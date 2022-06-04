Зеленский - мэрам американских городов: Не позволяйте российским убийцам называть вас своими побратимами

Соединенные Штаты стали лидером международной поддержки Украины. Это и оборонная поддержка, и финансовая, и политическая. И она базируется на искренней связи между всеми народами, которые одинаково ценят свободу. На том, что мы – украинцы и американцы – одинаково понимаем опасность тирании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 90-й ежегодной Конференции мэров США, передает Цензор.НЕТ.

"Мир видел разные тирании. В разное время. Под разными флагами. И все их объединяет то, что они попирают права и свободы обычных людей. Тираны не признают права и свободы местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, выбирающих все же свободу, ставят точку в истории тиранов. И чтобы поставить такую ​​точку, нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Какими-либо связями", - отмечает Зеленский.

Он напомнил, что десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с городами Российской Федерации. Чикаго и Москва. Джексонвилл и Мурманск. Сан-Диего – Владивосток. Олбани и Тула.

"Что дают вам эти связи? Пожалуй, ничего. А вот России они позволяют говорить, что она даже после начала такой войны не изолирована. Каждый из вас видит, как воюет российская армия и что она делает с мирными городами Украины. Ее жестокость не отличается от тираний предыдущих времен. Мариуполь - это был портовый город, промышленный центр. Полмиллиона населения. Россия его просто уничтожила. Там нет ничего, кроме руин", - заметил глава государства.

По его словам, то же самое и с городом Волновахой и десятками других городов, которые российская армия сжигает ежедневно. Сжигает бомбами, ракетами, артиллерией.

"Только представьте: за время с 24 февраля Россия применила против Украины почти 2,5 тысяч разных ракет. Абсолютное большинство из них – по городам. По городской инфраструктуре. И одни из самых смертоносных российских ракет разработаны и производятся в Екатеринбурге. Который, кстати, до сих пор – побратим для города Сан-Хосе. Уверен, многие из вас видели и слышали, что русские солдаты сделали в нашем городе Буче. Массовые убийства, пытки людей. Тела убитых местных лежали прямо на улицах, пока русские солдаты оставались в городе", - продолжает Зеленский.

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Он отмечает, что одна из бригад России, которая сделала все это против наших людей в Буче, была бригада из Хабаровского края России. И столица этого региона – город Хабаровск – до сих пор побратим американского Портленда.

"Зачем? Оставляю вам этот вопрос", - обращается глава государства к участникам 90-й ежегодной Конференции мэров США.

"Сейчас, чтобы восстановить нормальную жизнь в Буче и Бучанской громаде, нужно построить почти 2 тысячи сооружений. Вы как никто другое понимаете, что это значит для любого города, когда разрушены или повреждены ракетами, боевыми действиями 2 тысячи домов. Это обычные жилые дома, обычные школы, спортивные объекты, медицинские учреждения", – добавляет он.

Также Зеленский информирует, что в Украине с 24 февраля под российскую оккупацию попали 3620 населенных пунктов. Это и большие города, и маленькие городки. В каждом из них есть разрушения. Значительное количество из них просто не пригодно для жизни.

"Вот такую ​​реальность принесла Россия. Когда в городах нет связи, нет электричества, нет просто воды. Когда бомбы и ракеты могут уничтожить любое здание - даже детский сад или университет. Когда весь город может быть просто сожжен... Поэтому призывайте давить на Россию еще больше. Не помогайте ей оправдывать себя. Не сохраняйте связи с ней. И прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими побратимами", - резюмирует глава государства.

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