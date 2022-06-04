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С начала суток отбиты 5 атак врага. Уничтожены 44 единицы техники рашистов и 3 воздушных цели, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

По состоянию на 21:00, 4 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 5 атак врага. На трех локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 4 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 26 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Читайте: Оккупанты обстреляли районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска с ТРК "Точка-У", - Генштаб ВСУ
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Зараз повітряна тривога майже по всій Україні.Знову тварі мокшанські пуляють по людях.Коли вже кацапня нарасєї це на своїх шкурах відчує?
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04.06.2022 22:34 Ответить
У нас більше бахкає від навчання
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04.06.2022 22:35 Ответить
Похрен на территории уже. Нужен переломный момент. Как добиться уничтожения боеспособности значимой силы врага, чтобы настал этот момент? Только за счет превосходящий силы оружия(современности этогог оружие и как следствие, его более высокой эффективности) перед врагом. Откуда такое взять, если Украина не технологичная страна от слова "совсем"? У Запада. Всё зависит от них сейчас.
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04.06.2022 22:52 Ответить
нужны дивизионы буксируемых и самоходных гаубиц, штук 200 как минимум. и эшелоны боеприпасов к ним.
европейцы, те же немцы - ссут. И норовят сговориться с орками за счет Украины. Падлы.
Надежда только на США-Канаду-Британию. Если американцы решаться распечатать склады НАТО в Европе, дело сдвинется. Если будут продолжать точечно возить самолетами, перелома еще долго не будет. Если вообще будет.
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04.06.2022 23:17 Ответить
 
 