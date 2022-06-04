В честь 128-й горно-штурмовой бригады назвали улицу в Перечине на Закарпатье

В Закарпатье в процессе переименования улиц с советскими и российскими названиями в городке Перечин назвали улицу в честь 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил городской голова Перечина Иван Погориляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам мэра Перечина, именем 128-й бригады назвали ответвление улицы Ужанской в ​​городке. Эта улица ведет к зданиям бывшей воинской части.

Как сообщил Погориляк, решение о переименовании направили в Минюст с тем, чтобы новое название внести в словарь Единых и государственных реестров.

Смотрите также: Воины 128-й бригады "приземлили" высокоточный дрон-камикадзе "Куб-БЛА" противника, - Генштаб. ФОТО

128-я отдельная Закарпатская горно-штурмовая бригада дислоцируется на Закарпатье, именно в этом формировании ВСУ служит и сейчас защищает отечество большинство закарпатцев. Бригада удерживает рубежи на линии столкновения с врагом, уничтожает вражескую технику и личный состав оккупантов, освобождает временно захваченные территории.

С начала войны пятеро военных награждены высшими государственными наградами Украины - званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая звезда". Некоторым героям награда присуждена посмертно.

Читайте также: Из названия Одесского театра уберут слово "русский", - облсовет