В 35-й армии РФ только пять дивизий, она под Изюмом просто не поместится. Большие потери могли понести отдельные подразделения, - СМИ и власть предостерегают от распространения непроверенной информации
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Следует уметь интерпретировать первоисточники, чтобы не возникло эффекта информационной линзы.
На это указывает в фейсбуке соучредитель организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вот смотрите, как оно работает.
Есть гондурас из российских "бойцов Донбасса". Зовут Андрей Морозов, подписывается "бойцовский кот Мурз". Обычный мелкий хер в звании сержанта "народной милиции ЛНР".
Он где-то там у себя в жежешечке пишет, что из-за некомпетентных действий российского командования под Изюмом накрылась известными органами 35-я армия ВС РФ.
После чего эта фраза попадает в анализ Института исследования войны – упомянута именно как реакция одного из бойцов.
Затем наша медиа это подхватывает в виде "Институт исследования войны - под Изюмом уничтожена 35-я армия!"
Затем Ермак выходит со словами "мы под Изюмом уничтожили всю 35-ю армию РФ".
Кто-то из наших быстрых уже успевает обновить украинскую Википедию.
Прикол состоит в том, что в штате 35-й армии только дивизий пять штук. То есть десятки тысяч человек. Вся она под Изюмом не только уничтожена не может быть, но и просто не поместится. И да, очень вероятно, что отдельные ее подразделения под Изюмом понесли большие потери. Но "вся армия уничтожена" – это не просто преувеличение, это откровенное "шо?".
Красивая история об эффекте информационной линзы и о том, как постом одного дебила навести иллюзии на несколько миллионов человек, включая руководство страны.
И вроде и проблема небольшая. Но большая проблема будет, когда народ станет сопоставлять такое с реальностью", - указывает Трегубов.
Напомним, 4 июня ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщил, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.
Пожалуйста, подождите...
Когда я читаю новости типа «со стороны России зашла гигантская колонна длиной в десять километров» - я понимаю, что люди вообще не отдупляют, о чем они пишут.
Колонна в десять километров - это примерно полк. Причем, довольно сильно недоукомплектованный полк.
Взвод - это три-четыре БТР.
По уставу дистанция между бэтэрами на марше - сто метров. Ее никто не держит, конечно, кучкуются метров до пятидесяти. Четыре на пятьдесят, плюс длина самого бэтэра - это уже четверть километра. Это только один взвод.
В роте три-четыре взвода.
В батальоне три-четыре роты.
Плюс взвода управления - связь, разведка - затем противотанкисты, зенитчики, минометная батарея, медики.
Это так, чисто для представления масштабов.
Какая, *****, тридцать пятая армия уничтожена полностью в Изюме?
Вы хоть представляете, что такое «армия»?
Ну, вот вам структура:
38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада, в/ч 21720 (п. Екатеринославка);
64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в/ч 51460 (пос. Князе-Волконское-1);
69-я отдельная Свирско-Померанская Краснознамённая, ордена Красной звезды Амурская казачья бригада прикрытия в/ч 61424 (с. Бабстово);
107-я ракетная Мозырская ордена Ленина, Краснознамённая бригада, в/ч 47062 (г. Биробиджан/п. Семисточный);
165-я артиллерийская Пражская Краснознамённая, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 02901 (п. Никольское);
71-я зенитная ракетная бригада, в/ч 01879 (г. Белогорск);
54-я ордена Красной Звезды бригада управления, в/ч 53790 (г. Белогорск);
35-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 59792 (г. Белогорск);
253-й отдельный радиотехнический батальон ОсНаз, в/ч 63554, Амурская область, г. Белогорск.
82-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, в/ч 98673, Амурская область, г. Белогорск.
4729 зенитная техническая ракетная база, в/ч 06455, Амурская область, п. Томичи.
643-й командный пункт ПВО (г. Белогорск);
714-й командный разведывательный центр, в/ч 32863 (г. Белогорск).[7]
63-я отдельная рота СпН.
Мотострелковая бригада - это примерно три тысячи человек. В целом же может быть от двух, до пяти. В зависимости от.
И это все уничтожено под Изюмом.
Даже с учетом недоуклемплектования в сорок-шестьдесят процентов.
Что вы там несёте?
Что вы там, *****, несёте?
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Коли Зе сказав ...що кожного дня в Україні гібне 60-100 і ранених 500 чол.
Я був в ШОЦІ і не повірив !!!
Шоу выбрали - шоу и получаем!
А вибачитися за передрук муйні мізків не вистачає.