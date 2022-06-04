Комиссары ООН едут в Украину за данными "из первых уст" о нарушениях на войне

Комиссары независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине осуществят свою первую миссию в нашу страну в период с 7 по 16 июня.

Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссары намерены посетить несколько городов в Украине, в частности Львов, Киев, Харьков и Сумы, чтобы получить информацию из первых уст о возможных нарушениях и притеснениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, а также встретиться с жертвами и свидетелями, а также внутренне перемещенными лицами", - говорится в сообщении.

Участие в миссии принимают три комиссара: Эрик Мосе (глава комиссии), Ясминка Джумхур и Пабло де Грейф. Запланированы их встречи с представителями правительства Украины, включая ключевых министров, представителей гражданского общества и агентств ООН.

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Отмечается, что независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления. контексте агрессии против России со стороны Российской Федерации.

Миссия также имеет мандат на установление фактов, обстоятельств и первопричин каких-либо подобных нарушений и притеснений, а также сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, включая их гендерное измерение, на случай любых будущих судебных разбирательств.

В конце своей миссии в Украину, 15 июня, комиссары проведут пресс-конференцию.

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Комиссия представит доклады по итогам своей деятельности Генеральной Ассамблеи в октябре 2022 года и Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.