардов со швейцарцами идёт уже можно было бы и завод новый построить и запустить где нибудь в Польше для производства этих боеприпасов (не исключаю что это уже сделано
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04.06.2022 00:00 Ответить
В оккупированных Пологах Запорожской области украинские защитники уничтожили боеприпасы, технику и российских интервентов. Как именно, «Телеграм»-канал «Оперативний ЗСУ» не указывает, но пишет, что взрывы слышали весь город и вся округа. Пологи находятся сравнительно недалеко от линии фронта - удар по агрессору могла нанести наша артиллерия или даже авиация

Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
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04.06.2022 00:00 Ответить
"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту"
Другими словами, Швейцария может дать оружие только странам у которых гражданская война расстреливать демонстрантов?
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04.06.2022 00:02 Ответить
Цікаво, а як що б у такий ситуації була б паРаша, Швейцарія теж б так сміливо
заборонила поставки
То що Швейцарія дуже законослухняно сберегала золото III Рейха і військ СС,
особливо переплавлених з золотих коронок євреїв вязнів концтаборів це ми
вже знаємо. Проститутки ? Ні, просто моральні повії.
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04.06.2022 00:02 Ответить
а шведи виявились слизкіші ніж я мислив...

"божечки,які кончені"
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04.06.2022 00:02 Ответить
ну ты млять и тупой - какие шведы ?
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04.06.2022 00:08 Ответить
Он конченый.
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04.06.2022 00:11 Ответить
Я його заспамив, дурня.
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04.06.2022 00:20 Ответить
Будьте снисходительней. Пятница, вечер. Чувак из бара приперся домой, хочется общения но башка уже не работает.
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04.06.2022 04:51 Ответить
я плутав Швецію та Швейцарію коли мені було 5 років
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04.06.2022 00:12 Ответить
Не шведи, а швейцарці.
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04.06.2022 00:20 Ответить
В**бати по швейцаріі!
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04.06.2022 00:03 Ответить
Верховенство права и все такое... Что, однако, не мешало держать у себя в банках золото, натыренное немцами во время Второй Мировой и помогать современной раиси отмывать и прятать такое же наворованное.
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04.06.2022 00:06 Ответить
Схоже Європу гітлерівський фашизм нічому не навчив.Хочуть ще путлірівського спробувати.
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04.06.2022 00:08 Ответить
Ай пофіг узагалі... Все з ними ясно.
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04.06.2022 00:10 Ответить
Скоро дійде до того що якийсь там уряд Алжиру заборонить макрону забороняти шольцу щось там робити.
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04.06.2022 00:15 Ответить
Світ зійшов з розуму!
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04.06.2022 00:18 Ответить
bred kakoi ta....u nih tam cho kooperativnie tanki ? SHTO ETO TAKOE !!! ******* ches slovo
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04.06.2022 00:21 Ответить
Джавелинов хватит на все Шариковіх путлера...
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04.06.2022 00:24 Ответить
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04.06.2022 00:36 Ответить
А эрликоны 20-мм во вторую мировую продавали и нацистам и британцам.
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04.06.2022 00:44 Ответить
Швейцарцы стали швейцарами - одели ливреи и "не пускают" снаряды "через свои врата. Придверники.
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04.06.2022 00:51 Ответить
спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації. Джерело: https://censor.net/ua/n3345842

то есть, снаряды эти списаны в утиль, но нельзя поставлять даже такие, потому что нельзя

"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3345842

а если на страну-получателя кто-то нападет уже после покупки и получения, то этим оружием нельзя пользоваться и надо вернуть обратно? а смысл вообще тогда у таких продавцов покупать? После этой войны некоторые очень хитрые страны не смогут продать ни патрона, даже за полцены
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04.06.2022 00:53 Ответить
*****, напади на Швейцарию и Германию. Пусть поумнеют
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04.06.2022 01:16 Ответить
Зачем ему нападать там его деньги лежат ,как и всего мира ,и они ему дали гарантии их сохранности, а там слово не шутка иначе смерть ,что с одной стороны что с другой .слово банкира.
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04.06.2022 15:17 Ответить
Ну у них вічний нейтралітет, можна зрозуміти.
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04.06.2022 01:45 Ответить
А когда Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в Мире согласно Будапештского меморандума в обмен на гарантии безопасности то ни кто не был против в том числе и Швейцария и даже очень за потому что можно спать спокойно, а сейчас одна страна из тридцати против и все против.
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04.06.2022 02:15 Ответить
А потому что бабло там РФ складированное и не какие санкции не заставят Швейцарию с ним расстаться ,есть ещё не гласный договор у них с РФ и она его не нарушит
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04.06.2022 15:13 Ответить
Типу так принизили Україну чи що?
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04.06.2022 04:49 Ответить
А кто вообще уважает Украину ???это все игра,🙃есть в ЕС Франция и Германия,им Украина как кость в горле они хотят рулить ЕС нафуй им конкурент и не покорная нация,Англия тоже из расчета подсасывается чтобы с ать как раньше самой сильной державой а для этого нужны наемники с Украины которые не бздят на поле боя ,а страна Украина нафуй не кому не нужна как страна .её потому и разваливают и отдают ЮГ и Донбас РФ Макрон этого и не скрывает ,просто они не ожидали что народ не подчиняется президенту как везде в ЕС ,там сказали лохи упали ,а в Украине такое не прокатило , смотря на это США решило помочь в надежде что Украина апозорит Армию РФ и Путина в глазах США, но только апозорит а не заберёт свои территории назад,,, я буду очень удивлён если Украина заберёт снова Донбас и Херсон ,только Надежда на народ и военных Украины .не слушайте не кого нет у вас сильных друзей ,Польша и балтийские страны это мухи которые только ждать могут в бой за вас не пойдут ,официально ,с флагами и штандартами.
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04.06.2022 15:36 Ответить
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04.06.2022 05:22 Ответить
В Германии знали о наличии такого закона в Швейцарии. Немцы такие немцы. Изображают помощь. Впрочем, все остальные страны, включая США, занимаются по мере сил тем же самым. Весь мир прости кричит Украине, не будьте кретинами, выпускайте все сами, делайте замкнутый цикл, что пытаются делать турки. Потом же и продавать все это будете. Но нет. Мы самые умные.
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04.06.2022 06:30 Ответить
Швейцарія дозволила Німеччині передати Україні танки "Леопард" Джерело: https://censor.net/ua/n3345823
Хоча познімали з них все - озброєння, засоби звязку... На тобі Боже що мені не гоже...
А тепер це!... І як це все розуміти?
Я от тільки одного не розумію - і чого ми премося в ту драну гейропу? Чому не хочемо почути пропозицію Великобританії?
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04.06.2022 07:05 Ответить
Эти Гепарды старый шлак = ЗСУ-57 или Шилка 23-4, первой модификации, сгниет у них на консервации. Но сейчас бы пригодились. Лучше системы ПВО Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system), он в разы дешевле Патриота и годиться как ПРО.
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04.06.2022 07:26 Ответить
ЗСУ- двух ствольная- ЗСУ-57 ( 2х ствольная) А была ещё " Тунгуска"--
следующий этап после " Шилки"- калибр-23мм.
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04.06.2022 09:43 Ответить
что германия, что швейцария - сцикуны, им проще в ротик у орков взять.
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04.06.2022 07:32 Ответить
Да,черт с ними, этими"Гепардами",на них снарядов не напасешься с таким как у них неординарным калибром.Гораздо важнее полученное разрешение на танки,которых привести в боеготовное состояние для впк Германии проще простого..Лишь бы Шольц и ко не затягивали с этим.
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04.06.2022 12:54 Ответить
Швейцария думает что при ядерной войне кому-то банки будут нужны ,швейцарские банки сгорят в огне если не остановить сейчас РФ .
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04.06.2022 15:07 Ответить
Чогось не чути обурення зеленої кодли. Переживають що їхні гроші не конфіскували.
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05.06.2022 07:24 Ответить
 
 