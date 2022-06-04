С начала войны в Украине повреждено или полностью разрушено 24 тыс. километров автодорог, 351 мост, 11 аэропортов, оккупировано 4 морских порта, - Мининфраструктуры

За 100 дней боев повреждено или полностью разрушено 24 тысячи километров автодорог, 302 автомобильных моста и 49 железнодорожных, 11 аэропортов, а также оккупировано 4 морских порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Также на освобожденных от оккупантов территориях с 24 февраля расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров дорог. Вместо разрушенных мостов и эстакад построено 39 искусственных переправ, также восстановлено несколько мостовых переходов.

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