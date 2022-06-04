Российские войска, вероятно, установят контроль над Луганщиной в течение следующих двух недель, - американский Институт изучения войны
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Россия может установить контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Великобритании.
На 100-й день войны Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, установят контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель, понеся значительные потери.
Британское ведомство также отметило, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка, и добавило, что России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.
ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.
В публикации говорится и о том, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения. Сказано и о том, что российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования у Минобороны России.
По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.
- Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.
- Захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.
- Российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.
- Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.
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