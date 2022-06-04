РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4800 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 615 6
армия РФ (15376) война (46847) обстрел (20205) Харьков (6522) Харьковщина (4129) боевые действия (1975)

По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Враг пытался наступать на Харьковщине, ВСУ все атаки отбили, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,обстріл,харків

Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. В Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забраную детскую жизнь!", - отмечает он.

По его словам, к сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. В минувшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", - информирует Синегубов.

Кроме того, он отметил, что в Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорске. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного.

Также смотрите: Флаг, развевавшийся над "Азовсталью", передали в музей. ФОТО

"Все атаки отбиты. Наши защитники удерживают позиции", - резюмирует глава региона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вдарьте по Білгороду!
показать весь комментарий
04.06.2022 14:03 Ответить
тсссс!!! ни ни!!! не надо провоцировать агрессора!!! а то вдруг недайбох, чо случится...
сидим тихо-смирно, смотрим как нас ****** днем и ночью!
потом договоримся посередине, и все вместе сходим по майским шашлыкам!
показать весь комментарий
04.06.2022 16:31 Ответить
ну тихо-смирно ми вже давно не сидить, шашлики з русскіх готують.
показать весь комментарий
04.06.2022 21:42 Ответить
давно надо было ********* хотя бы по крымскому мосту.
капитальное строение, то да се, бла бла бла.
да, не разрушишь, только покоцаешь.
но круглосуточные веселые покатушки орков туда-сюда можно нарушить.
хотя бы на полсуток.
попадание в крымский мост, в эту ихнюю основополагающую скрепу крымнашизма и крымоттяпинга - представляете как у них пердаки то подгорят?!
показать весь комментарий
04.06.2022 23:04 Ответить
Знешкодити треба транспортні комунікації за допомогою яких супротивник вільно перекидає війська і техніку.
показать весь комментарий
04.06.2022 22:08 Ответить
Гарно зустріли війну Зе владівці у харківській області - з 24 лютого бухали не просихаючи і
тільки на 27 день війни зробили Розвідку, що, де, с ким воююємо. Як ітого у області багато
просраних поселків, наприклад Мала РогАнь, з якої обстрілювали трасу з Харкова на Чугуїв
де утворився цвинтар автівок лехковихі вантажних, бо розтрілювали за танків прямою
наводкою, в Зе влада не просихаючи бухала весь цей час. Який там план опору області,
навіщо? Мабуть думали як здати область, як що б не СБУ, то мабуть так би і було.
показать весь комментарий
04.06.2022 22:26 Ответить
 
 