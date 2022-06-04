РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7584 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
13 227 25
война (46847) Минобороны (8237) разведка (4002) перехват (319)

"Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - оккупанты жалуются на бесчеловечное отношение офицеров. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Захватчики жалуются родным на бесчеловечное отношение офицеров и плохие условия службы.

Это следует из перехвата телефонного разговора оккупанта с родственниками в России, опубликованного ГУР Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчик жалуется, что россияне все время стреляют друг в друга.

"От пехоты же вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляют постоянно… Там наши два танка схлестнулись, двухсотые, трёхсотые. Тут вообще постоянно… наша даже артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет",  - говорит он.

Также оккупант вспоминает о преступлениях своего "коллеги", изнасиловавшего в соседнем селе 15-летнюю девушку. И сетует на плохое отношение офицеров к солдатам. 

Смотрите также: "Е#ать, такие путешественники": Оккупант хвастается украдеными магнитиками из холодильника. АУДИО

"Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины взорвали, он сказал: берите лопаты и идите как пехота. Умирайте, сказал комбат", - жалуется захватчик.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Молодець комбат. Видав целофанові мішки, лопати... а тепер залазьте у мішки і закопуйтесь.)
показать весь комментарий
04.06.2022 15:22
+13
Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:25
+13
з лопатой ворог чи з автоматом покуй, він повинен померти на нашій землі!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець комбат. Видав целофанові мішки, лопати... а тепер залазьте у мішки і закопуйтесь.)
показать весь комментарий
04.06.2022 15:22 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:23 Ответить
Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:25 Ответить
" Росіяни - це не народ у загальноприйнятому значенні слова, а зброд, який виявляє яскраво виражені тваринні риси. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії."
Й.Геббельс
показать весь комментарий
04.06.2022 15:51 Ответить
з лопатой ворог чи з автоматом покуй, він повинен померти на нашій землі!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:30 Ответить
Ну якщо він з лопатою - то померти йому буде не так і складно. Бо лопата хіба що в контактному бою може допомогти вибити з рук противника автомат. Та хто ж їх так близько підпустить
показать весь комментарий
04.06.2022 15:52 Ответить
Та в нас не краще судячи з деяких статей на Цензорі...
показать весь комментарий
04.06.2022 15:34 Ответить
Ну а ****? Ділди воювали - от і ви так само! І не скиглити!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:34 Ответить
Александр Невзоров: друг или враг Украины - YouTube

А ось дочурка Невзорова, поспішайте бачити. Постить Прилєпiна, розповідає про укрoнaциcтів, і що азовців неможна обміняти.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:34 Ответить
Це правда? Якось підписників замало.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:55 Ответить
они так к наколкам прицепились
можно подумать это они наколками мариуполь разрушили ...
рашка разрушила кучу городов, но виноват азов
потому что у них у многих татуировки...
такой "логичный" подход только пропитый алканавт наверное принять может
показать весь комментарий
04.06.2022 18:31 Ответить
Метод убийства людей. изобретенный Н. Михалковым, в действии!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:40 Ответить
Щось не помітно що кацапів дуже поменшало.
Навпаки, в нас зараз втрати більші.
показать весь комментарий
04.06.2022 15:40 Ответить
так он шо означає генерал дворніков!
показать весь комментарий
04.06.2022 15:54 Ответить
н
показать весь комментарий
04.06.2022 16:02 Ответить
Это все больше на ******* схоже, что бы родычи или друзья - кому он там жаловался, пожалели или просто дизинфа непонятно на что расчитанная. Они конечно не считают солдатню за людей, но для их свинособачих командиров погоны дороги и своя жизнь( а за такой приказ могут и грохнуть к ******) не будут они гасить свой расходный материал просто так.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:08 Ответить
до чого це -- наступают у тазіках в руках лопати -- а якии хер віджимає в нас Сєверодонецьк
показать весь комментарий
04.06.2022 16:09 Ответить
Они даже не русня. Чурки одни ордынские
показать весь комментарий
04.06.2022 16:19 Ответить
сміюсь вам ув морду! свинособаки всі повиздихають, а орків на фарш для вовків наших!😄😂😃
показать весь комментарий
04.06.2022 17:03 Ответить
а пристрелити його та його подібних і піти собі додому мізків нема?
показать весь комментарий
04.06.2022 17:42 Ответить
Нагадало старий анекдот:
Рядовой Иванов!
- Я!
- Возьмите кирпич. Сбейте самолёт!
- Кирпичом???
- Вы же коммунист!
Иванов ломает кирпич об колено:
- Я собью два самолёта!
показать весь комментарий
04.06.2022 18:07 Ответить
по речи похоже что татары что ли
у того не видно, а женский голос явно что то татарское или что то такое
показать весь комментарий
04.06.2022 18:29 Ответить
И по щеке стекает скупая слеза...может их пожалеть нужно? Для кого, мля, эта новость?!..больше не о чем писать, цензор? Злости не хватает. Да пох что они там друг другу втирают! Херачить их нужно безжалостно, не вникать в глубину русской души.
показать весь комментарий
04.06.2022 20:33 Ответить
 
 