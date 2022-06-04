"Северсталь" в РФ отключили от ПО через 20 минут после оглашения санкций
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Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено о введении против нее санкций США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Коммерсантъ.
Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также "Севергрупп". Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.
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+31 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+31 Олександр Дніпро
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ПО складів, логістики.
Розробник дистанційно, через Інтернет його регулярно оновлює випускаючи патчи.
Як з вашим Антивірусом.
Ні що не зупиниться та не перестане працювати.
Але тепер перестали приходити оновлення ПО та Служба Підтримки перестане відповідати на запити.
Я так понял, что разработчик вошёл в их сеть и дистанционно отключил важнейшие параметры.
Промислове і корпоративне програмне забезпечення дуже часто (повністю або частково)
контролюється його виробником. Варіантів безліч: можна як відключити від оновлень
(легкий випадок) так і повністю зупинити використання софта і закрити дані (якщо хостінг у постачальника).
если ссылка откроется в Украине
https://news.sap.com/cis/2021/12/северсталь-перешла-на-erp-нового-покол/
ось їх Мордору обрубали точно..