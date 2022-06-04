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авиация (2595) беспилотник (2095) ракеты (2734) Воздушные силы (981)

За 3 июня наша авиация уничтожила более 20 единиц вражеской техники, а подразделения ПВО сбили ракету и 3 беспилотника, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

самолет,истребитель,су

Командование Воздушных сил обнародовало результаты работы своих подразделений 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 3 июня, ударной авиацией Воздушных сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов".

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Также в сообщении отмечается, что "с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных сил ВС Украины Су-25 и Су-24М совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистических центрах. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты".

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Топ комментарии
+14
Молодці наші соколи в небі 👍🏼✊💪
Так тримати , молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.06.2022 00:26
+5
і? що не так. х-59 ракета авіаційна,так "повітря-поверхня",по бойовій частині не сильно слабша за калібр
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04.06.2022 01:17
+4
вот и запчасти встали на крыло... с Божьей помощью и mlrs попутным ветром с 70 км на 270 дунет...
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04.06.2022 10:47
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Правила форума Совет форумчан
повітря-поверхня" Х-59?
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04.06.2022 00:22 Ответить
якась з ******** модіфікацій
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04.06.2022 00:32 Ответить
і? що не так. х-59 ракета авіаційна,так "повітря-поверхня",по бойовій частині не сильно слабша за калібр
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04.06.2022 01:17 Ответить
Молодці наші соколи в небі 👍🏼✊💪
Так тримати , молимось за Вас 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.06.2022 00:26 Ответить
Цікаво, як наші хлопці зі Стінгерами на передовій відрізняють літаки -- свій чи чужий...
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04.06.2022 01:01 Ответить
Я думаю это не только вас интересует. Посему, если кто и знает, пусть лучше промолчит
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04.06.2022 01:06 Ответить
Система "свій-чужий" на Стінгері.
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04.06.2022 01:17 Ответить
... навіть не пахне таким там!!!)))
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04.06.2022 10:58 Ответить
А ніяк. Ні літаки, ні вертольоти. Пощастить - зіб'є чужий, не пощастить - свій.
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04.06.2022 01:18 Ответить
Ніяк. Подивіться на мілітарному подкаст про нашу авіацію, там про це розповідають.
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04.06.2022 10:37 Ответить
Вот-вот

И более всего, в такой ситуации, удивляет 0% попаданий в своих, на фоне заявленных колоссальных потерь в авиации врага и высокой заявленной активности своей авиации.
Сомневаться противозаконно, остаётся удивляться
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04.06.2022 12:25 Ответить
Наші соколики, бережи вас Господь
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04.06.2022 10:18 Ответить
вот и запчасти встали на крыло... с Божьей помощью и mlrs попутным ветром с 70 км на 270 дунет...
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04.06.2022 10:47 Ответить
Гипертония ослабла - ,,ура,, у нас есть авиация , несмотря на то , что все наши *********- президенты соревновались в ее уничтожннии. Свинособакам будет больно - лучше наших воинов нет в мире , поэтому и рейтинг армии поднялся до неба - чисто из- за наших воинов.
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04.06.2022 10:59 Ответить
https://twitter.com/newkc14/status/1532700359705108481
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04.06.2022 11:24 Ответить
Героям слава!
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04.06.2022 12:31 Ответить
 
 