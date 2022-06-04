Если Россия не снимет блокаду портов, миру грозит голод, – министр инфраструктуры Кубраков

Миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море.

Об этом Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Нет.

Кубраков сказал, что Украина и ее союзники ищут возможности вывезти из страны около 22 млн тонн зерна, несмотря на то, что Россия захватила некоторые из крупнейших морских портов, а флот РФ блокирует украинские морские перевозки и создает угрозу десяткам миллионов людей, зависящих от поставки. зерна из Украины.

Министр пояснил, что возможностей транспортировки по другим видам транспорта – автомобильным, речным и железнодорожным – недостаточно, чтобы вывезти запасы зерна.

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"Все это не составит и 20% от объема, который мы могли бы отправить через порты Черного моря", – сказал он. При том, что транспортные компании прилагают "сверхчеловеческие" усилия и объем экспорта растет с каждым месяцем, в краткосрочной перспективе его удастся поднять в лучшем случае до 30% экспортных мощностей Украины через Черное море.

Министр заявил, что устроенная Россией блокада может привести к возникновению голода "глобального масштаба", и что Кремль ведет себя как "конченный пират", когда шантажирует Запад угрозой голода в Африке и требует снятия санкций.

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"Им нет дела до людей в Африке. Они говорят: "нам на вас плевать, нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы наши заложники", – сказал Кубраков.