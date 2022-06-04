Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 050 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1376 танков и 3379 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 июня потери личного состава противника составляют примерно 31050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 31050 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1376 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3379 (+13) ед,

артиллерийских систем - 680 (+5) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 95 (+0) ед,

самолетов - 210 (+0) ед,

вертолетов - 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),

крылатые ракеты - 122 (+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2337 (+8) ед,

специальная техника - 52 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.