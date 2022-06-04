"Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - оккупанты жалуются на бесчеловечное отношение офицеров. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Захватчики жалуются родным на бесчеловечное отношение офицеров и плохие условия службы.
Это следует из перехвата телефонного разговора оккупанта с родственниками в России, опубликованного ГУР Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Захватчик жалуется, что россияне все время стреляют друг в друга.
"От пехоты же вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляют постоянно… Там наши два танка схлестнулись, двухсотые, трёхсотые. Тут вообще постоянно… наша даже артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - говорит он.
Также оккупант вспоминает о преступлениях своего "коллеги", изнасиловавшего в соседнем селе 15-летнюю девушку. И сетует на плохое отношение офицеров к солдатам.
"Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины взорвали, он сказал: берите лопаты и идите как пехота. Умирайте, сказал комбат", - жалуется захватчик.
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Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Й.Геббельс
А ось дочурка Невзорова, поспішайте бачити. Постить Прилєпiна, розповідає про укрoнaциcтів, і що азовців неможна обміняти.
можно подумать это они наколками мариуполь разрушили ...
рашка разрушила кучу городов, но виноват азов
потому что у них у многих татуировки...
такой "логичный" подход только пропитый алканавт наверное принять может
Навпаки, в нас зараз втрати більші.
Рядовой Иванов!
- Я!
- Возьмите кирпич. Сбейте самолёт!
- Кирпичом???
- Вы же коммунист!
Иванов ломает кирпич об колено:
- Я собью два самолёта!
у того не видно, а женский голос явно что то татарское или что то такое