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Новости За рубежом
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Макрон выступил против унижения России и за дипломатическое урегулирование: "Я сказал Путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью региональным газетам заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон пытался поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину в феврале. Его позицию неоднократно критиковали некоторые страны в Европе, поскольку они рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на Путина.

"Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами", - сказал Макрон.

"Я убежден, что роль Франции – быть посредническим государством", - добавил он.

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Макрон регулярно общался с Путиным после вторжения в рамках усилий по прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой.

"Я думаю, и я сказал ему (Путину – ред.), что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя – это одно, а смочь выбраться из этого – трудный путь", – заявил Макрон.

Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала войны Макрон не был в Киеве как другие лидеры ЕС, чего Украина хотела от него. Макрон сказал, что не исключает такой поездки в ближайшее время.
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Топ комментарии
+82
Як уже дістав цей телефонний "чмиротворець"...
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04.06.2022 15:21
+78
Эмманюэль.. Шла бы ты ***** со своим посредничеством.. Даже не мечтай. Твой предшественник уже напосредничал в Грузии.. Мы еще вам вспомним теплаки, связь и прочее оборудование в кацапский танках и беспилотниках.. Ничего не забыто.. Даже не мечтай..
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04.06.2022 15:22
+42
А Макроша часом не принижується, вилизуючи сфінктер маніяку?
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04.06.2022 15:23
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Страница 3 из 3
придурок ты!!!! из-за его тупости умерли наверное уже более 50.000 человек и молодые в основном. в страшном сне не снилось бы человеку это в 21 веке. пошел он нафиг со своим лицом.
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04.06.2022 18:02 Ответить
Макрон, рот с мылом вымый.
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04.06.2022 18:12 Ответить
хорошо что есть такие страны сильные как США и Англия!жабоеды сдали бы УКРАИНУ давно,да США с Англией возражают.а макарон подстилка **********!!
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04.06.2022 18:23 Ответить
Он на крючке у пукина и поэтому надо сохранить два лица . Он пукину, а пукин ему.
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04.06.2022 18:44 Ответить
Эмманюэль понюхай свою бабусю та лягай спать
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04.06.2022 18:52 Ответить
Він довбойоб?
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04.06.2022 19:03 Ответить
і хай закриє пельку Портников кажучи, мол він, Еманюель такими вчинками працює на свій лохторат. так хрєн там! в ***** купа компромату на тих ферштейнів.

ше колись, коли наш ЗЕлінскі Боневтік мав їхати до Парижу на зустріч з ******, бабкою Меркель і проституткою Еманюель Макрон, Саша Сотнік (це було перед поїздкою нашого віслюка) прочитав один дуже цікавий лист який йому прислали ніби то з кругів кремлядії. він сказав, що Еманюель насправді підар (ну Сотнік прочиав лаконічно "гей") і він приховує свій статус одружившись на страшій за нього самого бабі. ***** в якого гебуха все таки вміє все пронюхати знає про це а можливо і має докази (фото, відео..) і шантажує його, бо обнародивши такий факт, може викликати просто бурю емоції і наслідки президенські не так шо він підар, таких багато в європейській політиці, а в тому шо він це приховав.

досить заніматєльна я вам скажу )
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04.06.2022 19:22 Ответить
Чому це ми повинні перейматися долею Росії-агресора? Тим більше що вони не каяться. Якщо Макарон хоче щоб Тупін зберіг обличчя - нехай віддасть Росіїї Ніцу, якщо такий розумний.
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04.06.2022 19:29 Ответить
Пускай меняется рабсия и рабсияне.
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04.06.2022 19:32 Ответить
Макрон путает ошибку и преступление....
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04.06.2022 19:52 Ответить
Французи завжди нерівно дихали до москальні.

Ти - ідіот, макрон. А це - невиліковне.
Не бери ще більше гріха на душу.

Про яке приниження ти торочиш ? рашку треба знищити - і все.
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04.06.2022 20:01 Ответить
СОСКА
не президент європейської країни а
СОСКА
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04.06.2022 20:05 Ответить
Макрон - ********** подстилка
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04.06.2022 20:10 Ответить
БАБКО***
Іді НХЙ
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04.06.2022 20:10 Ответить
От ідіот! Чемберлен та Деладьє у Мюнхені 1938 року вже "принесли мир цілому поколінню"! Історія Європу нічому не вчить!
Правда і Україна 2022 року - не Чехословаччина 1939 року!
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04.06.2022 20:13 Ответить
У Зелі і в Макрона змагання, хто краще задовільнить *****.
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04.06.2022 20:19 Ответить
путін не зробив помилку,він скоїв злочин проти людства.
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04.06.2022 20:33 Ответить
Адвокат дьявола.
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04.06.2022 20:47 Ответить
Помилку мля,кончений під...р.Десятки тисяч загиблих українців,мільони зломаних доль,знищени муста,то для тебе це помилка.Мразь.
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04.06.2022 22:03 Ответить
макрон,ти гнида французька!путін вбивця і терорист! його не принижувати потрібно,а повісити!
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04.06.2022 22:07 Ответить
Пора бы уже как следует унизить этого дегенеративного извращенца геронтофила-зоофила, проживающего в браке с престарелой обезьянкой.
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04.06.2022 22:55 Ответить
А де був цей Макрон, коли Чікатілу "принижували"? А Чікатіла в ворівнянні з Пуйлом, просто хлопчик в коротких штанцях...
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05.06.2022 06:54 Ответить
Макрон точно на зарплаті у путлєра.
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05.06.2022 09:43 Ответить
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