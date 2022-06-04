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Новости Общество
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Закарпатье (2395) переименования (705) 128 отдельная горно-пехотная бригада (140)

В честь 128-й горно-штурмовой бригады назвали улицу в Перечине на Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Общество

бригада,128

В Закарпатье в процессе переименования улиц с советскими и российскими названиями в городке Перечин назвали улицу в честь 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил городской голова Перечина Иван Погориляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам мэра Перечина, именем 128-й бригады назвали ответвление улицы Ужанской в ​​городке. Эта улица ведет к зданиям бывшей воинской части.

Как сообщил Погориляк, решение о переименовании направили в Минюст с тем, чтобы новое название внести в словарь Единых и государственных реестров.

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128-я отдельная Закарпатская горно-штурмовая бригада дислоцируется на Закарпатье, именно в этом формировании ВСУ служит и сейчас защищает отечество большинство закарпатцев. Бригада удерживает рубежи на линии столкновения с врагом, уничтожает вражескую технику и личный состав оккупантов, освобождает временно захваченные территории.

С начала войны пятеро военных награждены высшими государственными наградами Украины - званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая звезда". Некоторым героям награда присуждена посмертно.

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128 ОДШБ Героям Слава!
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04.06.2022 13:16 Ответить
Едельвейси
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04.06.2022 13:16 Ответить
Добра новина.
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04.06.2022 13:23 Ответить
Молодці!!!!
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04.06.2022 13:25 Ответить
Слава Героям 128 бригади.
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04.06.2022 14:16 Ответить
Хай оберігає бог кожного захистника України!
128-ма окрема Закарпатська гірсько-штурмова бригада має гарну історію та багато подвигів, що стануть описані в легендах.
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04.06.2022 15:04 Ответить
Треба ще меморіальну дошку почепити на будинок, що на розі вулиці. З описом бойового шляху бригади.
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04.06.2022 18:35 Ответить
 
 