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Новости За рубежом Санкции против России
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Основатель "Яндекса" Волож попал под санкции и ушел в отставку, акции компании обрушились

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

яндекс

Учредитель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож попал в шестой пакет санкции Евросоюза в отношении РФ. Он объявил, что покидает совет директоров и должность генерального директора компании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В ЕС отметили, что Волож работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход для российских властей. Также, по данным европейских чиновников, основатель "Яндекса" материально поддерживает российское правительство и отвечает за поддержку дестабилизирующей Украину политики.

Акционерами и инвесторами компании являются российские государственные банки, такие как "Сбербанк" и ВТБ. Власти РФ могут напрямую влиять на ее деятельность через Фонд общественных интересов, которому принадлежит "золотая акция" российского технологического гиганта, говорится в документе.

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"Яндекс" также отвечает за продвижение государственных СМИ и нарративов в результатах поиска, а также за снижение рейтинга и удаление контента, критикуемого Кремлем, например, контента, связанного с агрессивной войной России против Украины", - отмечается в обосновании санкций против Воложа.

После объявления ограничений по отношению к основателю "Яндекса" стоимость акции компании обвалилась - ценные бумаги подешевели на 14,17% до 1366,4 руб.

Волож объявил, что покидает совет директоров и должность генерального директора "Яндекса", заверив, что "продолжит помогать компании и ее команде". Решение Европейской комиссии бизнесмен назвал "нелогичным".

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В то же время, российские СМИ со ссылкой на окружение уже бывшего гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа сообщали, что российский технологический гигант ищет, кому продать свои российские активы. Кроме "Яндекс.Дзена" и "Яндекс.Новостей", речь идет о поисковом и почтовом сервисах, а также платформе "Кинопоиск".

Аркадий Волож с состоянием $2,3 млрд занимает 64 место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году Волож и члены его семьи получили паспорта Мальты по программе гражданство в обмен на инвестиции.

Напомним, вступил в силу шестой пакет санкций Европейского союза в отношении РФ. Под ограничения попали приближенная к президенту России Владимиру Путину олимпийская чемпионка Алина Кабаева, дети и супруга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, основатель и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, ряд компаний и финансовых учреждений. Также ЕС ввел санкции и против Беларуси из-за поддержки самопровозглашенным президентом Лукашенко войны против Украины.
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Топ комментарии
+24
pomoika hujandeks dolzhna bytj 404.
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04.06.2022 13:34
+15
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04.06.2022 13:50
+13
с каких пор гандоны продвигающие кремлевские методички в сети, стали достойными людьми?
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04.06.2022 13:52
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pomoika hujandeks dolzhna bytj 404.
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04.06.2022 13:34 Ответить
Мдя Аркадий, кто бы мог подумать, что креативщики и действительно достойные люди окажутся по уши в таком дерьме. Это урок на будущее : находишься рядом с полоумным беспредельщиком и тебя рано или поздно обляпают по самую макушку
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04.06.2022 13:37 Ответить
с каких пор гандоны продвигающие кремлевские методички в сети, стали достойными людьми?
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04.06.2022 13:52 Ответить
Эти "достойные кретивщики" ****..ли со своими идеями по установке своего говна на комп на уровне вируса. Более назойливого ****..ва я не встречал.
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04.06.2022 15:02 Ответить
Я не я. И яндекс не моя
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04.06.2022 13:39 Ответить
А причем здесь это?
Это Артемий Лебедев.
Пиарщик и дизайнер, по совместительству клоун.
Волож по сравнению с ним серьезный бизнесмен.
Хотя все они из одной помойки.
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04.06.2022 13:52 Ответить
Лебедев сотворил (наваял) этот прекрасный логотип.
Букву "Я".
Сильная ккуйня.
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04.06.2022 14:50 Ответить
а "яндекс новости" ты не забивал?
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04.06.2022 13:55 Ответить
zabil v cenzore lev shumeiko :

Лев Шумейко

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Реєстрація:03.06.2022

okozalos vatny *****.

poshol v sled za korabeljom

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04.06.2022 14:13 Ответить
и там нет пропаганды? Пошел на х..й, вслед за русским кораблем. Можешь не говорить спасибо за то, что знаешь теперь - янедкс - это не только строка поиска)))
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04.06.2022 14:09 Ответить
sylka : IDI ***** rjuzke
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04.06.2022 14:25 Ответить
иди на х.й, придур свинорусский, что еще не понятно? Я где-то сказал, что это отдельным блоком?
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04.06.2022 14:34 Ответить
что это меняет, свинорус тупорылый? Если пропаганда не выкладывается отдельным блоком - это уже не считается пропагандой? Где вас там на русне таких тупорылых берут? Вас когда рожают, головой о край стола сразу бьют, чтобы тебе подомные вырастали?
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04.06.2022 14:43 Ответить
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04.06.2022 13:50 Ответить
такого агресивного, нав"язанного просування не вела ні одна компанія у світі!
я вослав за еораблем це утворення, мабуть з моменту його заснування.
у свій час вичистити це гуано з компа було досить тяжкою справою
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04.06.2022 15:37 Ответить
десь тиждень тому читав,що яндексу дають копняка нідерланди,шукають десь в азії отаборитися
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04.06.2022 13:58 Ответить
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04.06.2022 14:02 Ответить
javno perechital jandeksa
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04.06.2022 14:15 Ответить
Лежит буквой "Zю".
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04.06.2022 14:53 Ответить
Яndex - це херnЯ, у буквальному сенсі.
Хай й далі обвалюється
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04.06.2022 14:17 Ответить
Редкостная помойка этот яндекс. Хуже скабеевой с соловьевым вместе взятых.
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04.06.2022 14:22 Ответить
Яндекс как IT платформа сама по себе (как программный и коммерческий продукт) вовсе даже совсем неплох, другое дело, что существовать в нынешних политических реалиях паРашки и "не замазаться дерьмом" крайне сложно (почти невозможно) - в этом вся проблема и суть!
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04.06.2022 14:53 Ответить
Куяндекс-Муяндекс.
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04.06.2022 14:54 Ответить
Этот яндекс, майлру, спутник залазили в сеть и каждому в операционку так нахально, что часто невозможно было их вытравить из компа без переустановки.
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04.06.2022 15:36 Ответить
Мальта.викинь цей непотріб зі своєї держави.
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04.06.2022 15:59 Ответить
их новостные аггрегаторы и zen очень "объективно" работает))
в лучшем случае просто переоформять под голландскую юрисдикцию
и еще что то, хотя вроде они и так большую часть ее в BV оформляли

яндекс еда, яндекс такси
эти сервисы предоставляют данные мвд и фсб
остальные тем более предоставляют
никаких "решений суда" там не ждут
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04.06.2022 17:37 Ответить
Говнопомойка всовывающая свой говнобраузер-копипасту гуглхрома, впрочем как любое другое импортозамещение на параше. Пользоваться яндексом это как сделать каминг аут что ты конченный дебил с айкью медузы.
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04.06.2022 18:26 Ответить
 
 