Оккупанты обстреляли районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска с ТРК "Точка-У", - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты обстреляли Бахмут, Краматорск, Константиновку и Лисичанск из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Враг наносит по позициям ВСУ ракетно-авиационные удары с использованием вертолетов Ка-52 и самолетов Су-25.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационных ударов по городам Славянск и Соледар.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

В Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Гая. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское", - говорится в сообщении.