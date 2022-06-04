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Сенаторы призвали Минфин США добавить в санкционный список не только высокопоставленных членов правительства РФ, но и чиновников низшего ранга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сенат

Группа сенаторов в США заявила, что стране нужно ужесточить санкции против России из-за войны против Украины. Авторы инициативы направили письмо главе Минфина Джаннет Йеллен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Они считают, что ограничительные меры должны затронуть не только высокопоставленных членов правительства РФ, но и чиновников низшего ранга - всех, кто способствует войне.

При этом конгрессмены предложили учитывать список Фонда по борьбе с коррупцией, который содержит 6 тысяч человек.

Письмо подписали Председатель Комитета по разведке Марк Уорнер, его заместитель Марк Рубио, а также семь сенаторов.

Также читайте: Киев подготовил санкционный список, в который вошли 12 тысяч российских олигархов, должностных лиц, пропагандистов, - МИД

Автор: Анастасія Потіха
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Касапскую скотобазу трахают во все щели.
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04.06.2022 08:21 Ответить
Да как вам сказать... Комментарий ниже.
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04.06.2022 08:34 Ответить
по нормальному на каждого владельца паспорта РФ должны быть наложены санкции и при предъявлении такового , где либо владельца просто бить в рыло . везде
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04.06.2022 08:25 Ответить
Число клиентов рашки, открывших счета в долларах и евро в банках беларуси превысило 900 тысяч человек. Карты рашки заблокированы во всем мире для приема и оплаты, но усатый таракан подставил плечо "старшему брату" и ... сейчас чиновники рашки и их выкормыши успешно путешествуют по всему миру. Лицемерие Запада не знает границ. Карты беларуси не заблокированы. От Свифта банки беларуси не отключены. Ведущие компании страны-изгоя через корсчета в беларуси проводят платежи по всему миру.
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04.06.2022 08:33 Ответить
І їхніх виб*ядків!
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04.06.2022 09:16 Ответить
Попа Гундяєва в санкційний список!!!
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04.06.2022 09:20 Ответить
Персональні санкції.. не працюють. Це як с Соловьовим.. він втратив свої маєтки в Італії.. Але в нього ще багато чого залишилось на росії. Самі найкращі санкції.. Секторальні.. які бьють по гаманцям звичапйних росіян.. які доречі, в більшості підтриують цю авантюру путіна
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04.06.2022 09:51 Ответить
молодці, так треба цих f@cking ruzzia
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04.06.2022 09:58 Ответить
 
 