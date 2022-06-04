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Новости Война в Украине Война
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война (46795) МИД (6653) оккупация (9513) Энергодар (147) Запорожская АЭС (543) ЗАЭС (28)

Решительно осуждаем оккупацию Запорожской АЭС. РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает продолжающуюся оккупацию Запорожской АЭС, которая продолжает находиться под эффективным контролем российских военных подразделений и представителей российских энергетических компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, действия российских ядерных террористов на ЗАЭС и во временно оккупированном г. Энергодар, постоянные ракетные обстрелы территории Украины со стороны РФ, в том числе и в направлении этой и других атомных электростанций, представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. РФ должна неукоснительно соблюдать законы и обычаи войны, в том числе и в отношении ядерных объектов.

"Нет никакого оправдания коварным препятствиям, оказываемым страной-агрессором, совместным усилиям Украины и международного сообщества, направленным на деоккупацию станции и восстановление ее устойчивого функционирования под гарантиями МАГАТЭ", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

"Призываем Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша удвоить усилия с целью нахождения путей скорейшего освобождения ЗАЭС от российских захватчиков, возвращения ее под полный контроль Украины, восстановления безопасности станции, а также выработки действенных модальностей направления на ЗАЭС миссии международных экспертов под эгидой МАГАТЭ/ООН. Рассчитываем на активную позицию государств-партнеров на этот счет в рамках предстоящих заседаний Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ", - говорится в комментарии МИД.

МИД требует от России полного выполнения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 03.03.2022 "Последствия ситуации в Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий".

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"РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов в Украине, и вернуть украинской стороне контроль над всеми захваченными ядерными установками. Цинические попытки страны-агрессора заставить Украину приобретать производимую ею на ЗАЭС электроэнергию должны немедленно прекратиться", - резюмируют в МИД.

Автор: Анастасія Потіха
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Влада платить загарбникам за електроенергію з окупованої АЕС?
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04.06.2022 11:13 Ответить
врядли, хотя возможно. орки же заявляли недели три назад, что подключили станцию к своим сетям. хотя... кто нам правду скажет.
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04.06.2022 11:32 Ответить
"рішуче засуджує триваючу окупацію Запорізької АЕС" -чому не додали що вони безсовісні та недружні?
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04.06.2022 11:16 Ответить
Рашисти злякаються і втечуть.
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04.06.2022 11:17 Ответить
та не надо так сильно засуджувать. а то аж нам становится страшно. НЕпане президент, скажите уже правду. ничего же страшного в этом нет.
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04.06.2022 11:22 Ответить
аби шо
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04.06.2022 11:26 Ответить
Досить гратися в войнушку! Беремо радіаціні відходи і кидаємо іх на рашку!!!
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04.06.2022 11:32 Ответить
Неверное понимание проблемы.
Речь идёт не о ядерной безопасности
А о энергетической
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04.06.2022 11:33 Ответить
Захоплення ядерного об'єкту у всьому світі розцінюється як терористичний акт, а особи, що таке вчинили - вважаються терористами, чи для нашого МЗС це не так?
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04.06.2022 11:37 Ответить
То навіщо віддали?
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04.06.2022 11:38 Ответить
предлагаете бомбить? я тоже - ЗА. в любом случае - это территория Украины. можем бомбить что угодно. а почему нет? только розу ветров подгадать.
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04.06.2022 11:41 Ответить
 
 