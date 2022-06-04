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Российские войска, вероятно, установят контроль над Луганщиной в течение следующих двух недель, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия может установить контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Великобритании.

На 100-й день войны Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, установят контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель, понеся значительные потери.

Британское ведомство также отметило, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка, и добавило, что России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

В публикации говорится и о том, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения. Сказано и о том, что российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования у Минобороны России.

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По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.
  • Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.
  • Захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.
  • Российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.
  • Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Граница Донецкой и Луганской областей сейчас имеет значения только для поциентов дурдома с названием ЛНР. А нам (ЗСУ) своє робить- орков побольше и поглубже закапывать.
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04.06.2022 06:37
+21
Это не то отступление, которого надо стыдиться. К сожалению, и Северодонецк, и Лисичанск в военном и экономическом отношении уже потеряны (и уничтожены в щебень). Те ватные, которые там остались в ожидании сруського мира- уж точно не украинцы. Но техники орков и самих орков там перемолото немеряно (и ещё будет перемолото). Верьте в ЗСУ и не скиглите.
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04.06.2022 07:40
+11
Фиолетово, что там думают всякие институты. Я верю ЗСУ. Что бы ни случилось, ЗСУ не продадут
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04.06.2022 08:01
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Граница Донецкой и Луганской областей сейчас имеет значения только для поциентов дурдома с названием ЛНР. А нам (ЗСУ) своє робить- орков побольше и поглубже закапывать.
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04.06.2022 06:37 Ответить
Ну то йди отвращайся у спам.
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04.06.2022 07:09 Ответить
Три дня, неделю, месяц рассказывать о пользе отступления это уже должно вызвать сомнения в искренности расказчика. Но три с половиной месяца верить в этот ****** это реально нужно быть наглухо тупым❗Разные ситуации на войне бывают. Но людей за даунов держать не надо❗
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04.06.2022 07:36 Ответить
Ти щось поплутало. Яка війна? Ще 26 лютого на Хрещатику було проведено парад пабєди. А зараз нєпабєдімая і лєгендарная миє чоботи у водах Ла-Маншу, відпочиваючи перед останнім кидком.
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04.06.2022 10:17 Ответить
Это не то отступление, которого надо стыдиться. К сожалению, и Северодонецк, и Лисичанск в военном и экономическом отношении уже потеряны (и уничтожены в щебень). Те ватные, которые там остались в ожидании сруського мира- уж точно не украинцы. Но техники орков и самих орков там перемолото немеряно (и ещё будет перемолото). Верьте в ЗСУ и не скиглите.
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04.06.2022 07:40 Ответить
Браво!
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04.06.2022 10:53 Ответить
уже было три дня и три ночи експерты хреновы
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04.06.2022 07:07 Ответить
Це ті хто прогнозував Київ за два дні?
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04.06.2022 07:07 Ответить
Фиолетово, что там думают всякие институты. Я верю ЗСУ. Что бы ни случилось, ЗСУ не продадут
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04.06.2022 08:01 Ответить
 
 