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Viber работает на всей территории Украины, несмотря на попытки блокировки со стороны оккупантов, - комментарий сервиса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

viber,вайбер

Rakuten Viber в ответ на блокировку на оккупированных РФ украинских территориях сообщил, что сервис доступен на всей территории Украины.

Об этом говорится в официальном комментарии сервиса, поступившем в агентство "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы узнали о решении властей временно оккупированных территорий Украины заблокировать Viber на территории Донбасса. Мы категорически против любого блокирования нашего сервиса. Это решение можно воспринять только как очередную попытку запретить источники правдивой информации и ограничить безопасное общение людей в Viber", - подчеркивают в сервисе.

В Viber считают, что свободное и безопасное общение является основным и жизненно важным правом человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Донбасса запретили вайбер

"Миллионы людей общаются со своими близкими через Viber. Мы делаем все возможное, чтобы и дальше люди могли поддерживать связь. Вся переписка в Viber полностью зашифрована по умолчанию, сейчас сервис работает без перебоев для всех наших пользователей", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+2
Не працює в нас вайбер. Тільки через vpn.
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04.06.2022 22:28
+2
Народ, скачайте і користуйтесь Signal ! Супер зв'язок і супер якість + безпечніше ніж орківський вайбер!
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04.06.2022 22:31
+2
Ты тупой или специально дезу пишешь?? Вайбер принадлежит японцам
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04.06.2022 22:56
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А як вони його заблокують? Просто ip адреса будуть банити да й все.
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04.06.2022 22:07 Ответить
Не працює в нас вайбер. Тільки через vpn.
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04.06.2022 22:28 Ответить
Ты тупой или специально дезу пишешь?? Вайбер принадлежит японцам
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04.06.2022 22:56 Ответить
Викиньте на помийку Гугл. Весь. Сергій Брін - теж кацап. Тією ж мірою, що і Магазіннік.
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05.06.2022 00:01 Ответить
Вайбер светится, как дуршлаг.
В его разработке принимали участие беларуские спецслужбы.
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05.06.2022 01:01 Ответить
Народ, скачайте і користуйтесь Signal ! Супер зв'язок і супер якість + безпечніше ніж орківський вайбер!
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04.06.2022 22:31 Ответить
Ще з перших днів війни маю.
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04.06.2022 22:41 Ответить
Сігнал , телеграм, вайбер -кацапський
ватсап тільки американський
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04.06.2022 22:43 Ответить
Ваша правда.
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04.06.2022 23:32 Ответить
Именно поэтому вайбер запретили в Дыре, потому шо он кацапский? Ото дааа. Клиника.
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04.06.2022 23:37 Ответить
Поэтому моб рашка не даёт его зарегистрировать.
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06.06.2022 06:01 Ответить
Signal надійний месенджер і його мокші не читають !

Вайбер це повністю мокшанська кантора, яка читається орками!
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04.06.2022 22:35 Ответить
"Signal ... забезпечує повний зв'язок з іншими користувачами Signal"

Viber в каждом телефоне, а Signal'ов сколько?
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04.06.2022 22:52 Ответить
Незнаю, у мене вже повно знайомих на Сігналі. І мені військові радили Сігналом користуватись, а вайбер це повністю читаємий орками месенджер!
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04.06.2022 22:55 Ответить
Установил. У 8 моих контактов оказывается есть Signal
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04.06.2022 23:04 Ответить
Теж був приємно вражений скільки моїх знайомих має Сігнал.........
І серед них два СБУшніка, всі знайомі мєнти, суддя навіть один...
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04.06.2022 23:09 Ответить
Прошу зауважити, що телеграм більш розповсюджений , але він ними контролюється, а вайбер ні.
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05.06.2022 09:41 Ответить
 
 