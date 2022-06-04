РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13317 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 355 27
Россия (91269) санкции (10618) США (23191)

"Северсталь" в РФ отключили от ПО через 20 минут после оглашения санкций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

северсталь

Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено о введении против нее санкций США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Коммерсантъ.

Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также "Севергрупп". Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.

Также читайте: В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против России, - Арахамия

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+31
оперативненько
показать весь комментарий
04.06.2022 07:53
+31
показать весь комментарий
04.06.2022 08:03
+29
да будет территория снова с болотами) и маньяки безопасно копают на них червей)
показать весь комментарий
04.06.2022 07:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.06.2022 07:51 Ответить
оперативненько
показать весь комментарий
04.06.2022 07:53 Ответить
да будет территория снова с болотами) и маньяки безопасно копают на них червей)
показать весь комментарий
04.06.2022 07:57 Ответить
Что значит отключили от ПО? Кто отключил, что за ПО? Ерунда какая-то. Рябаты, так заголовки и текст не составляют.
показать весь комментарий
04.06.2022 07:57 Ответить
ПО керування, статистики та перевірки обладнання.
ПО складів, логістики.
Розробник дистанційно, через Інтернет його регулярно оновлює випускаючи патчи.
Як з вашим Антивірусом.
Ні що не зупиниться та не перестане працювати.
Але тепер перестали приходити оновлення ПО та Служба Підтримки перестане відповідати на запити.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:08 Ответить
Ага! Догадайся, мол, сама.
Я так понял, что разработчик вошёл в их сеть и дистанционно отключил важнейшие параметры.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:09 Ответить
Інколи, щоб не демонструвати своє невігластво, краще помовчати.
Промислове і корпоративне програмне забезпечення дуже часто (повністю або частково)
контролюється його виробником. Варіантів безліч: можна як відключити від оновлень
(легкий випадок) так і повністю зупинити використання софта і закрити дані (якщо хостінг у постачальника).
показать весь комментарий
04.06.2022 08:09 Ответить
Так что отключили-то?
показать весь комментарий
04.06.2022 08:20 Ответить
так уж и быть,свинорус,обьясню-у каждой фирмы есть документация,расчёты,конфиденциальная информация которая подобно кокону в интернете содержит данные этой фирмы ...называется ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ..там структура,поставки,расчёты,документация...так понятно?
показать весь комментарий
04.06.2022 08:47 Ответить
отключили SAP. можно легко убедится, что и они его юзали. "Москва, Россия, 28 декабря 2021 года - «Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний - завершила переход на платформу SAP S/4HANA, которая заменила предыдущую систему SAP ECC 6.0. Продуктивный старт системы состоялся 1 ноября 2021 года."
если ссылка откроется в Украине
https://news.sap.com/cis/2021/12/северсталь-перешла-на-erp-нового-покол/
показать весь комментарий
04.06.2022 08:54 Ответить
давно існують "хмарні сервіси" з серверами поза межами рашки..

ось їх Мордору обрубали точно..
показать весь комментарий
04.06.2022 09:50 Ответить
Как пример ключи на ПО заблокировали и получаем ПО отключили. Или к примеру все по было на терминалах, ну их и выключили. Ньюансы не важны, главное цель
показать весь комментарий
04.06.2022 08:29 Ответить
тю, создаст корпорацию "шишки и мох" с использованием бесплатного труда миллионов счастливых жителей концлагеря "швабрания"
показать весь комментарий
04.06.2022 08:01 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 08:03 Ответить
Дикари наверно ещё и серваками заграничными пользовались..))
показать весь комментарий
04.06.2022 08:18 Ответить
гуд
показать весь комментарий
04.06.2022 08:45 Ответить
А шо сі стало? Ми з України чимось можемо допомогти?
показать весь комментарий
04.06.2022 09:00 Ответить
знакомый электрик рассказывал, дежурили они на зерновом элеваторе, а там американское оборудование, и забухала смена (немножко), а ночью звонят им парни от поставщика, и говорят_ "у вас на банке № Х температура поднялась ребят! ...21 век.
показать весь комментарий
04.06.2022 09:05 Ответить
Тому і коштує програмне рідне забезпечення, досить дорого, але його відсутність ще дорожче обійдеться на 102 порядки..
показать весь комментарий
04.06.2022 09:11 Ответить
Родное ПО будет работать только с родным оборудованием. На импортное оборудование никто не разрешит что попало ставить.
показать весь комментарий
04.06.2022 09:26 Ответить
отключите им накуй все операционки - винду, андроид, мак ос... вобщем все! пусть окончательно "встанут с колен"
показать весь комментарий
04.06.2022 09:44 Ответить
І програмне забезпечення усіх маршрутизаторів заблокувати.
показать весь комментарий
04.06.2022 10:21 Ответить
зачем заблокувати? пусть прокладуют им маршрут в направлении руZкого корабля
показать весь комментарий
04.06.2022 13:02 Ответить
верните кацапов в каменный век,пусть на мамонтов охотятся и в пещерах живут!
показать весь комментарий
04.06.2022 10:27 Ответить
" Северсталь"- Череповец, Мордашёву в жопу лом, а в рот конец.
показать весь комментарий
04.06.2022 10:39 Ответить
Ну нарешті добрі новини.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:29 Ответить
 
 