РФ унижает себя сама, - Кулеба отреагировал на призывы Макрона "не унижать Россию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об избежании "унижения России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.

"Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывала бы. Ведь именно Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – уверен глава МИД Украины.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.