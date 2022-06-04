Турция вызвала посла Греции из-за "демонстраций террористических групп в Афинах" , - СМИ
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Турция вызвала посла Греции в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против того, что, по ее словам, Греция предоставляет возможности для террористических групп.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Ekathimerini.
Посол Христодулос Лазарис был вызван из-за того, что Греция разрешила Рабочей партии Курдистана "демонстрации террористических групп у посольства Турции в Афинах".
На этой неделе президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция прекращает переговоры с Грецией, отчасти из-за ссоры с ее премьер-министром и того, что Анкара называет нарушением воздушного пространства.
В прошлом году, после пятилетнего перерыва, две страны-члена НАТО возобновили переговоры по решению своих разногласий в Средиземном море и других двусторонних вопросах.
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Интересно, Эрдоган это ради путлера делает, или он сам по себе такой?
Наш вон тоже, играл в дорожного диктатора (вийди звідси, розбійник). Какой диктатор, такие и игры. Полнота власти, за очень редким исключением приводила к чему то хорошему (очень даже спорно в долгосрочной перспективе).
ОРДЛО було захоплене в Україні росією й етнічно скадалося з українців.
Курди ж - повністю окремий, відмінний етнічно, мовно, культурно, історично від турків народ. Землі котрого були загарбані та розділені між собою іншими народами. Тими ж турками, котрі прийшли на землі курдів, і не лише курдів, від самого початку - як загарбники. Як колись, свого часу вчинили з українцями росія-Московія, та ж таки Туреччина, Польща, Румунія, Автро-Угорщина і т.д.
Для Туреччини Курдистан, то як Україна для касапів
І "підтримка" Турції в Криму нам теж не треба, бо такий "союзник", він як касапи, коли туди зайде, то назад вже так просто не поверне. А вже про давні мрії турків й Ердогана зробити Крим - турецьким (під приводом того, що. мовляв "допомагають кримським татарам") - то відомо ще не вчора, а набагато раніше. Але Туреччина не обмежиться Кримом, як і касапи, бо Крим, сам по собі, без Дніпровської води - пустеля, й, зрештою, вони попруть далі - забирати собі так само й Південь України, як і касапи. Це лише питання часу. Власне, більше скидається на те, що Ердоган вже має негласні домовленості з ху"лом, щодо подальшого освоєння українського Півдня й використання його ресурсів. Користуючись тим, що сидить на Босфорі й сам вирішує що впускати й випускати з Чорного моря.
а от відверто гадити при тому своєму сусідові, робити всій "інтерес" за його рахунок, з котрим тобі далі жити - це вже зовсім інше. То більше схоже на те, що Туреччина розраховує, що в неї більше не буде такого сусіда, як Україна. Бо не буде самої України. Принаймні, скидається на те, що Туреччина, в котрої, при Ердогану знову прокинувся імперський комплекс, була б не проти такого сценарію й цілком на це розраховує. Бо Україну вже "поділили". Дехто. Без нашого відома.
можливо і підіграє кремлівському м'яснику !
Це при тому, що в турків потужна й диверсифікована економіка й без туристів з росії. а туристів в Туреччині вистачає й з інших країн, з того таки ЄС, бо мають якісний та відносно недорогий сервіс.
Турція відтяпала там половину острова. Оп-па ... Щось це нагадує.
Тому Турціє не в ЄС (але у НАТО).