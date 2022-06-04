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В 35-й армии РФ только пять дивизий, она под Изюмом просто не поместится. Большие потери могли понести отдельные подразделения, - СМИ и власть предостерегают от распространения непроверенной информации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,армія,втрати

Следует уметь интерпретировать первоисточники, чтобы не возникло эффекта информационной линзы.

На это указывает в фейсбуке соучредитель организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вот смотрите, как оно работает.

Есть гондурас из российских "бойцов Донбасса". Зовут Андрей Морозов, подписывается "бойцовский кот Мурз". Обычный мелкий хер в звании сержанта "народной милиции ЛНР".

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Он где-то там у себя в жежешечке пишет, что из-за некомпетентных действий российского командования под Изюмом накрылась известными органами 35-я армия ВС РФ.

После чего эта фраза попадает в анализ Института исследования войны – упомянута именно как реакция одного из бойцов.

Затем наша медиа это подхватывает в виде "Институт исследования войны - под Изюмом уничтожена 35-я армия!"

Затем Ермак выходит со словами "мы под Изюмом уничтожили всю 35-ю армию РФ".

Кто-то из наших быстрых уже успевает обновить украинскую Википедию.

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Прикол состоит в том, что в штате 35-й армии только дивизий пять штук. То есть десятки тысяч человек. Вся она под Изюмом не только уничтожена не может быть, но и просто не поместится. И да, очень вероятно, что отдельные ее подразделения под Изюмом понесли большие потери. Но "вся армия уничтожена" – это не просто преувеличение, это откровенное "шо?".

Красивая история об эффекте информационной линзы и о том, как постом одного дебила навести иллюзии на несколько миллионов человек, включая руководство страны.

И вроде и проблема небольшая. Но большая проблема будет, когда народ станет сопоставлять такое с реальностью", - указывает Трегубов.

Напомним, 4 июня ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщил, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.
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Топ комментарии
+81
Пропаганда -это нужно во время войны, но не так же тупо, как Арестович, Подоляк и "Єдині новини". Народу нужно говорить правду, а не лгать по тупому.
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04.06.2022 22:13
+42
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04.06.2022 22:15
+36
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04.06.2022 22:19
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Ну, тут еще есть такой нюанс, у нас по любому воюет не вся армия, а только части полной боевой готовности. Т.е. всякие учебные, тыловые, ремонта и обеспечения, штабные роты (!!!), стационарные ракетные дивизионы, прикрывающие ППД - ясное дело они дома остались. А это может быть до 30% полного штатного состава.
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05.06.2022 02:51 Ответить
Звичайно що могла бути тільки одна дивізія задіяна бо інші неможливо окомплектувати , тому про розгромленя дивізії , чи армії як назвати …може бути реальностю…люба перемога , маленька чи велика……, це і велика вдячність від кожного українця…
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05.06.2022 03:04 Ответить
Ну війна, це не тільки на полі битви, але і в інформаційному просторі, брехня, фейки - зброя цієї війни. Згадати тільки льотчика-асса "Київський привид", який до 5 літаків щодня збивав, Еріх Хартманн (356 збитих) відпочиває))). Для розумної людини ясно, що це брехня, але вона щадить нерви соціуму простіше, вони радіють, що поганого?. Погано те, що, літаки "збиті" привидом, йшли в статистику, і публікувалися. Потім ВСУ заявив, що привид - придуманий персонаж, але "збиті" їм літаки, зі статистики не прибрали, а їх більше 100. Мені все одно, на війні правду не говорять, але обманювати треба красиво, а не прямолінійно.
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05.06.2022 04:47 Ответить
и умер в 71 год!)
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05.06.2022 08:13 Ответить
Збиті літаки могли бути різними літаками і засобами ППО і приписуватися міфічному привиду, легенді.
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06.06.2022 00:36 Ответить
В Цхинвали я заезжал в тот момент, когда туда заходила 58-я армия. От Алагира до Цхинвали, если я не ошибаюсь, что-то типа ста пятидесяти километров. Все эти сто пятьдесят километров были забиты военной техникой до состояния «пробки десять баллов». Пятьдесят восьмая заходила в Цхинвали недели две - ей просто не было места, чтобы там развернуться. Просто чтоб хотя бы стать впритык борт к борту в каждом дворе.
Когда я читаю новости типа «со стороны России зашла гигантская колонна длиной в десять километров» - я понимаю, что люди вообще не отдупляют, о чем они пишут.
Колонна в десять километров - это примерно полк. Причем, довольно сильно недоукомплектованный полк.
Взвод - это три-четыре БТР.
По уставу дистанция между бэтэрами на марше - сто метров. Ее никто не держит, конечно, кучкуются метров до пятидесяти. Четыре на пятьдесят, плюс длина самого бэтэра - это уже четверть километра. Это только один взвод.
В роте три-четыре взвода.
В батальоне три-четыре роты.
Плюс взвода управления - связь, разведка - затем противотанкисты, зенитчики, минометная батарея, медики.
Это так, чисто для представления масштабов.
Какая, *****, тридцать пятая армия уничтожена полностью в Изюме?
Вы хоть представляете, что такое «армия»?
Ну, вот вам структура:
38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада, в/ч 21720 (п. Екатеринославка);
64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, в/ч 51460 (пос. Князе-Волконское-1);
69-я отдельная Свирско-Померанская Краснознамённая, ордена Красной звезды Амурская казачья бригада прикрытия в/ч 61424 (с. Бабстово);
107-я ракетная Мозырская ордена Ленина, Краснознамённая бригада, в/ч 47062 (г. Биробиджан/п. Семисточный);
165-я артиллерийская Пражская Краснознамённая, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, в/ч 02901 (п. Никольское);
71-я зенитная ракетная бригада, в/ч 01879 (г. Белогорск);
54-я ордена Красной Звезды бригада управления, в/ч 53790 (г. Белогорск);
35-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 59792 (г. Белогорск);
253-й отдельный радиотехнический батальон ОсНаз, в/ч 63554, Амурская область, г. Белогорск.
82-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, в/ч 98673, Амурская область, г. Белогорск.
4729 зенитная техническая ракетная база, в/ч 06455, Амурская область, п. Томичи.
643-й командный пункт ПВО (г. Белогорск);
714-й командный разведывательный центр, в/ч 32863 (г. Белогорск).[7]
63-я отдельная рота СпН.
Мотострелковая бригада - это примерно три тысячи человек. В целом же может быть от двух, до пяти. В зависимости от.
И это все уничтожено под Изюмом.
Даже с учетом недоуклемплектования в сорок-шестьдесят процентов.
Что вы там несёте?
Что вы там, *****, несёте?
Вернитесь в реальность уже!

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05.06.2022 05:55 Ответить
Да нафик подписьіваться на такого психопата.
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06.06.2022 00:43 Ответить
Треба щоб все було в МІРУ !!!
Коли Зе сказав ...що кожного дня в Україні гібне 60-100 і ранених 500 чол.
Я був в ШОЦІ і не повірив !!!
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05.06.2022 06:06 Ответить
То был вброс от Ермака ротом Зеленского, чтобы подготовить население к договорнякам.
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05.06.2022 07:35 Ответить
А що 60-100 вбитих кожен день це якась незвичайна цифра? Це тисяч 7-8 за три місяці. Якщо орків 30 тисяч то це приблизно 1 до 4 як і звичайно до обороняючих наступаючих.
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05.06.2022 09:15 Ответить
Олега Жданова спросили об этих цифрах пару дней назад. Он ответил, что да, были такие потери ОДИН ДЕНЬ во время самой тяжёлой фазы боёв на востоке. А президент наш - болтун ротом - ему что на бумажке написали, то он и озвучил.
Шоу выбрали - шоу и получаем!
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05.06.2022 09:41 Ответить
это все дивизии "кадра",они в чемоданах лежат в виде учетных карточек и при необходимости разворачиваются местными мобресурсами,учите матчасть,господа..Дивизии-на бумаге,а вот сколько призвали-столько и есть в наличии
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05.06.2022 07:39 Ответить
Копіпастери Цензора сперш тупо передрукували муйню, а зараз тупо передруковують вислів, що вони - тупі.

А вибачитися за передрук муйні мізків не вистачає.
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05.06.2022 09:46 Ответить
Так это даже О. Жданов вчера на своём Ю.туб. канале ляпнул, на первых же минутах. Вроде не *******, а туда же.
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05.06.2022 17:27 Ответить
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