РФ унижает себя сама, - Кулеба отреагировал на призывы Макрона "не унижать Россию"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об избежании "унижения России".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Twitter.
"Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывала бы. Ведь именно Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – уверен глава МИД Украины.
Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022
Напомним, Макрон во время общения с журналистами заявил, что Путин "совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории". Президент Франции добавил, что Россию не следует "унижать… чтобы в день прекращения боевых действий мы могли проложить выход дипломатическими средствами".
Пожалуйста, подождите...
Це можливо лише за двох обставин
1 - Макрон зневажає Україну і українців,
2 - компромат на Макрона у ху.йла дуже значущий.
А як би говорив цей Макрон якби Україна була б ядерною? в мене великі сумніви що таке верз би.
Про те, чи хтось нам щось зобов'язаний можно довго сперечатися, але мабуть навіть останній ідіот вже не вірить в те, що росія зупиниться, якщо здати їй Україну. Просто не Франція наступна в списку, тому і розмовляє про зберігання обличчя. А навіть якщо б і була, напевно повторила би досвід 2ї світової і чекала, поки її звільнить хтось інший, проливаючи не французьку кров. Що, власне, уся Європа зараз і робить. Дуже грамотно знекровлює рашку даючи нам саме стільки, щоб не програли, і не пулею більше.
а путин с преступной государственной машиной.
А, во-вторых, не унижает себя, а уничтожает себя.
РФ - почти калька.
Но в том фильме была фраза "Была и другая Германия".
Хотя, адвокат Новиков в первые дни войны нас "других русских" предупредил:
"у нас сейчас нет ни сил, ни времени сортировать русских на правильных и неправильных."
И это справедливо.
а, во- вторых, и унижает и уничтожает, одно другого не исключает
и в третих, другого выхода как распад у нынешней россии уже нет!
Героям Слава! Смерть ворогам!
Зрите в корень и заставляйте других! Вся тема "не унижать рашистов" произрастает из предположения, что Гитлер якобы "появился" из-за то, что Германии не просто нанесли поражение в Первой мировой, а обвесили её громадными репарациями и демилитаризировали по полной.
Но ведь это же - полная чушь! Гитлер пришёл и стал восстанавливать военную мощь вопреки условиям немецкой капитуляции после 1-й мировой, а Европа стояла и таблом щёлкала вместо того, чтобы собраться и щёлкнуть по таблу Гитлера и развалить всю мощь, которую он начал восстанавливать! Вот почему Гитлер не только пришёл к власти, но и смог создать очень сильную вооружённую армию! Это Европа своим бездействием позволила ему! Ровно как позволила и путлеру оккупировать Грузию и аннексировать Крым!
Кулеба, эту тему про "нельзя унижать" с гитлеровской аналогией продвигают уже минимум месяц, вы бы там не могли подготовить нормальный ответ, а не эту дичь? "РФ сама себя унижает" - это простых иностранных граждан не зацепит и не заставит "щёлкнуть" у них в голове, что Макрон сильно ошибается.
Совок вскормил мирового бандита, помогал ему встать на ноги, участвовал в развязывании войны и делёжке пирога. А Европа... Ну не лезть же на медведя! И вообще, не пойман - не вор, а вы докажите, ихтамнет! Как всегда...
франция и во 2МВ отсасывала...
постоянно ведет переговоры с кем то
было бы хоть какое то обозримое перемирие или разговоры о нем
еще было бы понятно
но тут вообще этим не пахнет
так что поведения президента франции очень подозрительное
ярых путинских агентов и так хватает, орбана и прочих
Пропихуючі "мирні угоди" вони є співучасниками та легалізаторами окупованих земель для кацапні. Так було з Грузією, так було з Кримом, так хочеться робити ще...
Україна переможе без повій на своїх умовах, хоча французи, німці, італійці та уйобці будуть цьому заважати. Як і в ступуп в ЄС та НАТО.