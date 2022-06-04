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ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ, - замглавы МИД Польши Яблонский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Европейский союз уже приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Это будет седьмой пакет с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Санкции должны быть еще более жесткими - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о "Газпромбанке" и используется Россией в своей промышленности", - заявил он.

По его словам, также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.

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Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.
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Правильно, не останавливайтесь....начинайте работать над восьмым...
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04.06.2022 16:11 Ответить
А наші то хоть ввели санкції проти росії? Хоч заборонили показ нашого найвєлічайшого шедевра і досягнення фільма останньогог століття "сватів" на росії, чи то інше?
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04.06.2022 16:16 Ответить
В сьомий пакет санкцій буде входити «збереження пики путлера».
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04.06.2022 16:21 Ответить
Хіба що в вигляді посмертної маски або в мавзолеї... Його будуть памятати. Сьогодні на планеті немає жодної людини яка б не впізнала Гітлера на фотці а в словники всіх народів світу ввійшло слово "*****" для позначення кацапського диктатора.
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04.06.2022 16:35 Ответить
За 1007 пакетом, Пуйлу точно станет плохо - если доживет.
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04.06.2022 16:24 Ответить
Ось цим вони його і мордують, бо йому деже цікаво, що ж там придумають демократи, куплені ним за криваві гроші і до 1007 пакета так і не доживе, свої придавлять в бункері.
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04.06.2022 17:19 Ответить
Не давайте ****** ставити умови, працюйте на упередження.
"Не будете одностайно голосувати, як всі, відключимо ... "
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04.06.2022 17:29 Ответить
папик - поц... не нужен он сейчас в Украине...
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04.06.2022 18:09 Ответить
 
 