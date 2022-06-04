Макрон выступил против унижения России и за дипломатическое урегулирование: "Я сказал Путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью региональным газетам заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Макрон пытался поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину в феврале. Его позицию неоднократно критиковали некоторые страны в Европе, поскольку они рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на Путина.
"Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами", - сказал Макрон.
"Я убежден, что роль Франции – быть посредническим государством", - добавил он.
Макрон регулярно общался с Путиным после вторжения в рамках усилий по прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой.
"Я думаю, и я сказал ему (Путину – ред.), что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя – это одно, а смочь выбраться из этого – трудный путь", – заявил Макрон.
Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала войны Макрон не был в Киеве как другие лидеры ЕС, чего Украина хотела от него. Макрон сказал, что не исключает такой поездки в ближайшее время.
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ше колись, коли наш ЗЕлінскі Боневтік мав їхати до Парижу на зустріч з ******, бабкою Меркель і проституткою Еманюель Макрон, Саша Сотнік (це було перед поїздкою нашого віслюка) прочитав один дуже цікавий лист який йому прислали ніби то з кругів кремлядії. він сказав, що Еманюель насправді підар (ну Сотнік прочиав лаконічно "гей") і він приховує свій статус одружившись на страшій за нього самого бабі. ***** в якого гебуха все таки вміє все пронюхати знає про це а можливо і має докази (фото, відео..) і шантажує його, бо обнародивши такий факт, може викликати просто бурю емоції і наслідки президенські не так шо він підар, таких багато в європейській політиці, а в тому шо він це приховав.
досить заніматєльна я вам скажу )
Ти - ідіот, макрон. А це - невиліковне.
Не бери ще більше гріха на душу.
Про яке приниження ти торочиш ? рашку треба знищити - і все.
не президент європейської країни а
СОСКА
Іді НХЙ
Правда і Україна 2022 року - не Чехословаччина 1939 року!