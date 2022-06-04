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Оккупанты обстреляли районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска с ТРК "Точка-У", - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

точка

Российские оккупанты обстреляли Бахмут, Краматорск, Константиновку и Лисичанск из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Враг наносит по позициям ВСУ ракетно-авиационные удары с использованием вертолетов Ка-52 и самолетов Су-25.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационных ударов по городам Славянск и Соледар.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

В Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Гая. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское", - говорится в сообщении.
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та з усього, з усього гатять не перестаючи((
і по півдню, і по сумщині, харківщині, чернігівщині((
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04.06.2022 19:15 Ответить
А это чмо - пресс-секретарь МО ********* ( не помню фамилии) после обстрела вокзала Краматорска сказало или завоняло , что расея в своем арсенале не имеет комплекса Точка-У. До чего же ублюдочная недонация. Сдохните орки и навсегда
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04.06.2022 19:17 Ответить
Безугла контролює і допомагає... точка-у крапка
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04.06.2022 19:25 Ответить
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04.06.2022 20:15 Ответить
(13 листопада 2019) Коломойський: НАТО купуватиме памперси, коли російські танки будуть біля Кракова і Варшави "Ви всі не приймете нас в Альянс. Марно витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б привести нас у новий Варшавський договір"
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04.06.2022 20:16 Ответить
Зеленый Гай в Зап. области? Это южнее Васильевки. Зачем оркам обстреливать свой тыл?
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04.06.2022 20:38 Ответить
У Запорізькій області кілька Зелених Гаїв. Це навпевно той, що біля Гуляйполя
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04.06.2022 22:54 Ответить
 
 