29 565 46
Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол удивляется отношению к президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.
Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я вижу в своей Твиттер ленте так много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить вторжение Путина в его страну. Я вижу очень мало рекомендаций, что должен сделать Путин, чтобы прекратить своё вторжение. Удивительно", - отмечает Макфол.
Топ комментарии
+83 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.06.2022 21:27
+72 Алекс Ков
показать весь комментарий04.06.2022 21:29
+34 Fundador Null
показать весь комментарий04.06.2022 21:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сын Зеленского советует отцу, какие танки и самолеты покупать - первая леди
У Москві помер підприємець Дмитро Ковтун, якого британська влада підозрювала в причетності до отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який раніше втік з РФ і отримав притулок у Великобританії.
Смерть 57-річного Ковтуна підтвердив його друг і головний підозрюваний у справі про отруєння радіоактивним полонієм - Андрій Луговий, також у минулому співробітник ФСБ, а нині депутат Державної думи від ЛДПР, передає Бі-бі-сі.
За даними Лугового, Ковтун помер в результаті важкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.
За даними росЗМІ, Ковтун помер в одній з московських лікарень.
ім до душі виявилася проста формула - просто перестать стрелять...
і всьо
Вот проблема №1 в Украине!
4 установки дальнобойной реактивной артиллерии погоды не сделают через месяц! Нам нужны таких сотня и на вчера!
"Я поїду до Брюсселю для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення росії", - написав Остін 4 червня у Твіттер.
Путин напихал денег своим тайным лоббистам и получил "ставлення"
Зеленский не платит, потому ему все советуют как жить.
Дальше все зависит от Ллойда Остина...
Задача на самом деле технически не сложная, но нужна политическая воля для передачи Украине соответвующего ракетного вооружения (в том числе противобункерного)!