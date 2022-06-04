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война (46847) Зеленский (16555) Путин (29862) Макфол (23)

Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,зеленский

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол удивляется отношению к президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вижу в своей Твиттер ленте так много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить вторжение Путина в его страну. Я вижу очень мало рекомендаций, что должен сделать Путин, чтобы прекратить своё вторжение. Удивительно", - отмечает Макфол.

Также читайте: "Старый трюк Путина. Отвратительно. Это давление на Украину "союзников", повторяющих линию Кремля", - реакция экспертов на статью NYT по поводу уступок перед РФ
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Топ комментарии
+83
Рекомендація пуйлу одна-здохни падло...
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04.06.2022 21:27
+72
Респект Макфолу!
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04.06.2022 21:29
+34
Бо Зеленський за всі три роки зарекомендував себе як недалеке посміховисько котре не розуміє що таке державне управління і розбудова армії. Та навіть і сьогодні він не покидає спроби заробити на війні - чого варто лиш згадати реверанси з Абрамовичем, я дуже сумніваюсь що ЗЕбубочка безкоштовно вивів того з під санкцій.
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04.06.2022 21:30
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Рекомендація пуйлу одна-здохни падло...
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04.06.2022 21:27 Ответить
Там зечму сын советует какие танки и вирталеты покупать или клянчить. такое...

Сын Зеленского советует отцу, какие танки и самолеты покупать - первая леди
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04.06.2022 21:53 Ответить
накупил, покупатель асфальта...Думаю выгодно..
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04.06.2022 23:00 Ответить
зачистка вже стартувала

У Москві помер підприємець Дмитро Ковтун, якого британська влада підозрювала в причетності до отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який раніше втік з РФ і отримав притулок у Великобританії.

Смерть 57-річного Ковтуна підтвердив його друг і головний підозрюваний у справі про отруєння радіоактивним полонієм - Андрій Луговий, також у минулому співробітник ФСБ, а нині депутат Державної думи від ЛДПР, передає Бі-бі-сі.

За даними Лугового, Ковтун помер в результаті важкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.

За даними росЗМІ, Ковтун помер в одній з московських лікарень.
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04.06.2022 22:17 Ответить
Респект Макфолу!
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04.06.2022 21:29 Ответить
колись було багато порад порошенку, що варто зробити для закінчення війни, та той не дослухався і за це порадники його не переобрали...
ім до душі виявилася проста формула - просто перестать стрелять...
і всьо
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04.06.2022 22:02 Ответить
Ваша ирония коту под хвост, ПАПа завалил беня, через приметивность мышления избирательной биомассы, схавывающей видосики...
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05.06.2022 07:14 Ответить
Западные поставки оружия начались слишком поздно, и поэтому тяжелое вооружение не доставляется вовремя к месту назначения!
Вот проблема №1 в Украине!
4 установки дальнобойной реактивной артиллерии погоды не сделают через месяц! Нам нужны таких сотня и на вчера!
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04.06.2022 21:29 Ответить
hvatit nytj - idi podivis na novy asfalt ... potom predjavy kidai
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04.06.2022 21:32 Ответить
А потім ЗЕрмак пришле ДБР і ті заарештують всі поставки )))
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04.06.2022 21:32 Ответить
а почему зе не готовился к войне, его предупреждали за год. где линии обороны?
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04.06.2022 21:44 Ответить
on gatovilsa rozminoval prohod s Krimu i darogi novye postelil... a zapad - te panikjori i nagnetateli vrodi *********** i kiseljova
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04.06.2022 21:46 Ответить
Існує таке собі створіння, на даний момент ЗАЙМАЄ (чомусь) посаду Президента, зовуть його попри інші варіанти ще й Боневтік Ботут. Ото до нього й питання...а там вже випірнуть всі зацікавлені істоти))) Тільки пильнуйте)))
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04.06.2022 21:56 Ответить
Потомучто Зе-это КВНщик а не Президент. Тоесть формально он Президент а реально-шоумен и нихрена в обороне,внешней и внутренней политике не понимает и не может понимать
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04.06.2022 22:01 Ответить
Тому,що готувався здатись Путіну!І козі зрозуміло.А народ,ЗСУ ,Джо і Борис не дали цього зробити!
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04.06.2022 22:06 Ответить
Десять днів тому, 17 січня, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна направить до України протитанкові системи для оборони від можливого нападу Росії. За кілька днів перша партія систем прибула в Україну. Уранці, 22 січня, до Києва прибули 90 тонн летальної зброї від США, 23 січня - ще 80 тонн, а 25 - ще 80 тонн з установками Javelin. Також міністри оборони країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - отримали від США дозвіл на постачання в Україну зброї американського виробництва
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04.06.2022 21:45 Ответить
А звідки інфа про 4 установки?
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04.06.2022 21:46 Ответить
Було в новинах, що 4 передають США. Ще 4 німці. І ще якусь кількість британці. Мабуть теж 4.
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04.06.2022 21:52 Ответить
Я читав першоджерело і там не було інфи про 4 штуки. Було вказано що передать himars, але не вказана точна кількість.
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04.06.2022 22:12 Ответить
Їм же ж дали з опи рекомендацію "нє нагнєтать"... Вони так і робили....
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05.06.2022 10:17 Ответить
Бо це незручності, які відволікають від проблем сексменшинств та глабального потепління, ой вже ж похолодання.
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04.06.2022 21:29 Ответить
І "вакцинок" та "пандемійок".
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04.06.2022 23:20 Ответить
Рекомендаций ***** для окончания войны может быть только две, либо капитулировать и застрелиться, либо победить. Я бы настаивал на первой.
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04.06.2022 21:30 Ответить
Еще оно может застрелиться, а капитулирует шойгу.
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04.06.2022 21:36 Ответить
Это нюансы.
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04.06.2022 21:39 Ответить
Бо Зеленський за всі три роки зарекомендував себе як недалеке посміховисько котре не розуміє що таке державне управління і розбудова армії. Та навіть і сьогодні він не покидає спроби заробити на війні - чого варто лиш згадати реверанси з Абрамовичем, я дуже сумніваюсь що ЗЕбубочка безкоштовно вивів того з під санкцій.
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04.06.2022 21:30 Ответить
Зеленський неук і недоросль, а тому без няньки ніяк. Західним лідерам було частково нейтрально за той треш, що зелені зробили в державі за 2 з лишнім роки. Але не зараз, тому вони його опікують, щоб це кодло зрадників не "про*бало" всю країну.
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04.06.2022 21:43 Ответить
там ару хамлию вытянули из гнезда и спустили с дерева. не к добру это. никак снова оп-а и лично, думают в очко ***** начать заглядывать с мирными инициативами.
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04.06.2022 21:36 Ответить
***** может сделать только одно- сдохнуть
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04.06.2022 21:41 Ответить
Всі ці рекомендники та рятувальники осіб знають - у путіна потенційно набагато більше бабла ніж у зеленського з його "набридлою" українкою. З путіним просто набагато швидше за гаманці наповнити. А війна? Ну війна, починається і закінчується колись. Як вона закінчиться питання для цих вирішувачів десятий - не в їхніх країнах війна йде.
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04.06.2022 21:53 Ответить
кращий варіант це робити діаметрально навпаки тому, що пропонують Італія, Франція та Германія. Вони говорять не стріляйте - стріляємо в цю секунду усім чим є. Говорять атакуйте - перегруповуємось і т.п. Ми таким чином дуже чітко будем приймати рішення найгірші для Мордора.
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04.06.2022 21:56 Ответить
Зброя, ще більше зброї для України! Зустріч «Рамштайн-3» відбудеться в Брюсселі 15 червня, її організацією займеться голова Пентагону Ллойд Остін.
"Я поїду до Брюсселю для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення росії", - написав Остін 4 червня у Твіттер.
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04.06.2022 22:06 Ответить
Тут на мою думку-усе просто-Зе можно щось рекомендувати та радити-як би ми к ньому не відносились-ну він спроможний регувати на зовнішні посили тай робити висновки.. и пу.. ну там клініка -реальна психопатологія-з ним ні о чом говорити-його можна тільки *******..
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04.06.2022 22:24 Ответить
Таке враження що ця публіка спостерігає боксерський поєдинок і поставила не на того бійця.
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04.06.2022 22:27 Ответить
Слюнтяи,типа макарона и шольца могут лишь блеять "не унижайте расею". А откровенные прокремлёвские шлюшки вроде берлускони и шредера вообще подмахивают ***** без каких-либо угрызений совести.
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04.06.2022 22:33 Ответить
Ставлення - согласно купленых билетов.
Путин напихал денег своим тайным лоббистам и получил "ставлення"
Зеленский не платит, потому ему все советуют как жить.
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04.06.2022 22:38 Ответить
Макрон про Януковича забьіл, ему обидно
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05.06.2022 01:03 Ответить
Як на мене, поради потрібно дати українцям, щоб думали бошками, кого обирають...хотіли "зрелищ и поржать"...поржали на покоління вперед...
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05.06.2022 05:33 Ответить
Шашлыки на 9 мая от Ze отменили...с турборежиме...
Дальше все зависит от Ллойда Остина...
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05.06.2022 08:09 Ответить
Для завершения войны нужно ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ее зачинщиков и приспешников!
Задача на самом деле технически не сложная, но нужна политическая воля для передачи Украине соответвующего ракетного вооружения (в том числе противобункерного)!
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05.06.2022 09:27 Ответить
 
 