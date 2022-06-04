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Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в подаче документов на визу. СКРИНШОТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.
Соответствующий скриншот был опубликован российскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Такой ответ получают граждане, заполнившие на сайте посольства анкету с личными данными, а страной гражданства указали Россию.
Если указать в анкете, что имеешь гражданство Украины, заявка проходит успешно, отмечает "Громадське радіо".
Официально Мексика пока не комментировала.
Напомним, ранее визы гражданам России перестали выдавать Эстония, Чехия, Латвия, Литва и Норвегия.
Топ комментарии
+56 Oleksandr Onys
показать весь комментарий04.06.2022 13:04
+39 Ksenia VB
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+38 Чайка Київ
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Пожалуйста, подождите...
Скажу так. Поляку різко негативно ставляться до кацапомовних. Одразу запитали - ви звідки.
І чого спілкуються мовою окупанта. Розуміння з їхньої сторони абсолютно не було. Певно порахували за імбіцилів.
Отак от.
Думайте.
Отямтеся, це ж теологічна ґабсурда!
Спочатку вказана національність "Rusa" - Відмовлено на українській
Потім для перевірки вказана національність українець - Віза отримана
Bestias De Asalto (Military Dark Electro, Mexico) - Come Mierda Y Muere
Что в имени твоем? - Худшие названия автомобилей
Ford Fiera - в испаноязычных странах Латинской Америки Fiera означает "безобразная старуха".
Chevrolet Nova - в испанском "no va" означает "не поедет". Чтобы обойти эту проблему в странах Латинской Америки Nova была переименована в Caribe. В Испании автомобиль продается под именем Corsa.
Ford Pinto - когда Ford решил продавать Pinto в Бразилии, им пришлось поспешно изменить название. Потому что в Бразилии слово "Pinto" употребляется для названия мужского члена.
Toyota MR2 - кто бы мог обижаться на MR2? Оказывается французы. Ибо MR2 произносится "me-re-de", что означает "дерьмо" (в общем, спросите у знающих французский язык). Пришлось Тойоте удалять из всех моделей, продающихся на французском рынке, цифру 2.
Mazda Laputa - в испанском "La puta" означает "проститутка".
VW Jetta - в итальянском письменном языке J употребляется редко. Поэтому в некоторых диалектах, особенно вблизи Неаполя, название произносится как "Letta", что переводится "выбрасывать".
Mitsubishi Pajero - в Испании Pajero продается как Montero. Pajero на испанском языке является грубым словом, обозначающим мастурбацию.
Buick LaCrosse - в Канаде автомобиль был переименован потому, что в районе Квебека "lacrosse" - жаргонное слово, обозначающее for self pleasure (мастурбация).
Honda Fitta - в скандинавских странах автомобиль был спешно переименован после того, как компания узнала, что их автомобиль назвали "Honda cunt" (женские половые органы).
Nissan Moco - в испанском "moco" означает "слизь".
Opel Ascona - на севере Испании "ascona" переводится как женская грудь.
Rolls Royce Silver Mist - перед запуском в Германии название пострадало, превратившись в Silver Shadow. Так как "mist" - это "навоз".
Надо было перекрасить в голубой и розовенький
А от рожевий - так, якраз цілком асоціюється з гейщиною...
Там, де вказано "Україна" - відповідь російською.
То нас теж тролять?