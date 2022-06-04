"Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - оккупанты жалуются на бесчеловечное отношение офицеров. АУДИО

Захватчики жалуются родным на бесчеловечное отношение офицеров и плохие условия службы.

Это следует из перехвата телефонного разговора оккупанта с родственниками в России, опубликованного ГУР Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчик жалуется, что россияне все время стреляют друг в друга.

"От пехоты же вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляют постоянно… Там наши два танка схлестнулись, двухсотые, трёхсотые. Тут вообще постоянно… наша даже артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - говорит он.

Также оккупант вспоминает о преступлениях своего "коллеги", изнасиловавшего в соседнем селе 15-летнюю девушку. И сетует на плохое отношение офицеров к солдатам.

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"Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины взорвали, он сказал: берите лопаты и идите как пехота. Умирайте, сказал комбат", - жалуется захватчик.