Если Россия не снимет блокаду портов, миру грозит голод, – министр инфраструктуры Кубраков
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Миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море.
Об этом Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Нет.
Кубраков сказал, что Украина и ее союзники ищут возможности вывезти из страны около 22 млн тонн зерна, несмотря на то, что Россия захватила некоторые из крупнейших морских портов, а флот РФ блокирует украинские морские перевозки и создает угрозу десяткам миллионов людей, зависящих от поставки. зерна из Украины.
Министр пояснил, что возможностей транспортировки по другим видам транспорта – автомобильным, речным и железнодорожным – недостаточно, чтобы вывезти запасы зерна.
"Все это не составит и 20% от объема, который мы могли бы отправить через порты Черного моря", – сказал он. При том, что транспортные компании прилагают "сверхчеловеческие" усилия и объем экспорта растет с каждым месяцем, в краткосрочной перспективе его удастся поднять в лучшем случае до 30% экспортных мощностей Украины через Черное море.
Министр заявил, что устроенная Россией блокада может привести к возникновению голода "глобального масштаба", и что Кремль ведет себя как "конченный пират", когда шантажирует Запад угрозой голода в Африке и требует снятия санкций.
"Им нет дела до людей в Африке. Они говорят: "нам на вас плевать, нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы наши заложники", – сказал Кубраков.
Пожалуйста, подождите...
їй на голод у себе в говені плювати...
до того ж...вона сама це зерно може добре пристроїти (читайте змарадьорити)...
Тому проблему потрібно формулювати по-іншому, реалістично:
Допоки існуватиме касапська федерація-імперія з її схильністю до агресії, окупації сусідніх територій - доти Україна не матиме змоги користуватися Чорним морем.
Але зебіли слуги уродів на ОПі з головкою ЄрЗе цього навіть не доганяють. І цього не втовкмачують всьому світу.
Ці курви краще б опікувались і українцями, а про азовців взагалі припинили надавати інформацію.
Це при тому вони продають нафту та газ.
УКРАЇНА ГОДУЄ ВЕСЬ СВІТ із давен куди пропадали гроші -в нас їх банально КРАЛИ !!!
це не просто десь там якась війна, яка нікого не має цікавити
Когда говорят об оккупированных портах - неплохо было бы перечислить основные из них.
Когда говорят о неоккупированных портах (Одесса) - неплохо было бы уточнять, что блокирован не порт физически, а морской путь до него, потому что рашисты в море разбросали мины и не дают плавать торговым судам!
Чтобы у рашистских ушлёпков не было возможности бредить про разминирование Одессы, ведь проблема - вовсе не в заминированном одесском пляже, а проблема в оккупации Бердянска, Керчи, Феодосии, Мариуполя, и том, что именно рашисты не подпускают торговые суда к Одессе!!
Уже давали статистику по доле зерна в мире.
Подоражает... Но голода не будет. Может Африка булки напряжет и начнёт таки сама заниматься сх.
Израиль в пустыне проблем с сх не имеет.