Успехи России на Донбассе связаны с сочетанием ударов авиации и артиллерии, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская авиация наносит удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами. Неуправляемые боеприпасы повсеместно разрушают населённые пункты и ведут к значительным жертвам среди мирного населения.
Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
"Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни конфликта ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев", - напоминают в Минобороны Британии.
В дальнейшем Россия преимущественно наносила удары с помощью крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы препятствовать перемещению украинских подкреплений и запасов. Россияне исчерпали свой запас высокоточных управляемых ракет, но не добились успеха.
"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь. Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе" - говорится в обзоре.
В то же время, как утверждают в Минобороны Британии, широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к повсеместному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные побочные убытки и жертвы среди мирного населения.
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У них "шапками закидаємо", а у вас "не сміши"
Та і техніка їх для цього не пристосована.
Але стати більш обережними та розсудливими дійсно змогли.
Ну займут они Северодонецк, а дальше? Чем дальше вглубь, те длиннее коммуникации. Пусть и не так быстро как хотелось, но мы их постепенно демилитаризируем.
І допоки зелені клоуни у владі, кінця бідам України не буде.
Президентства лишили за самоустранение от власти.
И вот новость, годная для ТОП на Цензоре - Был украден русским спецназом.
Однако
...шли круче...за этот же срок..
...
Лучше бы помогли с самолетами и артиллерией во время.
В любом случае деваться некуда - нужно бить гадов РФ