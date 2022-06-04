РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5906 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 075 6
война (46847) Киевская область (3539) МВД (9223) эксгумация (123)

Более 1,3 тыс. тел гражданских эксгумировано на освобожденной от оккупантов территории Киевщины, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

могила,буча,братська,ексгумація

После освобождения от оккупантов в Киевской области эксгумировано более 1,3 тыс. тел гражданских.

Как сообщила представитель Министерства внутренних дел Елена Матвеева, расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы", - отметила она.

По словам Матвеевой, при этом личности более двух сотен погибших не установлены.

Смотрите также: Продолжается эксгумация тел из братских могил в Буче. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пздец. И ето всего за несколько недель окупации. А что творится там где уже больше 3 месяцев под окупантами даже представить страшно. Количество убитых на десятки а то и сотни тысяч дойдет
показать весь комментарий
04.06.2022 12:32 Ответить
Нет, нужно не повiдомлять, а крутить кадры зверства, пыток украинцев кацапами ежедневно, ежечасно по ТВ. Да ещё и мировые СМИ подключать и показывать всему инфантильному эгоистическому миру кадры фашистующего рашизма. Пусть знают, что кровь украинцев и на их руках тоже , из за их бездействия, и за не поставки оружия, для защиты украинцев. А также кровь граждан и на правительстве, которое не защитила граждан страны, а наоборот сотрудничало с агрессором на протяжении восьми лет.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:46 Ответить
Звичайно, ці вбивства справа рук рашистів, однак прізвище того виродка, який максимально посприяв цим злочинам давно відоме - Zеленський. Я просто нагадаю, що у того клятого виродка було три довбаних місяця аби замінувати всі кордони, евакуювати людей з прикордонних областей, окопати військових, провести мобілізацію, сховати важливі підприємства в тил. Ця тварюка мало того, що нічого з цього переліку не зробила, так вона ще наказала розмінувати Чонгар та інші важливі напрями, не закупила жодної каски та броніка, не роздавала всім охочим зброю. Короче, всі хто вважає zелупу патріотом України - ідіть нахєр.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:50 Ответить
Вічна память невинно убієнним синам та дочкам України!
показать весь комментарий
04.06.2022 12:56 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 12:57 Ответить
 
 