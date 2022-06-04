Сенаторы призвали Минфин США добавить в санкционный список не только высокопоставленных членов правительства РФ, но и чиновников низшего ранга

Группа сенаторов в США заявила, что стране нужно ужесточить санкции против России из-за войны против Украины. Авторы инициативы направили письмо главе Минфина Джаннет Йеллен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Они считают, что ограничительные меры должны затронуть не только высокопоставленных членов правительства РФ, но и чиновников низшего ранга - всех, кто способствует войне.

При этом конгрессмены предложили учитывать список Фонда по борьбе с коррупцией, который содержит 6 тысяч человек.

Письмо подписали Председатель Комитета по разведке Марк Уорнер, его заместитель Марк Рубио, а также семь сенаторов.

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