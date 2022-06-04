РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14171 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
8 154 30
Великобритания (4261) война (46795) разведка (4002) Россия (91269) Донбасс (26945)

Успехи России на Донбассе связаны с сочетанием ударов авиации и артиллерии, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,авіація

Российская авиация наносит удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами. Неуправляемые боеприпасы повсеместно разрушают населённые пункты и ведут к значительным жертвам среди мирного населения.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни конфликта ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев", - напоминают в Минобороны Британии.

Читайте также: Американский генерал призывает срочно передать Украине истребители

В дальнейшем Россия преимущественно наносила удары с помощью крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы препятствовать перемещению украинских подкреплений и запасов. Россияне исчерпали свой запас высокоточных управляемых ракет, но не добились успеха.

"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь. Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе" - говорится в обзоре.

Смотрите также: "Въ#би кого-то!" - защитники Украины уничтожают бронетехнику врага. ВИДЕО

В то же время, как утверждают в Минобороны Британии, широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к повсеместному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные побочные убытки и жертвы среди мирного населения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Успіхи на Донбасі пов'язані з зеленими клоунами у владі
показать весь комментарий
04.06.2022 11:35
+14
Экскурсия по мааацковскому Кремлю. 2023 год.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:40
+13
Короче, асфальтом и откатами со стройки, видосиками и фотками с абхазкой обезьянкой.... против вражеской авиации не повоюешь !
показать весь комментарий
04.06.2022 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Успіхи на Донбасі пов'язані з зеленими клоунами у владі
показать весь комментарий
04.06.2022 11:35 Ответить
Успіхи на Донбасі, на ваше нещастя, пов'язані з тим, що за 3 місяці вони теж щось зрозуміли, зважили на свої початкові помилки і навчилися воювати.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:40 Ответить
Не сміши.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:46 Ответить
На превеликий жаль бачу, що одна й та сама хвороба, недооцінка противника, властива не тільки Росії, а й Україні.
У них "шапками закидаємо", а у вас "не сміши"
показать весь комментарий
04.06.2022 11:52 Ответить
Навчитися вони НЕ СПРОМОЖНІ!
Та і техніка їх для цього не пристосована.
Але стати більш обережними та розсудливими дійсно змогли.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:47 Ответить
Так а что вы хотели, если у них аэродромы в Ростовской области (например Миллерово), а это рядом, поэтому они и смелее стали, здесь ума много не нужно. Но ничего, тактические средства ПВО к нам тоже подходят.
Ну займут они Северодонецк, а дальше? Чем дальше вглубь, те длиннее коммуникации. Пусть и не так быстро как хотелось, но мы их постепенно демилитаризируем.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:23 Ответить
Будемо відвертими, з зеленими клоунами у владі пов'язане взагалі все, що зараз коїться - війна, занепад економіки, дипломатичні провали і так далі.
І допоки зелені клоуни у владі, кінця бідам України не буде.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:43 Ответить
Экскурсия по мааацковскому Кремлю. 2023 год.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:40 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 11:50 Ответить
иногда шашлыки вылазят не то боком, но и раком )
показать весь комментарий
04.06.2022 11:43 Ответить
Короче, асфальтом и откатами со стройки, видосиками и фотками с абхазкой обезьянкой.... против вражеской авиации не повоюешь !
показать весь комментарий
04.06.2022 11:43 Ответить
и не только этим. а ещё - нет, что-бы купить автобусы-троллейбусы украинского производителя, нашим почему-то захотелось купить белорусские МАЗы. вдвое дороже. отката больше, понятно, но вот теперь - запчастей - нет. зима - она не спросит - резину где брать - не понятно. вот так и живем.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:51 Ответить
Бамбасс просил рюZZkiй мир ещё в феврале 2014 года...когда Хряк дважды не сидевший был украден спецназом рабZeи в Ростов...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:46 Ответить
8 лет говорили, что сбежал.
Президентства лишили за самоустранение от власти.
И вот новость, годная для ТОП на Цензоре - Был украден русским спецназом.
Однако
показать весь комментарий
04.06.2022 12:04 Ответить
шо за мова -- виманюите артилериста з Англіі
показать весь комментарий
04.06.2022 11:47 Ответить
Саме головне у цій війні те, що ви журналісти, експерти, політологи, дуже чітко допомагаєте ворогу України, пояснюючі його помилки , а він дуже чітко виправляється .
показать весь комментарий
04.06.2022 11:50 Ответить
абсолютно верно ) и это с самого первого дня. жданов - тот все рассказывает. люся - там без слов. да и все СМИ - работа в одни ворота.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:01 Ответить
Не понимаю, как такое вообще допускается, когда разные блохеры и эксперты на белом глазу просто поясняют кацапам, КАК им правильно надо воевать. Они там все чокнутые или работают на врага?
показать весь комментарий
04.06.2022 12:19 Ответить
4 июня 2022 Швейцария дала разрешение Германии на передачу боевых танков «Леопард» для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.
показать весь комментарий
04.06.2022 11:50 Ответить
дякуємо,так чекаемо в грудні-січні повинні бути
показать весь комментарий
04.06.2022 11:56 Ответить
в июле,за месяц их Рамштайн доукомплектует
показать весь комментарий
04.06.2022 12:03 Ответить
На девятом году войны взяли кусок бамбаzza....в Афгане

...шли круче...за этот же срок..
...
показать весь комментарий
04.06.2022 11:59 Ответить
Вот читаю комментарии - откуда беруться эти критиканы?! Зеленые то, зеленые это - все не так! А Вы блин, что???? Кроме постов?! Зеленского горяздо меньше, чем Вас. Но им восхищается весь мир. А где тот тупик или переулок , где восхищаются Вами - безошибочными , безгрешными и правильными! Нытики порошенковские...
показать весь комментарий
04.06.2022 12:17 Ответить
дякую, дуже дякую...
показать весь комментарий
04.06.2022 13:37 Ответить
а мы, неуважаемый, видите ли - работали, и налоги платили, и на армию тоже. и волонтерим по мере сил. а что делает ОП? ну, кроме побед, видосиков и ермака? весь мир восхищается? будь на его месте петросян - тоже восхищались бы. что он бы делал без нас всех?
показать весь комментарий
04.06.2022 14:05 Ответить
Це ж очевидні речі. Авіація там масовано бомбардує. Без неї, ЗСУ би вже розмазали москалів. Тому потрібно хрча би знищити аеродроми в Криму і близьких до України областях.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:19 Ответить
"Британська розвідка" та "британські вчені" - близнюки-брати. "Британські вчені з'ясували, що успіхи під час бою пов'язані із поєднанням кидання гранат та вогню із стрілецької зброї".
показать весь комментарий
04.06.2022 12:20 Ответить
Может нам надо ПОБОЛЬШЕ ОРУЖИЯ , чтоб и мы могли иметь успех в уничтожении кацапов ???
показать весь комментарий
04.06.2022 12:34 Ответить
Капитан очевидность.
Лучше бы помогли с самолетами и артиллерией во время.

В любом случае деваться некуда - нужно бить гадов РФ
показать весь комментарий
04.06.2022 14:50 Ответить
 
 