РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4800 посетителей онлайн
Новости За рубежом
18 061 52
виза (1225) Мексика (95) Россия (91279) санкции (10618)

Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в подаче документов на визу. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

паспорт,рф

Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.

Соответствующий скриншот был опубликован российскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Такой ответ получают граждане, заполнившие на сайте посольства анкету с личными данными, а страной гражданства указали Россию.

Если указать в анкете, что имеешь гражданство Украины, заявка проходит успешно, отмечает "Громадське радіо".

Официально Мексика пока не комментировала.

Напомним, ранее визы гражданам России перестали выдавать Эстония, Чехия, Латвия, Литва и Норвегия.

Читайте также: Мексика осудила нападение России на Украину

Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в подаче документов на визу 01
Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в подаче документов на визу 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+56
Файні троляки
показать весь комментарий
04.06.2022 13:04
+39
Зачотний тролінг трусні.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:08
+38
Це, просто, супер !!!
показать весь комментарий
04.06.2022 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файні троляки
показать весь комментарий
04.06.2022 13:04 Ответить
Могли бы и на бурятском отказы давать
показать весь комментарий
04.06.2022 13:20 Ответить
Це, просто, супер !!!
показать весь комментарий
04.06.2022 13:04 Ответить
Зачотний тролінг трусні.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:08 Ответить
Мексиканці - ті ще бандерівці!
показать весь комментарий
04.06.2022 13:08 Ответить
інки і ацтеки
показать весь комментарий
04.06.2022 13:23 Ответить
Инки в Перу. Ацтеки и Майя.
показать весь комментарий
04.06.2022 14:10 Ответить
ви таки знаєтеся на американських бандерівцях!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:47 Ответить
Больше Ацтеки. По преданию, Ацтекам их божество сказало, шо они найдут свою родину, когда увидят орла на кактусе, клюющего змею. Эта картинка - на нац. гербе и флаге Мексики.
показать весь комментарий
04.06.2022 19:52 Ответить
Я кстати еще лет двадцать назад подметил фантастические параллели народов Украины и Мексики которые казалось бы ничего общего иметь не могли. Но сто лет назад мексиканские крестьяне как и украинские жили в мазанках, носили точно такую белую холщовую одежду и соломенные брыли, которые у них называются сомбреро. Мужики все такиеже усатые были. И история развивалась одинаково, у нас крепостные были, а там были пеоны. И сейчас по уровню коррупции Мексика и Украина очень похожи.
показать весь комментарий
04.06.2022 20:00 Ответить
і знову ти бовдуре, так товсто тролиш, що й бажання придушити не виникає...
показать весь комментарий
04.06.2022 22:34 Ответить
І раптом відвисла рускаязичная чєлюсть.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:09 Ответить
Кілька тижнів тому мої родичі із східних областей, безумовно ******** їздили у Польщу по авто.
Скажу так. Поляку різко негативно ставляться до кацапомовних. Одразу запитали - ви звідки.
І чого спілкуються мовою окупанта. Розуміння з їхньої сторони абсолютно не було. Певно порахували за імбіцилів.
Отак от.
Думайте.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:11 Ответить
Поляки *
показать весь комментарий
04.06.2022 13:12 Ответить
Досить брехати, мова окупанта це бурятська, дагестанська, фiно-угрська, мордовська, комi та низька iнших. Так само те шо вони худо-бiдно знають таблицю множеняя не робить математику наукою окупанта.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:22 Ответить
Gracias amigo!
показать весь комментарий
04.06.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 13:17 Ответить
😆
показать весь комментарий
04.06.2022 13:37 Ответить
Яка гидота. З нехтування Бога нічого доброго не буде. Отямтесь.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:25 Ответить
Бог не має почуття гумору?
Отямтеся, це ж теологічна ґабсурда!
показать весь комментарий
04.06.2022 22:04 Ответить
Национальсть в завяке указана "украинец", поэтому и ответ на соответсвующем языке!
показать весь комментарий
04.06.2022 13:26 Ответить
Уважніше на скріншот дивись:
Спочатку вказана національність "Rusa" - Відмовлено на українській
Потім для перевірки вказана національність українець - Віза отримана
показать весь комментарий
04.06.2022 14:55 Ответить
читити вміти, то ще та тяжка справа!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:49 Ответить
Chingonométrico, su madre! Maricones rusos - come mierda y muere, pendejos!

Bestias De Asalto (Military Dark Electro, Mexico) - Come Mierda Y Muere
показать весь комментарий
04.06.2022 13:26 Ответить
Я чув що pajero у деяких странах південної Америки це теж саме що і maricon. Тому Міцубісі продають свої позашляховики під назвою Montero
показать весь комментарий
04.06.2022 13:35 Ответить
Ага )) ось перелік пердімоноклів із назвами авто:

Что в имени твоем? - Худшие названия автомобилей

Ford Fiera - в испаноязычных странах Латинской Америки Fiera означает "безобразная старуха".

Chevrolet Nova - в испанском "no va" означает "не поедет". Чтобы обойти эту проблему в странах Латинской Америки Nova была переименована в Caribe. В Испании автомобиль продается под именем Corsa.

Ford Pinto - когда Ford решил продавать Pinto в Бразилии, им пришлось поспешно изменить название. Потому что в Бразилии слово "Pinto" употребляется для названия мужского члена.

Toyota MR2 - кто бы мог обижаться на MR2? Оказывается французы. Ибо MR2 произносится "me-re-de", что означает "дерьмо" (в общем, спросите у знающих французский язык). Пришлось Тойоте удалять из всех моделей, продающихся на французском рынке, цифру 2.

Mazda Laputa - в испанском "La puta" означает "проститутка".

VW Jetta - в итальянском письменном языке J употребляется редко. Поэтому в некоторых диалектах, особенно вблизи Неаполя, название произносится как "Letta", что переводится "выбрасывать".

Mitsubishi Pajero - в Испании Pajero продается как Montero. Pajero на испанском языке является грубым словом, обозначающим мастурбацию.

Buick LaCrosse - в Канаде автомобиль был переименован потому, что в районе Квебека "lacrosse" - жаргонное слово, обозначающее for self pleasure (мастурбация).

Honda Fitta - в скандинавских странах автомобиль был спешно переименован после того, как компания узнала, что их автомобиль назвали "Honda cunt" (женские половые органы).

Nissan Moco - в испанском "moco" означает "слизь".

Opel Ascona - на севере Испании "ascona" переводится как женская грудь.

Rolls Royce Silver Mist - перед запуском в Германии название пострадало, превратившись в Silver Shadow. Так как "mist" - это "навоз".
показать весь комментарий
04.06.2022 14:44 Ответить
Насчёт Ford Pinto и Opel Ascona они поспешили.
Надо было перекрасить в голубой и розовенький
показать весь комментарий
04.06.2022 15:07 Ответить
Трохи виправлю: блакитний колір і слово blue (і відповідно музичний жанр блюз) на Заході асоціюються з журбинкою, сумним настроєм, меланхолією. I feel blue - означає "мені сумно", а не "чомусь тягне на чоловічі дупи"
А от рожевий - так, якраз цілком асоціюється з гейщиною...
показать весь комментарий
04.06.2022 15:46 Ответить
рашистов будут есть по всему миру
показать весь комментарий
04.06.2022 13:26 Ответить
Нахер с пляжа!
показать весь комментарий
04.06.2022 13:31 Ответить
Все набагато простіше, в анкеті вказана національність Ucraniana, напевно через це.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:41 Ответить
Присмотрись, там две анкеты
показать весь комментарий
04.06.2022 15:08 Ответить
ПАРАШЕ закрыли лазейку попасть в США. 90% попадающих в Мексику пытаются переехать в штаты.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:47 Ответить
Украину поддерживают все страны, где нет поддержки Россией пятой колонны. Россия не стала влаживать бабки в армию ботов, лидеров мнений и политиков в Мексике и вот результат. Россия перестанет это делать когда станет бедной, когда денег не будет хватать себе на пропитание. А пока легкие деньги за нефть-газ-золото идет будет инфовойна.
показать весь комментарий
04.06.2022 13:55 Ответить
придурок щойновилуплений, що розкукурікався? Тренуйся: ерефія, касапстан, соссосіся, трусляндія. Чи росіянець із вивихненою клавою??
показать весь комментарий
04.06.2022 22:42 Ответить
Цікаво - там, де національність вказана російська - відповідь Українською.

Там, де вказано "Україна" - відповідь російською.

То нас теж тролять?
показать весь комментарий
04.06.2022 13:57 Ответить
візи громадянам Росії перестали видавати Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Норвегія.// Зато в Україну Невзоров з дружиною запросто заїхали? Що-як, хто пустив? Немає відповіді... ОПа "порішали"
показать весь комментарий
04.06.2022 14:00 Ответить
А що чекати від Зеленого клована?
показать весь комментарий
04.06.2022 15:00 Ответить
В амбасаді Мексики працюють Богдан Ярошес Хосе Мария і Ярослав Бандерас. От така ерня, малята-цапята.
показать весь комментарий
04.06.2022 14:08 Ответить
Елегантсько! Цимес!
показать весь комментарий
04.06.2022 14:30 Ответить
!!!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:06 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с россией. Пока существует русизм он не откажется от своих амбиций*. Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:09 Ответить
Или фейк, или сбой. Не будет мексика становиться в позу из-за нас.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:14 Ответить
Еще Дания прекратила выдачу виз гражданам РФ.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:37 Ответить
Viva Mexico!
показать весь комментарий
04.06.2022 16:54 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 17:44 Ответить
Русафобия, представляю, как это тяжело перенести рабсейскому скрептозавру. Но вы не переживайте так рабсеяне, какая вам Мексика, всё, теперь не будет заграницы, микросовок наступил. Да и опасно там, могут зарубить ледорубом...агенты кгб.
показать весь комментарий
04.06.2022 19:47 Ответить
зроби зусилля над собою- вправ клаву і комп'ютерну теж. Звісно, якщо ти не придурок?
показать весь комментарий
04.06.2022 22:46 Ответить
Мексика моськам навіть візи не видає. А Україна дає громадянство! Ці паскуди навіть мови не знають, а пруться сюди нас повчати. Ганьба!
показать весь комментарий
05.06.2022 08:00 Ответить
 
 