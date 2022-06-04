На одном из пляжей Херсонщины три человека подорвались на российской мине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне заминировали побережье Черного моря в поселке Лазурное. Трое местных жителей погибли в результате взрыва вражеской мины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное. 3 июня 2022 года трое гражданских людей, находясь на местном пляже вблизи пансионата "Парус", подорвались на вражеской мине. От мощного взрыва все они погибли на месте.
В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств правонарушения. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
"Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности!", - правоохранители в очередной раз обращают внимание граждан, что оккупанты коварно минируют леса, пляжи и другие места Херсонщины.
Пожалуйста, подождите...
Згадки самі приємні. Цим курвам ніколи не пробачу, що такий регіон здали оркам!
На сайтах вже купа відео, де люди вийшли на пляжі в Херсоні, Бердянську, навіть в Маріуполі.
Чи зосвім дебіли чи упорота вата, яка дочекалась русского мира.
Не знаю, чи треба тут співчувати...
Не понимаю чего пляжи минировать если рашка и ЧМ и Азов контролирует?
С Одессы десант ждут?