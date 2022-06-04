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Новости Война в Украине
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Энергоатом (377) Петр Котин (30) Запорожская АЭС (543)

Это приведет к ядерной катастрофе, - Энергоатом предостерегает от отключения Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,запорізька

На сегодняшний день отключение Запорожской АЭС оккупантами невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Если они (оккупанты - ред.) поставят весь персонал под дула оружия, то они могут заставить (работников - ред.) выключить станцию, но это будет актом ядерного терроризма. Потому что вместе с отключением станции будут остановлены все насосы, которые охлаждают активные зоны реактора, их там 6 штук. Конечно это приведет к ядерной катастрофе, поэтому мы не считаем это возможным. И персонал будет до последнего делать так работу, чтобы блоки работали безопасно, а это значит, что они работают на энергосистему Украины", - отметил он.

Котин добавил, что персонал ЗАЭС работает под давлением оккупантов, которое в последнее время усиливается.

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Как ранее сообщалось, Запорожскую АЭС с 4 марта 2022 года контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.
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Чому ми бажаємо шантажувати орків радіацією? Чому не шантажуємо їх радіаційними відходами?
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04.06.2022 15:16 Ответить
Потому что радиационные отходы это страшилка для неграмотных
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04.06.2022 18:21 Ответить
Ну якщо світовій спільноті начхати на це,то хай вона вибухне. Захід більше хвилює чи не відіб'ються санкції на простих жителях РФ, які на їх думку,ні в чому не винні,а все інше другорядне.
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04.06.2022 15:27 Ответить
А навіщо бубочка здав оркам найпотужнішу АЕС Європи?
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04.06.2022 15:34 Ответить
треба було її мабуть не віддавати оркам??? ... а закидати орків нашими олігархами...
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04.06.2022 17:43 Ответить
А скажіть будь-ласка, є хоч щось, що вся ця шайка на чолі з верховновелічнейшим зробили правильно і для народу? а хер там плавал. всю цю жучу махорку треба під суд.
А світова спільнота схамєнеться тоді, коли жопа підгорить. А до тих пір буде "ох і ах"
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04.06.2022 18:07 Ответить
Орки не вкурсі певно, що станція сама себе забезпечує живленням для охолодження. Вивід стержнів та зменшення продукуємого тепла робиться поступово.
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04.06.2022 19:18 Ответить
Янєлоха захваліть, який здав південь України.
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04.06.2022 21:49 Ответить
 
 