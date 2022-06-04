Viber работает на всей территории Украины, несмотря на попытки блокировки со стороны оккупантов, - комментарий сервиса

Rakuten Viber в ответ на блокировку на оккупированных РФ украинских территориях сообщил, что сервис доступен на всей территории Украины.

Об этом говорится в официальном комментарии сервиса, поступившем в агентство "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы узнали о решении властей временно оккупированных территорий Украины заблокировать Viber на территории Донбасса. Мы категорически против любого блокирования нашего сервиса. Это решение можно воспринять только как очередную попытку запретить источники правдивой информации и ограничить безопасное общение людей в Viber", - подчеркивают в сервисе.

В Viber считают, что свободное и безопасное общение является основным и жизненно важным правом человека.

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"Миллионы людей общаются со своими близкими через Viber. Мы делаем все возможное, чтобы и дальше люди могли поддерживать связь. Вся переписка в Viber полностью зашифрована по умолчанию, сейчас сервис работает без перебоев для всех наших пользователей", - отмечается в сообщении.