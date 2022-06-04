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аэропорт (1494) война (46795) дороги (2498) мост (1003) порт (678) Мининфраструктуры (935)

С начала войны в Украине повреждено или полностью разрушено 24 тыс. километров автодорог, 351 мост, 11 аэропортов, оккупировано 4 морских порта, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дороги,ремонт,ірпінь

За 100 дней боев повреждено или полностью разрушено 24 тысячи километров автодорог, 302 автомобильных моста и 49 железнодорожных, 11 аэропортов, а также оккупировано 4 морских порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Также на освобожденных от оккупантов территориях с 24 февраля расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров дорог. Вместо разрушенных мостов и эстакад построено 39 искусственных переправ, также восстановлено несколько мостовых переходов.

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Топ комментарии
+24
Вывод такой.
Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
Да? ЗЕлебобики.
"Великобудивнидство".
"Е-бабуся".
Понавыбирали дегиниратов у власти.
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04.06.2022 08:53
+16
А потому что в воюющей стране в первую очередь надо строить Армию, а потом дороги.
Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
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04.06.2022 08:50
+15
Вони зараз поховались в шпаринах і мовчать як риба апльод. Вилазять тільки на темах про Пороха.
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04.06.2022 08:59
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Зате дороги були асфальтовані і освітлені.
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04.06.2022 08:42 Ответить
Не знаю, у місті Героя Зміїного тільки дірки залатані під егідою Великого чогось там. А на нових,то тут бувально після вторгнення орків була інфа,що новий асфальт вода розмила.
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04.06.2022 09:09 Ответить
мінінфраструктури так пише, ніби війна почалась 100 днів тому...
і були окремо війни януковича, порошенка і зеленського...
найменше втрат було в часи порошенка...там була мудра дипломатія...
а за 100 днів зеленського втрачено не менше ніж за 100 днів легітимного, який пятами накивав...
але стільки жертв янукович не допустив
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04.06.2022 09:46 Ответить
А потому что в воюющей стране в первую очередь надо строить Армию, а потом дороги.
Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
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04.06.2022 08:50 Ответить
Не з нормальним урядом , а з нормальним президентом .
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04.06.2022 09:26 Ответить
І нормальними виборцями.
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04.06.2022 10:25 Ответить
Вывод такой.
Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
Да? ЗЕлебобики.
"Великобудивнидство".
"Е-бабуся".
Понавыбирали дегиниратов у власти.
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04.06.2022 08:53 Ответить
Вони зараз поховались в шпаринах і мовчать як риба апльод. Вилазять тільки на темах про Пороха.
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04.06.2022 08:59 Ответить
Є сенс будувати дороги замість розвитку ЗСУ: можна с3,14здити грошенят на дорогах, а потім продати країну кацапам.
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04.06.2022 09:32 Ответить
Років 30 тому зробив запис (скопіював) "Не створюй того що не здатен захистить Б о знайдеться той хто спробує це у тебе відібрать!"
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04.06.2022 09:43 Ответить
Якість побудованих доріг вилізла на поверхню!
Протомним ГП + ДБР повно роботи!
Расєяни зробили багато "пошарових розрізів" у нових дорогах,зробивши можливим підрахувати вкрадені гроші!
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04.06.2022 09:16 Ответить
Зате коломойські знатно прибарахлилися на великому крадівництві.
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04.06.2022 09:29 Ответить
За 100 днів боїв пошкоджено або повністю зруйновано 24 тисячі кілометрів автодоріг...
І где то Всплакнул
хлопчик Вова....
я жжж Так Старався....
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04.06.2022 09:34 Ответить
Вова тільки зрадів, скільки ще можна буде заробити.
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04.06.2022 10:28 Ответить
Как украинская коррупция помогает врагу.
Согласно всем норма, ЛЮБАЯ дорога должна иметь лесозащитную полосу с двух сторон. Она служит для защиты фундаментной насыпи дороги, поглощает лишнюю влагу, защищает от снега, наледи, песка и т.п.
Но немногие знают о важнейшем значении этой лесополосы в случае войны. Она не позволяет врагу вести визуальное наблюдение за передвижениями на дороге (кроме беспилотников конечно), значительно затрудняет огневое поражение, позволяет скрытно размещать силы как защиты, так и нападения.
В Украине большая половина дорог такой лесозащитной полосы не имеет. А там где имеется - не соответствует нормам по глубине и плотности. Причин несколько:
1. Фермеры перепахивают лесополосы под свои поля. За взятки решая вопрос с контролирующими структурами.
2. Строители дорог "забивают болт" на создание лесополос. За взятки решая вопрос с приемной комиссией.
3. Укравтодор и лесхозы "забивают болт" на свою работу. И за взятки и просто потому что "а что мне за это будет".
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04.06.2022 10:04 Ответить
Зе президент, ось тобі скоротчення бютжету на армію, слухай долше арахамію, єрмака
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04.06.2022 12:51 Ответить
а шо случилось? строили, строили и где дороги 24 000 км. зато программа ракетостроения была -не начаси. шашлыки в приоритете. да, зе?
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04.06.2022 12:56 Ответить
Будував-крав і Україну продав.
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04.06.2022 14:44 Ответить
 
 