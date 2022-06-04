В течение суток уничтожено 60 российских оккупантов, два склада с боеприпасами, 34 единицы техники рашистов, - ОТГ "Схід"

Украинская артиллерия 4 июня уничтожила в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 60 российских оккупантов, два состава с боеприпасами, 34 единицы техники и командно-наблюдательный пункт противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОТГ "Схід" в фейсбуке.

"4 июня наша артиллерия осуществляла огневое поражение по накоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также было уничтожено два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Потери врага составляют: личного состава – 60, БТР – 1, ББМ – 1, – 2, АТТ – 26, топливозаправщиков – 1, БПЛА – 3", - говорится в сообщении.

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