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"Конфликт" активизирует "глобальный кризис в трех измерениях", - Гутерриш о войне в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерріш

Генсек ООН заявил, что война в Украине создает "глобальный кризис в трех измерениях", однако продолжил называть войну конфликтом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу 100 дней  начатой Путиным войны в Украине.

"Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и активизирует глобальный кризис в трех измерениях – продовольственный, энергетический и финансовый – который бьет по наиболее уязвимым странам и экономике", - заявил генсек.

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"…я снова призываю немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный коридор ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами ", – говорится в сообщении.

Гутерреш заверил, что ООН с первых дней "поддерживала народ Украины в преодолении гуманитарных последствий конфликта".

Генсек добавил, что "разрешение этого конфликта нуждается в переговорах и диалоге" и что ООН "готова поддержать все такие усилия".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Скажите этому пистаполу: или Параша вышвыривается из ООН, или вся ООН закрывается к куям.
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04.06.2022 06:39
+15
не "конфликт в украине" или, хуже, "ситуация в украине". это создает впечатление равной ответственности сторон за происходящее.

"агрессия россии в украине", "война россии против украины" - называйте вещи своими именами.
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04.06.2022 06:43
+12
Який в біса конфлікт? Навіть резолюція ООН називається "АГРЕСІЯ проти України". Сцикуни *бані
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04.06.2022 07:37
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Правила форума Совет форумчан
Скажите этому пистаполу: или Параша вышвыривается из ООН, или вся ООН закрывается к куям.
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04.06.2022 06:39 Ответить
И накрывается волосатой и большой❗
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04.06.2022 06:59 Ответить
не "конфликт в украине" или, хуже, "ситуация в украине". это создает впечатление равной ответственности сторон за происходящее.

"агрессия россии в украине", "война россии против украины" - называйте вещи своими именами.
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04.06.2022 06:43 Ответить
этому члену ООН надо прочесть басню "Лиса и виноград"
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04.06.2022 06:51 Ответить
Повторюється ситуація із Лігою Націй. Такі організації мають коротку тривалість життя.
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04.06.2022 08:51 Ответить
Лига наций хоть самораспустилась, а эти фрики продолжают сидеть на бабосах, будучи профнепригодными полностью.
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04.06.2022 12:36 Ответить
Як кажуть з цього ООН як з козла молока.
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04.06.2022 06:58 Ответить
Це урок усьому світу чому війна в Європі є неприпустимою. Еритрея з Верхньою Вольтою можуть до посиніння списами кидатися.
А в Європі воювати - зась. Бо буде погано усім на всіх шести континентах.
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04.06.2022 07:03 Ответить
Рило в цього утирка якесь кацапське "пропите"!
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04.06.2022 07:10 Ответить
Конфликт? А агрессия россии слабо сказать?
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04.06.2022 07:37 Ответить
Який в біса конфлікт? Навіть резолюція ООН називається "АГРЕСІЯ проти України". Сцикуни *бані
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04.06.2022 07:37 Ответить
Вобще-то у нас война. Рашка на нас напала. А то Гутерриш не в курсе, походу. ООН - безполезная, ни на что не влияющая организация. Только и могут, что озабоченностями и заклыкамы розкидоваться
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04.06.2022 07:57 Ответить
ООН - это сборище диктатур.
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04.06.2022 08:20 Ответить
португальський осел із ООН,ВИКОНАЙ ,падлюка , Хельсінський акт,і Будапештський папір, котрий визнала ООН
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04.06.2022 08:51 Ответить
Скоріше це збіговисько розжирілих чиновників, які отримують дуже високі зарплати за рахунок внесків держав-членів і при цьому ніхера не роблять.

Жодного разу не згадав рашку цей генсек, ****!
Треба нахер виходити з такої ООН, бо вони лише принижують Україну такими заявами і резолюціями!
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04.06.2022 08:55 Ответить
По Днепру ездят эти мудаки с эмблемой ООН на машине..непонятно чо они делают..какова их роль..Може шпионят для Путина🤔
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04.06.2022 09:37 Ответить
Пане Гуттерішу потрібно усвідомити, що поки не будуть речі називати справжніми іменами з відповідними діями, доти і будуть усякі стурбованості, "секс по телефону", пустопорожні заклики до мирного врегулювання.Який такий "конфлікт" - це справжня війна, що значить знищив тисячі життів та перемістив мільйони людей-це справжній геноцид українців.Він дуже піклується за малорозвинути країни, а де були дії ООН в 2008, 2014? Таке враження, що ця величезна організація створена лише для населення Африки, бо військові миротворчі місії лише там
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04.06.2022 09:54 Ответить
Гутерріш: дерева, не гойдайтесь -- не створюйте тривимірного урагану!
Цей ¥***** був на півночі Києва після деокупації. Сам бачив все на власні очі.
Імпотент моральний
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04.06.2022 10:48 Ответить
просто лицемірна продажна лядь
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04.06.2022 14:15 Ответить
російська агресія проти України, а не "конфлікт в Україні" і знову розмови про те, що нам "треба домовлятися з касапами пасєрєдінє" - тобто, аби Україна капітулювала й віддала касапам Схід і Південь в "надії" на те, що вони потім "не підуть" далі?
На кого це розраховано? На яких ідіотів?
То що, є ще в когось сумніви, що глобальна ООН відверто працює проти України й на користь росії? і що ця організація перетворилися на брудне продажне "болото" гратожерів, імпотентів та продажних виродків? І чого, загалом, після всього цього варті її "стурбованість" та "резолюції"? Коли росія, попри відверті численні агресії проти інших країн незаконно засідає там в "Раді Безпеки", маючи там право "вето" разом з тим же таки Китаєм, котрий здійснює, до прикладу, повномасштабний геноцид уйгурів і це, взагалі нікого не хвилює навіть?
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04.06.2022 14:25 Ответить
 
 