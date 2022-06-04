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Новости ЭкономикаВойна в Украине Война
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война (46847) квоты (169) пошлина (366) промышленность (287) экономика (3831) экспорт (842) Евросоюз (15883) Шмыгаль Денис (2322)

С сегодняшнего дня ЕС приостанавливает действие всех импортных пошлин на украинские товары. Это усилит нашу экономику, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

шмигаль

Продолжаем двигаться в направлении максимальной интеграции в ЕС. Сегодня Европейский Союз либерализирует правила торговли и приостанавливает действие всех импортных пошлин на украинские товары.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это позволит украинским производителям дополнительно нарастить экспорт в ЕС и усилит экономику Украины.

"Будут отменены тарифы, в частности на промышленную продукцию. Для аграрной продукции убираются квоты", - отметил Шмигаль.

Премьер информирует, что в апреле почти 80% украинского экспорта уходило в ЕС, а потому снятие пошлин и тарифов позволит украинскому бизнесу сэкономить десятки миллионов долларов.

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"Благодарим ЕС за очередной значительный жест солидарности с Украиной и непреклонную поддержку нашего государства!" - резюмирует он.
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Гніда носом шмигаюча де візовий режим з підорашкою і бульбостаном А?
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04.06.2022 14:54 Ответить
Ти пов"язаний тісно, без сумнівів.
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04.06.2022 15:28 Ответить
ето другоє (с)
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04.06.2022 15:21 Ответить
Для того що б це приносило користь потрібно експортувати не сировину, а перероблений продукт!А зараз що? вже насіння соняшнику знову почали вивозити для переробки закордоном.А підняття облікової ставки до 30 %підвищить вартість кредитних грошей для бізнесу.
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04.06.2022 15:26 Ответить
Оно приносит пользу всем, кроме тех, кому эта новость адресована
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04.06.2022 16:36 Ответить
А робочі місця де?
Можливо прийшов час для скорочення штату чиновників?
Де реформи в економіці, щоб прості люди відчули покращення життя?
ЗЕ бюрократи тільки за свій карман
переживають...
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04.06.2022 15:34 Ответить
Це посилить українських бариг, а не економіку.............. Зарплати і пенсії ніхто не індексує вже давно!
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04.06.2022 16:01 Ответить
Ще би польський кордон розблокували...
Але мета напевне якраз в тому, щоб помножити весь бізнес на нуль.
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04.06.2022 16:02 Ответить
 
 