С начала суток отбиты 5 атак врага. Уничтожены 44 единицы техники рашистов и 3 воздушных цели, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 21:00, 4 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 5 атак врага. На трех локациях продолжаются бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 4 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 26 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Пожалуйста, подождите...
европейцы, те же немцы - ссут. И норовят сговориться с орками за счет Украины. Падлы.
Надежда только на США-Канаду-Британию. Если американцы решаться распечатать склады НАТО в Европе, дело сдвинется. Если будут продолжать точечно возить самолетами, перелома еще долго не будет. Если вообще будет.