Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в подаче документов на визу. СКРИНШОТ

Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.

Соответствующий скриншот был опубликован российскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Такой ответ получают граждане, заполнившие на сайте посольства анкету с личными данными, а страной гражданства указали Россию.

Если указать в анкете, что имеешь гражданство Украины, заявка проходит успешно, отмечает "Громадське радіо".

Официально Мексика пока не комментировала.

Напомним, ранее визы гражданам России перестали выдавать Эстония, Чехия, Латвия, Литва и Норвегия.

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