За 3 июня наша авиация уничтожила более 20 единиц вражеской техники, а подразделения ПВО сбили ракету и 3 беспилотника, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование Воздушных сил обнародовало результаты работы своих подразделений 3 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 3 июня, ударной авиацией Воздушных сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов".
Также в сообщении отмечается, что "с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных сил ВС Украины Су-25 и Су-24М совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистических центрах. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты".
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Так тримати , молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
И более всего, в такой ситуации, удивляет 0% попаданий в своих, на фоне заявленных колоссальных потерь в авиации врага и высокой заявленной активности своей авиации.
Сомневаться противозаконно, остаётся удивляться