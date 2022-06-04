"Конфликт" активизирует "глобальный кризис в трех измерениях", - Гутерриш о войне в Украине
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Генсек ООН заявил, что война в Украине создает "глобальный кризис в трех измерениях", однако продолжил называть войну конфликтом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу 100 дней начатой Путиным войны в Украине.
"Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и активизирует глобальный кризис в трех измерениях – продовольственный, энергетический и финансовый – который бьет по наиболее уязвимым странам и экономике", - заявил генсек.
"…я снова призываю немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный коридор ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами ", – говорится в сообщении.
Гутерреш заверил, что ООН с первых дней "поддерживала народ Украины в преодолении гуманитарных последствий конфликта".
Генсек добавил, что "разрешение этого конфликта нуждается в переговорах и диалоге" и что ООН "готова поддержать все такие усилия".
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"агрессия россии в украине", "война россии против украины" - называйте вещи своими именами.
А в Європі воювати - зась. Бо буде погано усім на всіх шести континентах.
Жодного разу не згадав рашку цей генсек, ****!
Треба нахер виходити з такої ООН, бо вони лише принижують Україну такими заявами і резолюціями!
Цей ¥***** був на півночі Києва після деокупації. Сам бачив все на власні очі.
Імпотент моральний
На кого це розраховано? На яких ідіотів?
То що, є ще в когось сумніви, що глобальна ООН відверто працює проти України й на користь росії? і що ця організація перетворилися на брудне продажне "болото" гратожерів, імпотентів та продажних виродків? І чого, загалом, після всього цього варті її "стурбованість" та "резолюції"? Коли росія, попри відверті численні агресії проти інших країн незаконно засідає там в "Раді Безпеки", маючи там право "вето" разом з тим же таки Китаєм, котрий здійснює, до прикладу, повномасштабний геноцид уйгурів і це, взагалі нікого не хвилює навіть?