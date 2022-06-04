Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 050 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1376 танков и 3379 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 июня потери личного состава противника составляют примерно 31050 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 31050 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1376 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 3379 (+13) ед,
артиллерийских систем - 680 (+5) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средства ПВО - 95 (+0) ед,
самолетов - 210 (+0) ед,
вертолетов - 175 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),
крылатые ракеты - 122 (+1),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2337 (+8) ед,
специальная техника - 52 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Це дозволяє більш предметно ставити питання до керівництва країни з приводу забезпечення Української Армії необхідними засобами, обладнанням, постачанням.
Відповідальними за здачу Півдня України є по факту "зелені". Бо розмінували виходу з Криму саме вони. А тому вони зацікавлені затягувати війну якнайдовше, аби "забалакати" це питання та про нього "забути". А з огляду на їх постійні заяви "дагаварицца пасєрєдінє, зацікавлені в тому, аби "здати" Україну. А тому "зелені" боти, наприклад, будуть весь час кричати "до чого тут цифри" і "подивиться, яка потужна армія в росії, треба здаватися!"
Коли ви кричите "до чого тут цифри", ви так чи інакше підігруєте рашистам та "зеленим" хоч би якими вигуками ви це "прикривали" - хай би навіть призивали "зелених" до відповіді "за здачу Півдня".
Ще й з таким красномовним "погонялом", яке він собі вибрав: "Николай Стариков"?
- хто не знає, то це ім'я відвертого російського пропагандона, українофоба Старікова:
"Мико́ла Ві́кторович Ста́риков (нар. 23 серпня 1970, Ленінград, РРФСР) - російський політик, публіцист, письменник, суспільний діяч, блогер. Автор численних книг з економіки, нової і новітньої історії, які викликали неоднозначну реакцію в російських наукових колах[3][4]. Один з лідерів руху «Антимайдан», який він заснував у 2015 році разом із російським байкером Олександром "Хірургом" Залдостановим та російським актором Михайлом Порєчєнковим.[5]
.... Співзасновник та голова антиукраїнської російської націоналістичної партії "Партія Велика Вітчизна (ПВВ)"....
У 2015 році внесений МКУ до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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МАЛО!!!
Если мы получим необходимое кол-во вооружений и боеприпасов к концу лета, то это позволит только эффективно сдерживать наступление орков и не более того.
Для организации стратегического наступления, необходимо увеличить поставки вооружений и боеприпасов в разы. Возможно ли это?
Зеленский заявлял, что у нас сейчас под ружьем 700 000 чел. ******* конечно, но думаю 500 000 есть. Т.е. у нас, минимум, 2-х кратное преимущество в живой силе. И как мы это преимущество используем? Загоняем л/с в окопы под круглосуточные бомбежки?
Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага (а по-сути, на нашей земле)? САУ не хватает для этого? РСЗО или танков?
Почему враг безнаказанно подгоняет эшелоны техники и боеприпасов?
В интернете есть видео, где колонну грузовиков орков сопровождает только пара БТРов.
Вертолеты и самолеты орков летают над оккупированными территориями, абсолютно не опасаясь быть сбитыми стингерами из какой-нибудь посадки. Почему?