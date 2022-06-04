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Комиссары ООН едут в Украину за данными "из первых уст" о нарушениях на войне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон

Комиссары независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине осуществят свою первую миссию в нашу страну в период с 7 по 16 июня.

Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссары намерены посетить несколько городов в Украине, в частности Львов, Киев, Харьков и Сумы, чтобы получить информацию из первых уст о возможных нарушениях и притеснениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, а также встретиться с жертвами и свидетелями, а также внутренне перемещенными лицами", - говорится в сообщении.

Участие в миссии принимают три комиссара: Эрик Мосе (глава комиссии), Ясминка Джумхур и Пабло де Грейф. Запланированы их встречи с представителями правительства Украины, включая ключевых министров, представителей гражданского общества и агентств ООН.

Читайте: Почти 14 млн украинцев покинули дома из-за войны, - ООН

Отмечается, что независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления. контексте агрессии против России со стороны Российской Федерации.

Миссия также имеет мандат на установление фактов, обстоятельств и первопричин каких-либо подобных нарушений и притеснений, а также сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, включая их гендерное измерение, на случай любых будущих судебных разбирательств.

В конце своей миссии в Украину, 15 июня, комиссары проведут пресс-конференцию.

Также читайте: Из-за военных действий ежедневно в Украине погибают двое детей и четверо получают ранения, - ООН

Комиссия представит доклады по итогам своей деятельности Генеральной Ассамблеи в октябре 2022 года и Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.
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Топ комментарии
+4
я не заперечую що демократія і права людини, це надбання людства... але ось такі тексти про імбецилів Ліги Націй, від них хочеться просто блювати... розслідувачі грьобані, брехливі лицемірні покидьки, ваші права людини закінчуютсья там де прилітають російські чи китайські ракети балістичні, замість того щоб захищати свої цінності, вони ниють і їздять на поклон в бункер, чи по телефону просять милості
ссикливі нікчеми які ні за що отримують зарплатню, патякали оонівські
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04.06.2022 16:47
+4
Тобто сама по собі війна - це не порушення? Окупація територій, вбивство громадян (для них, мабуть, дивно, але військові - це також громадяни) - це нормально, не порушення?.. Логіка якихось добо..бів!!!
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04.06.2022 19:41
+3
три місяці їдуть... мабуть хвилюються що ми по русні на їх території можемо жахнути???
а інакше...чого так поспішають? ))
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04.06.2022 16:49
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І що, чергове глибоке занепокоєння буде?
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04.06.2022 16:43 Ответить
На хер они нужны? Уже следователей из разных стран размещать негде, еще и нацгвардию с полицией им выделять. Пускай по интернету работают...
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04.06.2022 16:47 Ответить
я не заперечую що демократія і права людини, це надбання людства... але ось такі тексти про імбецилів Ліги Націй, від них хочеться просто блювати... розслідувачі грьобані, брехливі лицемірні покидьки, ваші права людини закінчуютсья там де прилітають російські чи китайські ракети балістичні, замість того щоб захищати свої цінності, вони ниють і їздять на поклон в бункер, чи по телефону просять милості
ссикливі нікчеми які ні за що отримують зарплатню, патякали оонівські
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04.06.2022 16:47 Ответить
три місяці їдуть... мабуть хвилюються що ми по русні на їх території можемо жахнути???
а інакше...чого так поспішають? ))
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04.06.2022 16:49 Ответить
Банда бесполезных дармоедов.
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04.06.2022 16:50 Ответить
оон-ские бюрократы работают сами на себя.
А выкинуть РФ из совбеза ООН прям никак.
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04.06.2022 16:53 Ответить
Єрмак в брат Єрмака і їх корефан сівохо повідомлять правду, головне ще не забутися запитати у дідулі фокіна.
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04.06.2022 17:16 Ответить
Дебіли ***, їм Бучі не достатньо. Цілих два місяці чекали на злочини
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04.06.2022 17:31 Ответить
спочатку хай москальські ****** зі своїх ротяк та вух повиймають!
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04.06.2022 17:34 Ответить
Озабоченці приїдуть, годувати їх ще потрібно.
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04.06.2022 17:52 Ответить
Сподіваюся крім занепокоєння глибокої стурбованості і побоювання вони зможуть побачити конкретні докази порушення міжнародного права.Саме цікаве що доповідь вони будуть готувати майже рік до березня 2023р
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04.06.2022 18:12 Ответить
Не верят и не хотят поверить в то, что Рашка - **** хуже Гитлера.
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04.06.2022 18:56 Ответить
Тобто сама по собі війна - це не порушення? Окупація територій, вбивство громадян (для них, мабуть, дивно, але військові - це також громадяни) - це нормально, не порушення?.. Логіка якихось добо..бів!!!
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04.06.2022 19:41 Ответить
агов, комісія, ви ж не забудьте спочатку заїхати до мацкви за кремлівськими інструкціями.
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04.06.2022 21:36 Ответить
 
 