Решительно осуждаем оккупацию Запорожской АЭС. РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, - МИД

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающуюся оккупацию Запорожской АЭС, которая продолжает находиться под эффективным контролем российских военных подразделений и представителей российских энергетических компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, действия российских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г. Энергодар, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ, в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и в отношении ядерных объектов.

"Нет никакого оправдания коварным препятствиям, оказываемым страной-агрессором, совместным усилиям Украины и международного сообщества, направленным на деоккупацию станции и восстановление ее устойчивого функционирования под гарантиями МАГАТЭ", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

"Призываем Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша удвоить усилия с целью нахождения путей скорейшего освобождения ЗАЭС от российских захватчиков, возвращения ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей направления на ЗАЭС миссии международных экспертов под эгидой МАГАТЭ/ООН. Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров на этот счет в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ", - говорится в комментарии МИД.

МИД требует от России полного выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 03.03.2022 "Последствия ситуации в Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий".

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"РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками. Цинические попытки страны-агрессора заставить Украину приобретать производимую ею на ЗАЭС электроэнергию должны немедленно прекратиться", - резюмируют в МИД.