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В течение суток уничтожено 60 российских оккупантов, два склада с боеприпасами, 34 единицы техники рашистов, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Украинская артиллерия 4 июня уничтожила в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" 60 российских оккупантов, два состава с боеприпасами, 34 единицы техники и командно-наблюдательный пункт противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОТГ "Схід" в фейсбуке.

"4 июня наша артиллерия осуществляла огневое поражение по накоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также было уничтожено два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Потери врага составляют: личного состава – 60, БТР – 1, ББМ – 1, – 2, АТТ – 26, топливозаправщиков – 1, БПЛА – 3", - говорится в сообщении.

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 04.06.2022
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АТТ - 26.....? рамазанские теперь за ишаков будут?
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04.06.2022 21:56 Ответить
Били в район нефтебазы. Возможно подгорели бензовозы.
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04.06.2022 22:32 Ответить
Боги війни, так тримати
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04.06.2022 22:22 Ответить
Если мяса русские мамки нарожают то нарожать техники практически невозможно в короткое время, тем более когда 50% комплектующих находятся под санкциями включая подшипники, провода, шланги, поворотные механизмы и.т.д
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04.06.2022 22:34 Ответить
Нормально працюють наші хлопці !!

Тільки повертайтеся живими , так як на Вас вся надія 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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05.06.2022 00:46 Ответить
 
 