С начала войны в Украине повреждено или полностью разрушено 24 тыс. километров автодорог, 351 мост, 11 аэропортов, оккупировано 4 морских порта, - Мининфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 100 дней боев повреждено или полностью разрушено 24 тысячи километров автодорог, 302 автомобильных моста и 49 железнодорожных, 11 аэропортов, а также оккупировано 4 морских порта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Также на освобожденных от оккупантов территориях с 24 февраля расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров дорог. Вместо разрушенных мостов и эстакад построено 39 искусственных переправ, также восстановлено несколько мостовых переходов.
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Пожалуйста, подождите...
і були окремо війни януковича, порошенка і зеленського...
найменше втрат було в часи порошенка...там була мудра дипломатія...
а за 100 днів зеленського втрачено не менше ніж за 100 днів легітимного, який пятами накивав...
але стільки жертв янукович не допустив
Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
Да? ЗЕлебобики.
"Великобудивнидство".
"Е-бабуся".
Понавыбирали дегиниратов у власти.
Протомним ГП + ДБР повно роботи!
Расєяни зробили багато "пошарових розрізів" у нових дорогах,зробивши можливим підрахувати вкрадені гроші!
І где то Всплакнул
хлопчик Вова....
я жжж Так Старався....
Согласно всем норма, ЛЮБАЯ дорога должна иметь лесозащитную полосу с двух сторон. Она служит для защиты фундаментной насыпи дороги, поглощает лишнюю влагу, защищает от снега, наледи, песка и т.п.
Но немногие знают о важнейшем значении этой лесополосы в случае войны. Она не позволяет врагу вести визуальное наблюдение за передвижениями на дороге (кроме беспилотников конечно), значительно затрудняет огневое поражение, позволяет скрытно размещать силы как защиты, так и нападения.
В Украине большая половина дорог такой лесозащитной полосы не имеет. А там где имеется - не соответствует нормам по глубине и плотности. Причин несколько:
1. Фермеры перепахивают лесополосы под свои поля. За взятки решая вопрос с контролирующими структурами.
2. Строители дорог "забивают болт" на создание лесополос. За взятки решая вопрос с приемной комиссией.
3. Укравтодор и лесхозы "забивают болт" на свою работу. И за взятки и просто потому что "а что мне за это будет".