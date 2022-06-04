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РФ унижает себя сама, - Кулеба отреагировал на призывы Макрона "не унижать Россию"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об избежании "унижения России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.

"Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывала бы. Ведь именно Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – уверен глава МИД Украины.

Напомним, Макрон во время общения с журналистами заявил, что Путин "совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории". Президент Франции добавил, что Россию не следует "унижать… чтобы в день прекращения боевых действий мы могли проложить выход дипломатическими средствами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон выступил против унижения России и за дипломатическое урегулирование: "Я сказал Путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку"
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Топ комментарии
+52
браво! добре сказав! і вичерпно!!! додати нічого!!!
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04.06.2022 16:53
+48
Якраз додати є що, Мікрон своїми незрозумілими і тупими закликами щодо не приниження рашки і ху.йла, яким хватило дурості в центрі Європи у 21 столітті здійснювати геноцид суверенної і незалежної держави з населенням близько 40 міліонів, демонструє свою дурість і підставляє увесь французький народ.
Це можливо лише за двох обставин

1 - Макрон зневажає Україну і українців,
2 - компромат на Макрона у ху.йла дуже значущий.
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04.06.2022 17:11
+32
нехай запустить до Лувра та Версалю тижні на два бойових бурятів... а потім розповідає про "приниження"...
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04.06.2022 16:56
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браво! добре сказав! і вичерпно!!! додати нічого!!!
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04.06.2022 16:53 Ответить
Якраз додати є що, Мікрон своїми незрозумілими і тупими закликами щодо не приниження рашки і ху.йла, яким хватило дурості в центрі Європи у 21 столітті здійснювати геноцид суверенної і незалежної держави з населенням близько 40 міліонів, демонструє свою дурість і підставляє увесь французький народ.
Це можливо лише за двох обставин

1 - Макрон зневажає Україну і українців,
2 - компромат на Макрона у ху.йла дуже значущий.
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04.06.2022 17:11 Ответить
Наиболее вероятен 2 вариант. путлер мастер компромиссных материалов. Комсомолка Меркель не даст соврать. Ну а тем более, учитывая что Макрон француз, это 100% клубничка.
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04.06.2022 17:15 Ответить
не плутайте їхнього Макрона із нашим Мікроном, - між ними 3 см різниці!
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04.06.2022 17:16 Ответить
Нє нє! ВАШ Мікрон ще нижчий! Тільки ВАШЕ ***** , єдине в світі, вдягає взуття на величезних підборах ))))))
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04.06.2022 17:43 Ответить
Дурню, Мікрон і *****, - то дві різні людини =)
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04.06.2022 18:48 Ответить
Макрону не потрібний ніякий компромат, тому, що він топить не за рашку, а за Францію. В новому порядку без раші Франція буде регіональна держава, а не "дуже потрібний" комунікатор з Мордором.
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04.06.2022 17:18 Ответить
Краще вже цей мікрон ніж націстка лЄпенша. От цікаво, вигравши лЄпенша жабоїдські вибори, вона би певне з Хуúловського бункеру і не вилізала би. На додаток провела би реФЕрендум про приєднання Франції до парашії, чи порашиї до Франції.. І розміщення 100500 дивізіонів ярсів на Франції
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04.06.2022 17:41 Ответить
Та чого нічого? ПТН ПНХ
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04.06.2022 17:15 Ответить
Цікаво, а чи прийшло б в голову Де Голлю виступити проти приниження Гітлера і фашистської Німеччини...? Чи окупація незалежної держави, знищення, геноцид української народу, культури, мови, етносу це ніщо, бо це не французи??Совість є? Чи бабло вирішує і заміняє все людське...???
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04.06.2022 20:30 Ответить
нехай запустить до Лувра та Версалю тижні на два бойових бурятів... а потім розповідає про "приниження"...
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04.06.2022 16:56 Ответить
Або їскандєром денаціфіціровать лувр чи Ейфелеву вежу
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04.06.2022 17:44 Ответить
Ніхто так не принизить людину як сама людина своїми словами та діями...
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04.06.2022 16:57 Ответить
Як взагалі можна принизити принижених?
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04.06.2022 16:57 Ответить
Мені смішно читати ці гнівні коментарі від диванних вояк... по-перше, не смійте принижувати французів - їх солдат щойно загинув на донбасі, іх журналіст - також під час евакуації мирних громадян, Франція дала нам гаубиці Сезар і ще багато озброєння, а також прийняла наших біженців. По-друге, Макрон має право на свою думку, тим більше він говорить абсолютну правду і раціональні слова з точки зору тверезо мислячих політиків. Якщо звичайно вам кортить воювати до останнього українця, то немає проблем - це також позиція. Але потрібно дивитися правді в очі - військовим шляхом здолати ядерну державу буде важкувато, тому висновок - в будь-якому разі війна закінчиться лише шляхом перемовин. Можна сподіватися на те, що росія сама розвалиться під тиском внутрішніх проблем, але скільки наших солдат і громадян має загинути до того часу... І ще одне мене дивує - українці вимагають поставок зброї, фінасової допомоги і інших преференцій від інших держав. А в мене питання - чому ми свою зброю не маємо, чому наш бюджет не забезпечив фінансову подушку на випадок війни, де наші держрезерви? Хто розвалив армію, постійно підточував нашу державність? Ніхто не зобовязаний нам допомагати - нам потрібно казати спасибі за те, що нас не залишили наодинці з нашими північними друзями (так, я не обмовився - до 2014 року в нашій армії всерйоз не сприймали Росію як потенційного ворога)...
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04.06.2022 16:58 Ответить
Все? Тепер йди-присядь в таз з льодом.
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04.06.2022 17:01 Ответить
судя по "так, я не обмовився,.." нина тарасюк - дочь офицера ))))
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04.06.2022 17:04 Ответить
Та й з відміною займенників там надочьофіцерено теж
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04.06.2022 17:28 Ответить
"Ніна" каже, що не обмовився. Але його гугл його знов зрадив
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04.06.2022 17:12 Ответить
А ще на треба сказати велечезне сасибі за Будапешський меморандум, за те що Україна свої зобовязання виконанала та разоружилася, а усі іньши зробили вигляд що нічого і небуло зовсім. "Дякуємо"!
А як би говорив цей Макрон якби Україна була б ядерною? в мене великі сумніви що таке верз би.
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04.06.2022 17:07 Ответить
А Ви пані читали цей документ? Після анексії Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. Але в Україні критикують не лише Москву, але й те, як дотримуються своїх зобов'язань інші підписанти.Проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.Зокрема, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution з питань ядерного роззброєння Стівен Пайфер у 2018 році казав,що відповідно до меморандуму, Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї і що між цими поняттями є різниця.І дипломати, і експерти неодноразово заявляли, що Будапештський меморандум як інструмент безпеки і суверенітету України не працює. Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки. Після анексії Криму Росією, США, Канада, Велика Британія разом з іншими країнами заявили, що участь Росії є порушенням її зобов'язань перед Україною відповідно до Будапештського меморандуму. 4 березня 2014 року президент Російської Федерації Володимир Путін відповів на питання про порушення Будапештського меморандуму, описуючи поточну ситуацію: «в Україні виникла нова держава, але з цією державою і щодо цієї держави ми не підписали жодних обов'язкових документів». Український парламент попросив підписантів Меморандуму підтвердити свою прихильність принципам, закріпленим у політичній угоді, та провести консультації з Україною для зменшення напруженості. Російська Федерація відмовилася від таких консультацій. Це відповідь на підписання любих документів з росією, до чого рветься пан Зеленський, щоб зустрітися з пуйлом і подивитися йому в очі і що? Підпишеш щось нове, що виконає Україна, а пуйло витре об це ноги? Офіційна позиція США, підтверджена під час кризи 2022 року Росія порушила свої зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, в рамках якого вона, зокрема, зобов'язалася «поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України» та «утримуватися від загрози силою та від її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України». І що далі?
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04.06.2022 17:49 Ответить
що ти сподіваєшся отримати "шляхом перемовин" в "мирному" договорі з касапською імперією?
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04.06.2022 17:10 Ответить
Воювати до останнього українця налаштована та сама ядерна держава. І заклики не принижувати її - це заклик здатися, бо саме успішний спротив аргессії принижує рашку, як ніщо інше. А усі, хто пропонує Україні здатися можуть іти за руським військовим кораблем.
Про те, чи хтось нам щось зобов'язаний можно довго сперечатися, але мабуть навіть останній ідіот вже не вірить в те, що росія зупиниться, якщо здати їй Україну. Просто не Франція наступна в списку, тому і розмовляє про зберігання обличчя. А навіть якщо б і була, напевно повторила би досвід 2ї світової і чекала, поки її звільнить хтось інший, проливаючи не французьку кров. Що, власне, уся Європа зараз і робить. Дуже грамотно знекровлює рашку даючи нам саме стільки, щоб не програли, і не пулею більше.
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04.06.2022 17:16 Ответить
От макарона никакой пользы кроме вреда. Удавить его подушкой нужно.
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04.06.2022 16:59 Ответить
То що, макарон вбивців і гвалтівників пропонує називати ангелами миру?
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04.06.2022 17:01 Ответить
"Макарон,просто іди на йух!"Так треба було б відповісти макарону. Трохи не дипломатично,але по суті...
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04.06.2022 17:01 Ответить
Ну, во-первых, не Россия, как страна,
а путин с преступной государственной машиной.

А, во-вторых, не унижает себя, а уничтожает себя.
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04.06.2022 17:03 Ответить
СТРАНА, СТРАНА, маємо те шо маємо!
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04.06.2022 17:07 Ответить
Недавно пересмотрела фильм "Обыкновенный фашизм".
РФ - почти калька.

Но в том фильме была фраза "Была и другая Германия".

Хотя, адвокат Новиков в первые дни войны нас "других русских" предупредил:
"у нас сейчас нет ни сил, ни времени сортировать русских на правильных и неправильных."
И это справедливо.
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04.06.2022 17:18 Ответить
мне трудно судить была ли "другая Германия" но другой россии точно не было! были единичные личности, но даже они между собой ни как не объединялись, о какой дугой россии может идти речь?
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04.06.2022 20:08 Ответить
УСЯ росія відповідальна за те, що зараз коїться. Казочка про поганого дядю у руля вже не проходить.
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04.06.2022 17:18 Ответить
я именно так и чувствую. С первых часов вторжения.
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04.06.2022 17:23 Ответить
вторжение началось в 2014году с Крыма
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04.06.2022 19:50 Ответить
нет уж, именно россия как страна!
а, во- вторых, и унижает и уничтожает, одно другого не исключает
и в третих, другого выхода как распад у нынешней россии уже нет!
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04.06.2022 19:46 Ответить
Шановний Емануель Макрон, увесь білий світ чекає від тебе харківського хіта: "путін - *****!", це треба робити зараз!
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04.06.2022 17:05 Ответить
МЛЯ!!! Бідна нещасна россія!?? Я фігею! Жертва мля!?
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04.06.2022 17:06 Ответить
Касапія не сама себе принижує - а весь світ, включно з мікроновською жабоїднею.
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04.06.2022 17:07 Ответить
И желательно место возле параши!
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04.06.2022 17:09 Ответить
Літо,сезон консервації розпочато
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04.06.2022 17:12 Ответить
Угорщина, Франція, Німеччина та Австрія - головні прихильники Рашки у ЄС.
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04.06.2022 17:15 Ответить
Збережіть убивці лице для спокою чутливих європейських глядачів.
Героям Слава! Смерть ворогам!
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04.06.2022 17:16 Ответить
Геронтофілія і на мозги дебело давить.
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04.06.2022 17:17 Ответить
Вот вроде Кулеба и профессиональный дипломат, но ответ вышел "ни о чём".

Зрите в корень и заставляйте других! Вся тема "не унижать рашистов" произрастает из предположения, что Гитлер якобы "появился" из-за то, что Германии не просто нанесли поражение в Первой мировой, а обвесили её громадными репарациями и демилитаризировали по полной.

Но ведь это же - полная чушь! Гитлер пришёл и стал восстанавливать военную мощь вопреки условиям немецкой капитуляции после 1-й мировой, а Европа стояла и таблом щёлкала вместо того, чтобы собраться и щёлкнуть по таблу Гитлера и развалить всю мощь, которую он начал восстанавливать! Вот почему Гитлер не только пришёл к власти, но и смог создать очень сильную вооружённую армию! Это Европа своим бездействием позволила ему! Ровно как позволила и путлеру оккупировать Грузию и аннексировать Крым!

Кулеба, эту тему про "нельзя унижать" с гитлеровской аналогией продвигают уже минимум месяц, вы бы там не могли подготовить нормальный ответ, а не эту дичь? "РФ сама себя унижает" - это простых иностранных граждан не зацепит и не заставит "щёлкнуть" у них в голове, что Макрон сильно ошибается.
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04.06.2022 17:21 Ответить
Если Вы помните, то именно из-за демилитаризации Германия при Гитлере не восстанавливала свою мощь на своих территориях, а делала это на полигонах и казармах Советского Союза. Именно там обучались немецкие войска, немецкие лётчики тренировались вместе с советскими (есть даже гипотеза, что вместе летали бомбить Великобританию!), а в Германию, вопреки санкциям (и даже уже во время не только Второй мировой, но и ВОВ!) шли эшелоны с металлом, нефтью, продовольствием и прочими ништяками двойного назначения.
Совок вскормил мирового бандита, помогал ему встать на ноги, участвовал в развязывании войны и делёжке пирога. А Европа... Ну не лезть же на медведя! И вообще, не пойман - не вор, а вы докажите, ихтамнет! Как всегда...
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04.06.2022 17:41 Ответить
У дегенерата Макрона ярко выраженный стокгольмский синдром - желание отсосать у агрессора.
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04.06.2022 17:22 Ответить
скорее гены.
франция и во 2МВ отсасывала...
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05.06.2022 01:05 Ответить
Давайте русских убийц не унижать, а давайте тогда их всех во Францию Макрон заберет. Пусть они французов насилуют, убивают, и пусть Макрон продолжает петь свою песню, что не унижайте Россию. Как у него язык поворачивается террористов защищать. Если он их защищает, то он агент России вероятно.
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04.06.2022 17:26 Ответить
Підтримую сказане, в приниженні росії ніхто окрім самої росії не винен. Навіщо Макрон плазує перед путіним принижуючи Францію, це вже питання до французів.
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04.06.2022 17:29 Ответить
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04.06.2022 17:32 Ответить
наш придуркуватий Мікрон трохи по-дебільному виглядає, навіть, на фоні Макрона)
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04.06.2022 19:40 Ответить
напугали путлодусю толстым членом...
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04.06.2022 17:43 Ответить
Там ще за МН-17 рило не відмив
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04.06.2022 17:47 Ответить
Что делать с теми кто имеет паспорт Украины и работает на оккупанта, встречает его приход или призывает его? Какие они и кто они? Может нужно уничтожить внутреннего врага? А его очень много.
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04.06.2022 17:54 Ответить
Так с коллаборантами делают все, что положено. Просто это процесс постепенный. Газ не может взрываться сразу и везде, этих таварищей и после войны будет доставать их комсомольская юность.
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04.06.2022 18:53 Ответить
Макрон або дурак або притворяється.Путлер ложив х...,як на нього так и на решту світу,бо воно больне дике створіння...
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04.06.2022 17:59 Ответить
з обох сторін певно більше 50 тис убитих, а макрон верзе про якусь репутацію і приниження
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04.06.2022 18:09 Ответить
макарон рашистская подстилка!!
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04.06.2022 18:15 Ответить
макрону видимо поговорить нескем
постоянно ведет переговоры с кем то
было бы хоть какое то обозримое перемирие или разговоры о нем
еще было бы понятно
но тут вообще этим не пахнет
так что поведения президента франции очень подозрительное
ярых путинских агентов и так хватает, орбана и прочих
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04.06.2022 18:24 Ответить
Скажи кто твой друг, и я скажу -- кто Ты.
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04.06.2022 18:26 Ответить
А то, что кремлёвский шизофреник-***** путин уничтожил столько городов и сёл Украины, убил столько народу это ничего ? Главное, чтобы рашу и её кремлёвских шизофреников не унизить ? Это верх цинизма.
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04.06.2022 18:38 Ответить
Всі французські президенти - шльондри кремля.
Пропихуючі "мирні угоди" вони є співучасниками та легалізаторами окупованих земель для кацапні. Так було з Грузією, так було з Кримом, так хочеться робити ще...
Україна переможе без повій на своїх умовах, хоча французи, німці, італійці та уйобці будуть цьому заважати. Як і в ступуп в ЄС та НАТО.
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04.06.2022 19:00 Ответить
Ху...ло так налякав макарона жовтими жиилетами, що якщо той плюне йому у пику, все одно буде топити за ху..ла.
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04.06.2022 19:01 Ответить
Макрон идентифицировал себя как сторонник жёсткой борьбы с терроризмом, что как мы видим, полный бред.
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04.06.2022 19:06 Ответить
Він також сказав, що «не виключає" свій візит до Києва. А до Бучі поїде? Чи ні, бо це розглядатиметься як приниження любімой Расіі? Французькі корисні ідіоти думають, що в Бучі руzzкіє солдати читали на завалінкє дастаєфскава і толстоффа, слушалі чайкофскава і пракофьєва, устраівалі бали для мєстних. Бучанські безмозглі людоїди і гвалтівники-виплодки путінської диктатури вони такі, величні непринижені росіяни. Видно, що французам ці дикі упирі давно не влаштовували балів.
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04.06.2022 20:35 Ответить
А потім бідкаються, що Європа не спішить давати зброю, побільше б обзивали їхніх лідерів... Але ж ці які дуже показують себе в написанні всякого бруду-не воюють...
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04.06.2022 20:50 Ответить
Підарасів не бракує скрізь, але унія еуропейська має їх в надлишку. Кому не ліньки- доведіть мені протилежне, буду щиро вдячний.
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04.06.2022 22:44 Ответить
То хай дасть більше зброї - будемо їх утилізувати без приниження
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05.06.2022 02:21 Ответить
Бабкайоб, пішов *****
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05.06.2022 03:01 Ответить
 
 