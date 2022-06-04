По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Враг пытался наступать на Харьковщине, ВСУ все атаки отбили, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. В Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забраную детскую жизнь!", - отмечает он.
По его словам, к сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. В минувшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.
"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", - информирует Синегубов.
Кроме того, он отметил, что в Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорске. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного.
"Все атаки отбиты. Наши защитники удерживают позиции", - резюмирует глава региона.
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сидим тихо-смирно, смотрим как нас ****** днем и ночью!
потом договоримся посередине, и все вместе сходим по майским шашлыкам!
капитальное строение, то да се, бла бла бла.
да, не разрушишь, только покоцаешь.
но круглосуточные веселые покатушки орков туда-сюда можно нарушить.
хотя бы на полсуток.
попадание в крымский мост, в эту ихнюю основополагающую скрепу крымнашизма и крымоттяпинга - представляете как у них пердаки то подгорят?!
тільки на 27 день війни зробили Розвідку, що, де, с ким воююємо. Як ітого у області багато
просраних поселків, наприклад Мала РогАнь, з якої обстрілювали трасу з Харкова на Чугуїв
де утворився цвинтар автівок лехковихі вантажних, бо розтрілювали за танків прямою
наводкою, в Зе влада не просихаючи бухала весь цей час. Який там план опору області,
навіщо? Мабуть думали як здати область, як що б не СБУ, то мабуть так би і було.