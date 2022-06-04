РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13317 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 941 7
Николаевская область (1871) Одесская область (3105) Херсонщина (3505)

В течение 3 июня на Южном направлении уничтожены 19 оккупантов, 3 САУ, 1 гаубица и склад боеприпасов, - ОК "Юг"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,техніка

Оперативное Командование "Юг" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на южном направлении 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "100 суток противостояния полномасштабному вторжению рашистов в Украину силы обороны юга нашего государства продолжают бить врага и держать свои позиции.

Не преуспевая в продвижении по суше, враг нанес воздушный удар паром вертолетов Ка-52 по нашим позициям. Потерь нет.

В свою очередь, наши Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой на Херсонщине. Армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Референдумы" о вхождении "ЛДНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пока провести невозможно, - Песков

В некоторых громадах Херсона восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных громадах.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Местные жители продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются открытки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Есть страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до 4 самоходных орудий большой мощности типа "Пион".

В Черном море на выполнении боевых задач находятся 3 ракетных корабля и 1 подводная лодка, а также 5 ВДК. Именно с подлодки враг осуществил пуск ракет, по направлению Крыма.

Одна крылатая ракета сбита над морем на Одесчине, еще 3 крылатые ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевщиной.

Также читайте: Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция. ФОТО

По самому Николаеву враг утром бил из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня. Благодаря качественно проведенной разъяснительной работе и вдумчивой эвакуации гражданского населения, пострадавших нет.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожено 19 рашистов, гаубицу "Мста-Б", 3 самоходных пушки "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.

В Одесской области силами обороны системно осуществляются противодиверсионные и другие превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности региона. Не распространяйте информацию об учебных и других действиях, о перемещении подразделений, обеспечивающих вашу защиту.

Также смотрите: В Херсонской области оккупанты пытаются наняться к местным жителям на сбор клубники, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
реклама в Костроме....
https://twitter.com/i/status/1532725441185959936
показать весь комментарий
04.06.2022 02:40 Ответить
Буча - фейк. (с) - Невзорова Полина
показать весь комментарий
04.06.2022 02:50 Ответить
Тепер чекаємо на коменти довбойобів, які вчора сцяли окропом на стіни від новини про отримання нявзоровим українського громадянства. По-любому першим коментарем буде: "А развє он в отвєтє за свою дочь? Она уже самостоятєльная баришня. У нєго своя точка зрєнія, а у нєйо - своя."
показать весь комментарий
04.06.2022 05:38 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 02:51 Ответить
Силы ПВО сбили одну ракету над морем вблизи Одессы, еще три - в Николаевской области
показать весь комментарий
04.06.2022 02:52 Ответить
"наші Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині"

А сама Іванівка, вона звільнена. чи окупована?
А то на одній з карт її вже кілька днів малюють як звільнену,

https://deepstatemap.live/#12/47.4554/33.4434

а на іншій вона залишається під контролем орків.

https://liveuamap.com
показать весь комментарий
04.06.2022 04:21 Ответить
С такими потерями врага, его группировка только увеличивается.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:45 Ответить
 
 